Rákapcsolt este a forint
Miközben erősödnek az amerikai részvénypiacok, az éppen kedvező pénz- és tőkepiaci hangulatban a forint erősödni tudott kora este. Egy devizapiaci szempontból viszonylag eseménytelen nap végén így jelenleg az eurót 362,3 forint környékén adják-veszik a bankközi piacon.
Még mindig kivár a forint
Reggel óta alig mozdul a forint árfolyama, az euróval szembeni jegyzés továbbra is kicsivel 363 alatt jár, ami 0,1 százalékos forinterősödést jelent.
Július óta nem látott mélyponton a 10 éves magyar hozamok
5,35 százalék alá mérséklődtek a mai nap a 10 éves lejáratú magyar kötvényhozamok, amelyek ezzel
július óta nem látott mélypontot értek el.
Nagyon stabil a forint
Továbbra is tartja magát kicsivel 363 alatt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelent péntek estéhez képest. Az euró-dollárban sem látszik komolyabb változás, lassan az 1,12-es szintet teszteli a jegyzés.
Esik tovább a dollár, de a forinton most ez sem segít
Miközben a dollár tovább gyengül, az euróval szembeni jegyzés egyre közelebb araszol a lélektanilag fontos 1,12-es szinthez, ez a forintnak egyelőre nem segít, a magyar deviza reggeli erősödése után veszített a lendületből.
Megszólalt az EKB első embere, gyakorlatilag biztos a decemberi kamatemelés
A közeljövőben várhatóan magasan marad az infláció az euróövezetben, a másodkörös hatásokra utaló jelek azonban egyelőre még nem jelentek meg – nyilatkozta Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke. A jegybanki döntéshozók a következő kamatdöntés előtt a maginfláció részletes adatait vizsgálják, miközben a jövő februárban távozó elnök lehetséges utódja, Pablo Hernández de Cos is fokozott éberségre intett az elhúzódó energiaár-emelkedés miatt - tudósított a Bloomberg.
Gyengül a dollár, ami jó hír a forintnak
Hétfő délelőtt 0,4%-kal gyengült a dollár az euróval szemben, így 1,1188 körül jár a jegyzés. A korábbiak alapján ez akár a forintnak is jó hír lehet, hiszen a magyar deviza profitálhat a globális devizapiaci mozgásokból.
A dollár-forint árfolyam ezzel párhuzamosan fél százalékkal 324,3-ig esett vissza.
Jó erőben kezdi a hetet a forint – Megtámadhatja a 360-at?
Hétfő reggel 362,9 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Az elmúlt időszakban jórészt a dollár mozgásának köszönhetően erősödött a forint, így tudott 365-től a mostani szintre visszakapaszkodni.
360 alatt július óta nem volt az euró árfolyama, ezért is lenne komoly áttörés, ha most sikerülne tovább mennie a forintnak.
A következő napokban is a nemzetközi hangulat határozhatja meg az irányt, az euró-dollár árfolyam alakulása dönthet a forint sorsáról is. Elsősorban a geopolitikai hírek, illetve a részvénypiaci hangulat lehetnek hatással a devizapiacra is. Hétfő reggel egyébként 0,2 százalékos euróerősödés látszik, így 1,117-ig emelkedett a jegyzés.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Két jelölt van az Európai Központi Bank élére
Klaas Knot, a holland jegybank korábbi elnöke és Pablo Hernández de Cos, a spanyol jegybank korábbi vezetője kapott jelölést az Európai Központi Bank (EKB) elnöki posztjára - tudatta közleményében az eurócsoport elnöke. Kyriakos Pierrakakis rámutatott, csak kettejüket jelölték kormányaik a posztra a pénteki határidő lejárta előtt.
Két éve nem látott drágulási hullám érte el Kínát
Közel négy és fél éves csúcsra gyorsult a kínai termelői árak emelkedése a legfrissebb, hétfőn közzétett adatok szerint. A drágulást elsősorban a közel-keleti háború miatt megugró globális olajárak és az ebből fakadó magasabb gyártási költségek hajtották, miközben a gyenge belső kereslet miatt a fogyasztói infláció továbbra is alacsony maradt.
Kibertámadással okoztak tüzeket több száz üzletben – Irán állhat a példátlan akció mögött
Hűtőket hackeltek meg, tüzeket okoztak.
Megszűnik a Szegedi Tudományegyetem kancellárjának a munkaviszonya
Távozik Fendler Judit.
Megszületne a világ legnagyobb áramszolgáltatója, de óriási botrány tört ki Amerikában
Drasztikus rezsiemeléstől tartanak.
2,5 millió ember jelenlétében üzent az argentin elnöknek XIV. Leó pápa
Buenos Airesben hívta fel a figyelmet a társadalmi válságra a katolikus egyházfő.
Meghosszabbították az EUMAM Ukraine megbízatását
Az Ukrajnát támogató katonai kiképzési misszió.
335 százalékkal többet érhet ez a részvény - És most elképesztően olcsón megveheted!
Ez most az egész tőzsde egyik legolcsóbb papírja.
Megígérték a dél-koreai akkucégek Magyarországnak, hogy vigyáznak a környezetre, a biztonságra és az emberi jogokra
Kapitány Istvánnal és Orbán Anitával találkoztak a koreai vezetők.
Itt vannak az újabb szankciók Moszkva ellen - Bekeményített Anita Anand
Kanada már 4000 szankciót vezetett be.
A kriptó túlélte a legnagyobb rablását, de közben feladta az elveit
Néhány perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi kriptó tűnt el a Binance-ről, ez minden idők legnagyobb kriptorablása. Az FBI szerint egy észak-koreai hackercsapat áll a támadás... The post A kriptó
Az anyák sarkára lép az új költségvetés
A Tisza-kormány első költségvetése több ponton átírja az édesanyák adókedvezményeit. Megnéztük kik járnak rosszabbul és mennyivel, valamint azt, hogy mit tehetnek az adóteher csökkentése
Változások a magyar kiberbiztonsági igazgatásban
A Kormány már korábban jelezte, hogy meg kívánja szüntetni a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát ("SZTFH"). Az SZTFH egymástól nagyon eltérő tevékenységek felügyelet
Növeltük a nemzetközi kötvények súlyát - Októberi modellportfólió
Magas kötvényhozamok, részvénypiaci átrendeződés és emelkedő energiaárak jellemezték októbert. Modellportfóliónkban növeltük a nemzetközi kötvények súlyát. The post Növeltük a nemzet
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
A luxusipar válsága nagy lehetőség lehet a tőkepiacon
Az európai luxusipar egykori tőzsdei kedvencei látványosan elvesztették fényüket: a Europe Luxury 10 index szűk két év alatt több mint harmadával, az LVMH közel felével,... The post A luxusip
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is a helyzetünk, mik az erősségeink és a gyengeségeink az EU-val és a V4-ekkel összevetve
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is a helyzetünk, mik az erősségeink és a gyengeségeink az EU-val és a V4-ekkel összevetve
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Kémjátszma 2026-ban: szexbotrányba bukhat bele az Nvidia-vezér?
Borús napok jöhetnek a részvényeseknek.
Vérengzés a piacokon: merre induljanak most a befektetők?
Turbulens napok jöhetnek.
Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg
Vendégünk volt Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója.