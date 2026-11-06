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A profik boncolgatják, merre mehet a dollár
Deviza

A profik boncolgatják, merre mehet a dollár

Portfolio
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Bár az amerikai félidős választások eredményei miatt szerdán átmenetileg gyengült a dollár, a devizapiaci stratégák szerint továbbra is fennállnak a zöldhasú elmúlt hónapokban tapasztalt erejét támogató tényezők. A befektetők többsége arra számít, hogy az amerikai gazdaság ellenállóképessége és a jegybanki kamatemelési várakozások az év végéig magasan tartják az árfolyamot.

A Bloomberg dollárindexe szerdán még jelentősen visszaesett, mivel a demokraták kongresszusi győzelme után a kereskedők egy esetleges washingtoni politikai patthelyzet következményeit mérlegelték. Csütörtökre azonban a részvénypiacok esése ellenére is stabilizálódott a mutató, amely jelenleg kevesebb mint egy százalékkal marad el az októberben elért, közel másfél éves csúcsától.

A nagybankok – köztük a Bank of America és a Standard Chartered – szakértői szerint a világ első számú tartalékvalutáját továbbra is az amerikai gazdaság stabilitása, valamint a Fed jövő évre várt kamatemelései támogatják.

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A technológiai óriásvállalatok részvényei ugyanakkor komoly esésbe kezdtek a választások után. A befektetők ugyanis attól tartanak, hogy a demokrata irányítású kongresszus szigorúbban szabályozhatja majd az amerikai adatközpontokat, ez pedig elbizonytalanította a külföldi tőkét. A Standard Chartered elemzői szerint a dollár ennek ellenére is megőrizheti vezető szerepét, mivel az amerikai gazdaság várhatóan felülteljesíti az energiaellátás terén az Egyesült Államokra szoruló Európát. A piaci szereplők most a pénteki munkaerőpiaci adatokra, valamint a jövő heti inflációs jelentésre figyelnek.

Bár a decemberi kamatemelésre vonatkozó várakozások valamelyest mérséklődtek,

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a piac 2027 közepéig továbbra is legalább egy, de akár két további szigorítást áraz.

Nem mindenki osztja azonban a dollár töretlen erejébe vetett hitet. A Nomura devizastratégája, Dom Bunning arra figyelmeztetett, hogy a technológiai részvények esése, a tőkebeáramlás lassulása és a csökkenő állampapírhozamok együttesen gyengíthetik az amerikai fizetőeszközt. Meglátása szerint a Nasdaq gyengélkedése mellett a dollár már nem tölti be a korábban megszokott menedékeszköz szerepét, ezért csökkenő részvényárfolyamok és hozamok idején inkább a japán jen erősödésére érdemes fogadni.

Hasonló okokból számít gyengébb dollárra a CIBC stratégája, Sarah Ying is, aki a mesterséges intelligenciához kötődő részvényekre nehezedő nyomás mellett az úgynevezett "Trump-prémium" kiárazódását figyeli, ami például az olajárak esésén keresztül valósulhat meg. Az iráni háború miatt korábban megugró energiaárak komoly inflációs félelmeket generáltak, és fűtötték a Fed kamatemelési várakozásait, a héten azonban a közel-keleti feszültségek enyhülésével kapcsolatos spekulációk miatt a Brent típusú kőolaj ára meredeken esni kezdett.

Az opciós piac mindenesetre határozott optimizmusról árulkodik, a piaci pozicionáltságot és hangulatot mérő egyéves mutatók ugyanis 2025 eleje óta nem látott derűlátást tükröznek a dollár év végi kilátásaival kapcsolatban. Ezt a fundamentumok is alátámasztják, hiszen a Bloomberg által összegyűjtött előrejelzések szerint az amerikai reál-GDP idén évesített szinten 2,3 százalékkal bővülhet, miközben az eurózónában csupán 1 százalékos, Japánban pedig 0,8 százalékos növekedést várnak az elemzők.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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