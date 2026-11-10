Itt a hét legfontosabb adata – mutatjuk, hogy reagál a forint!

Továbbra sincs nagy elmozdulás
Lényegében stagnál a forint: az euróárfolyam 362-362,3 között oldalazik. A piac tehát nem reagál túlzottan a kedvezőtlen, de az előzetes várakozásoknak megfelelő inflációs adatra.
A dollárral szemben szép lassan erősödget a magyar deviza: már 322 alá is benézett az árfolyam, ami majdnem egy egységnyi erősödést jelent.
Francia közgazdász töltheti be az EKB egyik legfontosabb tisztségét
Jogosnak tartaná a francia jegybank elnöke, ha Philip Lane leköszönése után egy francia szakember töltené be az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdászi posztját. Emmanuel Moulin szerint az országnak kiváló jelöltjei vannak a tisztségre, amelyet eddig még soha nem töltött be francia állampolgár.
Egyelőre tartja magát a forint
Bár a 2 százalékos inflációs adatnál rosszabbat fél éve nem láttunk Magyarországon, egyelőre tartja magát a forint: az euróval szemben az árfolyam az első 5 perc után még 362 környékén, mintegy fél egységgel a tegnapi zárószint alatt mozog. Kérdés, hogy hogyan reagálnak majd a tőzsdék nyitásakor az inflációs számra a piacok.
Megjött az adat: fél éve nem mértek ekkora áremelkedést Magyarországon
Októberben 2 százalékra emelkedett a magyar inflációs ráta, ami április óta a legmagasabb érték – derül ki a KSH kedd reggeli jelentéséből. A közölt adat egy hajszállal meghaladta az elemzők előzetes várakozásait, elsősorban az üzemanyagok és a szolgáltatások árai lódultak meg. Összességében továbbra sem látszik jelentős árnyomás a magyar gazdaságban.
Erőre kapott a forint, de sorsdöntő hírek érkeznek kedden
A dollár hétfőn még gyengült a csökkenő olajárak és a javuló nemzetközi befektetői hangulat hatására, kedd hajnalra azonban stabilizálódott az árfolyama. A piac jelenleg 85 százalékos esélyt ad egy decemberi amerikai kamatemelésnek, az új inflációs adatok pedig tovább alakíthatják ezeket a várakozásokat. A forint szempontjából különösen fontos lehet a nemzetközi hangulat alakulása, de a reggel érkező magyar inflációs adat is megmozgathatja az árfolyamot.
A forint hétfőn jelentősen erősödött mindkét vezető devizával szemben, és kedden reggel is a napokban elért legerősebb szintjei közelében mozgott.
Az eurót reggel fél nyolc előtt 362,2–362,3 forint körül jegyezték.
A dollárral szemben még látványosabb volt
a magyar deviza erősödése: az amerikai fizetőeszköz ára 322,6 forint környékére csökkent, miközben pénteken még 326 forint felett is kereskedtek vele.
A hétfői erősödést követően a keddi hajnali kereskedésben már viszonylag szűk sávban mozgott a forint, a dollárárfolyam 322,5 és 323 forint között ingadozott.
A nemzetközi devizapiacon az euró hétfőn 0,7 százalékkal erősödött a dollárral szemben, és 1,1220 közelébe kapaszkodott vissza, amivel nagyjából az elmúlt egy hónap kereskedési sávjának közepére került.
A japán jen árfolyama eközben 158 körül stabilizálódott a dollárral szemben. A japán devizát továbbra is támogatja az újabb hatósági beavatkozás lehetősége, miután a hétfőn közzétett adatok szerint Japán a nyár folyamán 97 milliárd dollárnyi tartalékot használt fel a jen védelmére. A dollár mozgását ugyanakkor egyre inkább az amerikai kamatvárakozások határozzák meg, a piac már két kamatemelést áraz a jövő év közepéig.
Magyarországon kedden reggel 8:30-kor érkezik a KSH októberi inflációs adata, amely a szeptemberi 1,6 százalék után a piaci konszenzus szerint 2 százalék körüli éves áremelkedést mutathat.
A nap másik meghatározó eseménye a délután 14:30-kor megjelenő amerikai inflációs jelentés lesz.
A Reuters által megkérdezett elemzők 3,9 százalékos éves inflációra és 2,8 százalékos maginflációra számítanak. Amennyiben az amerikai áremelkedés a vártnál erősebbnek bizonyul, az tovább növelheti a Federal Reserve decemberi kamatemelésének esélyét, ami újabb lendületet adhat a dollárnak, és a forintra is nyomást helyezhet.
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