Gyengül a dollár - Rákapcsolhat a forint?

Megszólalt az EKB első embere, gyakorlatilag biztos a decemberi kamatemelés
A közeljövőben várhatóan magasan marad az infláció az euróövezetben, a másodkörös hatásokra utaló jelek azonban egyelőre még nem jelentek meg – nyilatkozta Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke. A jegybanki döntéshozók a következő kamatdöntés előtt a maginfláció részletes adatait vizsgálják, miközben a jövő februárban távozó elnök lehetséges utódja, Pablo Hernández de Cos is fokozott éberségre intett az elhúzódó energiaár-emelkedés miatt - tudósított a Bloomberg.
Gyengül a dollár, ami jó hír a forintnak
Hétfő délelőtt 0,4%-kal gyengült a dollár az euróval szemben, így 1,1188 körül jár a jegyzés. A korábbiak alapján ez akár a forintnak is jó hír lehet, hiszen a magyar deviza profitálhat a globális devizapiaci mozgásokból.
A dollár-forint árfolyam ezzel párhuzamosan fél százalékkal 324,3-ig esett vissza.
Jó erőben kezdi a hetet a forint – Megtámadhatja a 360-at?
Hétfő reggel 362,9 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Az elmúlt időszakban jórészt a dollár mozgásának köszönhetően erősödött a forint, így tudott 365-től a mostani szintre visszakapaszkodni.
360 alatt július óta nem volt az euró árfolyama, ezért is lenne komoly áttörés, ha most sikerülne tovább mennie a forintnak.
A következő napokban is a nemzetközi hangulat határozhatja meg az irányt, az euró-dollár árfolyam alakulása dönthet a forint sorsáról is. Elsősorban a geopolitikai hírek, illetve a részvénypiaci hangulat lehetnek hatással a devizapiacra is. Hétfő reggel egyébként 0,2 százalékos euróerősödés látszik, így 1,117-ig emelkedett a jegyzés.
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Két jelölt van az Európai Központi Bank élére
Klaas Knot, a holland jegybank korábbi elnöke és Pablo Hernández de Cos, a spanyol jegybank korábbi vezetője kapott jelölést az Európai Központi Bank (EKB) elnöki posztjára - tudatta közleményében az eurócsoport elnöke. Kyriakos Pierrakakis rámutatott, csak kettejüket jelölték kormányaik a posztra a pénteki határidő lejárta előtt.
Két éve nem látott drágulási hullám érte el Kínát
Közel négy és fél éves csúcsra gyorsult a kínai termelői árak emelkedése a legfrissebb, hétfőn közzétett adatok szerint. A drágulást elsősorban a közel-keleti háború miatt megugró globális olajárak és az ebből fakadó magasabb gyártási költségek hajtották, miközben a gyenge belső kereslet miatt a fogyasztói infláció továbbra is alacsony maradt.
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