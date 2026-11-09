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Rákapcsolt este a forint
Deviza

Rákapcsolt este a forint

Portfolio
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Kis erősödéssel kezdi a hétfői napot a forint az euróval szemben, így ismét 363 alatt jár a jegyzés. A következő napokban elsősorban a nemzetközi hangulat döntheti el a magyar deviza sorsát is, amennyiben jó hírek érkeznek, akkor a 360-as lélektani szinthez is szép csendben közelebb osonhat a forint.
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Rákapcsolt este a forint

Miközben erősödnek az amerikai részvénypiacok, az éppen kedvező pénz- és tőkepiaci hangulatban a forint erősödni tudott kora este. Egy devizapiaci szempontból viszonylag eseménytelen nap végén így jelenleg az eurót 362,3 forint környékén adják-veszik a bankközi piacon.

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Még mindig kivár a forint

Reggel óta alig mozdul a forint árfolyama, az euróval szembeni jegyzés továbbra is kicsivel 363 alatt jár, ami 0,1 százalékos forinterősödést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Július óta nem látott mélyponton a 10 éves magyar hozamok

5,35 százalék alá mérséklődtek a mai nap a 10 éves lejáratú magyar kötvényhozamok, amelyek ezzel

július óta nem látott mélypontot értek el.

Kép
A 10 éves lejáratú magyar kötvényhozamok alakulása. Forrás: TradingView.
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Nagyon stabil a forint

Továbbra is tartja magát kicsivel 363 alatt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelent péntek estéhez képest. Az euró-dollárban sem látszik komolyabb változás, lassan az 1,12-es szintet teszteli a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Esik tovább a dollár, de a forinton most ez sem segít

Miközben a dollár tovább gyengül, az euróval szembeni jegyzés egyre közelebb araszol a lélektanilag fontos 1,12-es szinthez, ez a forintnak egyelőre nem segít, a magyar deviza reggeli erősödése után veszített a lendületből.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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Megszólalt az EKB első embere, gyakorlatilag biztos a decemberi kamatemelés

A közeljövőben várhatóan magasan marad az infláció az euróövezetben, a másodkörös hatásokra utaló jelek azonban egyelőre még nem jelentek meg – nyilatkozta Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke. A jegybanki döntéshozók a következő kamatdöntés előtt a maginfláció részletes adatait vizsgálják, miközben a jövő februárban távozó elnök lehetséges utódja, Pablo Hernández de Cos is fokozott éberségre intett az elhúzódó energiaár-emelkedés miatt - tudósított a Bloomberg.

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Megszólalt az EKB első embere, gyakorlatilag biztos a decemberi kamatemelés
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Gyengül a dollár, ami jó hír a forintnak

Hétfő délelőtt 0,4%-kal gyengült a dollár az euróval szemben, így 1,1188 körül jár a jegyzés. A korábbiak alapján ez akár a forintnak is jó hír lehet, hiszen a magyar deviza profitálhat a globális devizapiaci mozgásokból.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár-forint árfolyam ezzel párhuzamosan fél százalékkal 324,3-ig esett vissza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Jó erőben kezdi a hetet a forint – Megtámadhatja a 360-at?

Hétfő reggel 362,9 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Az elmúlt időszakban jórészt a dollár mozgásának köszönhetően erősödött a forint, így tudott 365-től a mostani szintre visszakapaszkodni.

360 alatt július óta nem volt az euró árfolyama, ezért is lenne komoly áttörés, ha most sikerülne tovább mennie a forintnak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A következő napokban is a nemzetközi hangulat határozhatja meg az irányt, az euró-dollár árfolyam alakulása dönthet a forint sorsáról is. Elsősorban a geopolitikai hírek, illetve a részvénypiaci hangulat lehetnek hatással a devizapiacra is. Hétfő reggel egyébként 0,2 százalékos euróerősödés látszik, így 1,117-ig emelkedett a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Shutterstock

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Két jelölt van az Európai Központi Bank élére

Klaas Knot, a holland jegybank korábbi elnöke és Pablo Hernández de Cos, a spanyol jegybank korábbi vezetője kapott jelölést az Európai Központi Bank (EKB) elnöki posztjára - tudatta közleményében az eurócsoport elnöke. Kyriakos Pierrakakis rámutatott, csak kettejüket jelölték kormányaik a posztra a pénteki határidő lejárta előtt.

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Két jelölt van az Európai Központi Bank élére
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Két éve nem látott drágulási hullám érte el Kínát

Közel négy és fél éves csúcsra gyorsult a kínai termelői árak emelkedése a legfrissebb, hétfőn közzétett adatok szerint. A drágulást elsősorban a közel-keleti háború miatt megugró globális olajárak és az ebből fakadó magasabb gyártási költségek hajtották, miközben a gyenge belső kereslet miatt a fogyasztói infláció továbbra is alacsony maradt.

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Két éve nem látott drágulási hullám érte el Kínát

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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