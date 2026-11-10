4°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Kilowattok harca: miért csúszhat le Magyarország a régiós AI–versenyben?
Egyre mélyebbre csúszik a forint
Deviza

Egyre mélyebbre csúszik a forint

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A keddi devizapiaci kereskedésben az inflációs adatok értékelése kerül a befektetők figyelmének középpontjába, reggel már a Központi Statisztikai Hivatal kiadta, hogy Magyarországon fél éve nem volt ekkora drágulás itthon, délután az Egyesült Államokban is közzéteszik az októberi pénzromlási mutatókat. A múlt heti erős amerikai munkaerőpiaci számok tovább növelték a decemberi Fed-kamatemelés valószínűségét, és a Christopher Waller kormányzó kedden is a lehetséges szigorításról beszélt. Magyarországon viszont inkább a tartás valószínű, hiába gyorsult a pénzromlás.
Megosztás

Nyíltan kimondták az EKB döntéshozói: nem fogják megmenteni a francia kötvénypiacot

Nem indokolják a francia államadóssággal kapcsolatos problémák az Európai Központi Bank (EKB) beavatkozását – jelentette ki Philip Lane, az intézmény vezető közgazdásza. A jegybankár szerint a kötvényállomány leépítésének ütemén sem kell változtatni, és a válságkezelő eszközök bevetésére sincs szükség, a költségvetési gondokat ugyanis magának a francia kormánynak kell megoldania - írta meg a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Nyíltan kimondták az EKB döntéshozói: nem fogják megmenteni a francia kötvénypiacot
Megosztás

Új motor hajtja a magyar ipart, megtorpant az elmúlt évek húzóágazata

Miközben a magyar ipar az elmúlt években látványosan gyengélkedett, a felszín alatt jelentős szerkezeti átrendeződés ment végbe - derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ipari statisztikákat bemutató sajtótájékoztatóján. A KSH friss termékstatisztikai adatai szerint 2019 és 2025 között az autóipar - különösen a belső égésű motoros járműgyártásé - gazdasági súlya visszaesett, a 2019-2024-es dinamikus növekedés után megtorpant az akkumulátorgyártás térnyerése is, miközben a hazai számítógép- és perifériaegységek értékesítése árhatásoktól megtisztítva csaknem megnégyszereződött ugyanebben az időszakban.

Tovább a cikkhez
Új motor hajtja a magyar ipart, megtorpant az elmúlt évek húzóágazata
Megosztás

363-nál az euró

Az EUR/HUF-árfolyam megy egyre feljebb, már 363 forint fölé ment, miután Christopher Wallace Fed-kormányzó erősen utalt egy újabb amerikai kamatemelésre, míg az EKB részéről Philippe Lane utalt rá, hogy decemberben szigorítás jöhet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Gyengülget a forint

Késő délelőtt már gyengülésben áll a forint az euróval szemben: 362,6-362,7 környékén jár az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az USD/HUF-kurzus pedig szintén minimálisan a nyitószint felett, 323,15-nél jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Bemondta az amerikai jegybank egyik vezére: nincs kizárva az 50 bázispontos kamatemelés sem

Az amerikai jegybanknak tartania kell magát a korábban kilátásba helyezett kamatemelésekhez, különben a saját hitelességét teszi kockára – figyelmeztetett kedden Christopher Waller, a Federal Reserve (Fed) kormányzója. A döntéshozó szerint decemberben akár a megszokottnál nagyobb, 50 bázispontos szigorítás is indokolt lehet, ha a gazdasági adatok ezt megkövetelik - írja a CNBC.

Tovább a cikkhez
Bemondta az amerikai jegybank egyik vezére: nincs kizárva az 50 bázispontos kamatemelés sem
Megosztás

Egyetlen mondat kellett Wallertől, ugrottak a piacok

Christopher Waller, a Fed kormányzója kedden Londonban arról beszélt, hogy az októberi infláció lassulása esetén is hajlana egy 25 bázispontos decemberi kamatemelésre. Ha viszont a havi maginfláció 0,3 százalék körül marad vagy ennél magasabb lesz, nagyobb emelést is indokoltnak tarthat – számolt be a Financial Times.

A megszólalás után megélénkült a devizapiac: az euró 1,1250-ről 1,1231 dollár közelébe esett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ezzel mozdult a magyar deviza is, az euró–forint árfolyam 362,1-ről 362,6 közelébe ugrott, és rövid időre a 362,8-at is elérte.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Továbbra sincs nagy elmozdulás

Lényegében stagnál a forint: az euróárfolyam 362-362,3 között oldalazik. A piac tehát nem reagál túlzottan a kedvezőtlen, de az előzetes várakozásoknak megfelelő inflációs adatra.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben szép lassan erősödget a magyar deviza: már 322 alá is benézett az árfolyam, ami majdnem egy egységnyi erősödést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Francia közgazdász töltheti be az EKB egyik legfontosabb tisztségét

Jogosnak tartaná a francia jegybank elnöke, ha Philip Lane leköszönése után egy francia szakember töltené be az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdászi posztját. Emmanuel Moulin szerint az országnak kiváló jelöltjei vannak a tisztségre, amelyet eddig még soha nem töltött be francia állampolgár.

