Gyengül a dollár - Rákapcsolhat a forint?

Hétfő reggel 362,9 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Az elmúlt időszakban jórészt a dollár mozgásának köszönhetően erősödött a forint, így tudott 365-től a mostani szintre visszakapaszkodni.

360 alatt július óta nem volt az euró árfolyama, ezért is lenne komoly áttörés, ha most sikerülne tovább mennie a forintnak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A következő napokban is a nemzetközi hangulat határozhatja meg az irányt, az euró-dollár árfolyam alakulása dönthet a forint sorsáról is. Elsősorban a geopolitikai hírek, illetve a részvénypiaci hangulat lehetnek hatással a devizapiacra is. Hétfő reggel egyébként 0,2 százalékos euróerősödés látszik, így 1,117-ig emelkedett a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Shutterstock