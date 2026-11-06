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Félnek a befektetők, veszik a dollárt
Deviza

Félnek a befektetők, veszik a dollárt

Portfolio
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Hatalmasat estek tegnap a mesterséges intelligenciához kötődő részvények, és a zuhanás hatása több más piacra is átterjedt. A befektetők az amerikai kötvényekben és a dollárban kerestek menedéket, miközben az olaj ára is emelkedett. Mindez a forintra is komoly nyomást gyakorolt, így a magyar fizetőeszköz reggel 326 körül állt a dollárral és 364,6 körül az euróval szemben. A piacok figyelme ma az euróövezeti konjunktúraadatokra és az amerikai munkaerőpiaci számokra irányul.
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Információ és jelentkezés

A tegnapi nap hatalmasat estek a mesterséges intelligenciarészvények és ennek hatása átterjedt több másik piacra is.

A befektetők az amerikai kötvénypiacot és a dollárt keresték menedékként, miközben az olaj ára is emelkedett tegnap.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ezek együttesen pedig nyomást gyakoroltak a forint árfolyamára is. A reggeli órákban a forint árfolyama 326 körül áll a dollárral szemben 364,6 körül az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap euróövezeti konjunktúraadatok és amerikai munkaerőpiaci adatok érkeznek.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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