Tovább a cikkhez
Francia közgazdász töltheti be az EKB egyik legfontosabb tisztségét
Megosztás

Egyelőre tartja magát a forint

Bár a 2 százalékos inflációs adatnál rosszabbat fél éve nem láttunk Magyarországon, egyelőre tartja magát a forint: az euróval szemben az árfolyam az első 5 perc után még 362 környékén, mintegy fél egységgel a tegnapi zárószint alatt mozog. Kérdés, hogy hogyan reagálnak majd a tőzsdék nyitásakor az inflációs számra a piacok.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Megjött az adat: fél éve nem mértek ekkora áremelkedést Magyarországon

Októberben 2 százalékra emelkedett a magyar inflációs ráta, ami április óta a legmagasabb érték – derül ki a KSH kedd reggeli jelentéséből. A közölt adat egy hajszállal meghaladta az elemzők előzetes várakozásait, elsősorban az üzemanyagok és a szolgáltatások árai lódultak meg. Összességében továbbra sem látszik jelentős árnyomás a magyar gazdaságban.

Tovább a cikkhez
Megjött az adat: fél éve nem mértek ekkora áremelkedést Magyarországon
Megosztás

Erőre kapott a forint, de sorsdöntő hírek érkeznek kedden

A dollár hétfőn még gyengült a csökkenő olajárak és a javuló nemzetközi befektetői hangulat hatására, kedd hajnalra azonban stabilizálódott az árfolyama. A piac jelenleg 85 százalékos esélyt ad egy decemberi amerikai kamatemelésnek, az új inflációs adatok pedig tovább alakíthatják ezeket a várakozásokat. A forint szempontjából különösen fontos lehet a nemzetközi hangulat alakulása, de a reggel érkező magyar inflációs adat is megmozgathatja az árfolyamot.

A forint hétfőn jelentősen erősödött mindkét vezető devizával szemben, és kedden reggel is a napokban elért legerősebb szintjei közelében mozgott.

Az eurót reggel fél nyolc előtt 362,2–362,3 forint körül jegyezték.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben még látványosabb volt

a magyar deviza erősödése: az amerikai fizetőeszköz ára 322,6 forint környékére csökkent, miközben pénteken még 326 forint felett is kereskedtek vele.

A hétfői erősödést követően a keddi hajnali kereskedésben már viszonylag szűk sávban mozgott a forint, a dollárárfolyam 322,5 és 323 forint között ingadozott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi devizapiacon az euró hétfőn 0,7 százalékkal erősödött a dollárral szemben, és 1,1220 közelébe kapaszkodott vissza, amivel nagyjából az elmúlt egy hónap kereskedési sávjának közepére került.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A japán jen árfolyama eközben 158 körül stabilizálódott a dollárral szemben. A japán devizát továbbra is támogatja az újabb hatósági beavatkozás lehetősége, miután a hétfőn közzétett adatok szerint Japán a nyár folyamán 97 milliárd dollárnyi tartalékot használt fel a jen védelmére. A dollár mozgását ugyanakkor egyre inkább az amerikai kamatvárakozások határozzák meg, a piac már két kamatemelést áraz a jövő év közepéig.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Magyarországon kedden reggel 8:30-kor érkezik a KSH októberi inflációs adata, amely a szeptemberi 1,6 százalék után a piaci konszenzus szerint 2 százalék körüli éves áremelkedést mutathat.

Kapcsolódó cikkünk

Megint beindulhat az áremelkedés Magyarországon? – Napokon belül friss számokat látunk

A nap másik meghatározó eseménye a délután 14:30-kor megjelenő amerikai inflációs jelentés lesz.

A Reuters által megkérdezett elemzők 3,9 százalékos éves inflációra és 2,8 százalékos maginflációra számítanak. Amennyiben az amerikai áremelkedés a vártnál erősebbnek bizonyul, az tovább növelheti a Federal Reserve decemberi kamatemelésének esélyét, ami újabb lendületet adhat a dollárnak, és a forintra is nyomást helyezhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiderült az igazság Seszták Miklós táskákban tartott 9 milliárd forintjával kapcsolatban
Tisza-kormány: elérték az őrizetbe vételek Orbán Viktor családját, Magyar Péter a német kancellárral tárgyal
Rákapcsolt este a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility