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Lejtőre került a forint
Deviza

Lejtőre került a forint

Portfolio
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Kedd délután kiderült, hogy az Egyesült Államokban is gyorsult a pénzromlás. Ráadásul Christopher Wallace Fed-kormányzó már egy délelőtti interjúban a decemberi kamatemelésre utalt, az adatok pedig csak megerősítették ebben a piacokat. Így hiába erősödött szépen a forint hétfőn, kedden a külső környezet ezt leradírozta. A késő esti órákban sem következett be érdemi javulás, egy euróért több mint 364 forintot kellett fizetni.
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Nem tudott szépíteni a forint

A kedd este sem hozott érdemi javulást a forint piacán, egy euróért több mint 364 forintot kellett fizetni. A dollárral szemben is gyengülget a forint, késő este 326,5-nél járt a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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364 felett az euróárfolyam

Kedden kora este sem látható érdemi erősödés a forint piacán, jelenleg egy euróért közel 364,5 forintot, míg egy amerikai dollárért kicsivel több, mint 326,5 forintot kell fizetni.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Csúszik tovább az euró, megy vele a forint is

Késő délutánra az euró több mint 0,4 százalékot veszít a dollárral szemben, az euró–dollár árfolyam 1,117-nél jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint mindkét devizával szemben gyengül: egy dollárért már 326 forintot adnak, amivel az árfolyam lényegében visszatért a pénteki zárószintre.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Egy euró pedig már több mint 364,1 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Már 364 közelében az euróárfolyam

Az amerikai inflációs adatok közlése óta csúszik tovább a lejtőn a forint, az euróárfolyam már 364 közelében jár, ami napon belül 1,3 egységes gyengülést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben még volatilisebb az árfolyam, már 325,4 közelében mozog, ami 2,2 egységnyi leértékelődést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Megrántották a forintot

A gyorsuló amerikai inflációs adatra belendültek a piacok: a dollár tovább erősödött az euróval szemben, így napon belül már több mint 0,3 százalék feletti az amerikai deviza korrekciója.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint is megérzi ezt: az euróárfolyam már 363,5 fölé mozdult el.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben pedig már 325-ig ment fel a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Nincs mese: tovább nőtt az amerikai infláció

Októberben havi alapon 0,4 százalékkal emelkedtek az árak az Egyesült Államokban, ami gyorsulás az előző havi 0,3 százalékhoz képest, a maginfláció pedig 0,2 százalékról 0,3 százalékra erősödött. Éves összevetés most nem készülhetett, mert tavaly októberben a kormányzati leállás miatt elmaradt az inflációs statisztika. Becslések szerint azonban az infláció 3,8 százalékra, a maginfláció 2,7 százalékra gyorsulhatott. Miközben az inflációs nyomás erősödik és a munkaerőpiaci adatok is a vártnál jobbak lettek, az olajárak nagyot estek, a mesterséges intelligenciához kötődő befektetések megtorpanása pedig a növekedést is veszélyeztetheti. Az egymásnak ellentmondó adatok miatt egyelőre nem látszik, hogyan dönt a Fed decemberben.

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Nincs mese: tovább nőtt az amerikai infláció
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363-nál állt meg a forint

Egyelőre a 363-ig tartó gyengülés után oldalazni kezdett a forint az euróval szemben. A hamarosan érkező amerikai inflációs adat hozhat még kisebb csapkodást a devizapiacokon.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben is gyengülget a forint, már 323,7-nél jár a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Nyíltan kimondták az EKB döntéshozói: nem fogják megmenteni a francia kötvénypiacot

Nem indokolják a francia államadóssággal kapcsolatos problémák az Európai Központi Bank (EKB) beavatkozását – jelentette ki Philip Lane, az intézmény vezető közgazdásza. A jegybankár szerint a kötvényállomány leépítésének ütemén sem kell változtatni, és a válságkezelő eszközök bevetésére sincs szükség, a költségvetési gondokat ugyanis magának a francia kormánynak kell megoldania - írta meg a Bloomberg.

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Nyíltan kimondták az EKB döntéshozói: nem fogják megmenteni a francia kötvénypiacot
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Új motor hajtja a magyar ipart, megtorpant az elmúlt évek húzóágazata

Miközben a magyar ipar az elmúlt években látványosan gyengélkedett, a felszín alatt jelentős szerkezeti átrendeződés ment végbe - derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ipari statisztikákat bemutató sajtótájékoztatóján. A KSH friss termékstatisztikai adatai szerint 2019 és 2025 között az autóipar - különösen a belső égésű motoros járműgyártásé - gazdasági súlya visszaesett, a 2019-2024-es dinamikus növekedés után megtorpant az akkumulátorgyártás térnyerése is, miközben a hazai számítógép- és perifériaegységek értékesítése árhatásoktól megtisztítva csaknem megnégyszereződött ugyanebben az időszakban.

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Új motor hajtja a magyar ipart, megtorpant az elmúlt évek húzóágazata
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363-nál az euró

Az EUR/HUF-árfolyam megy egyre feljebb, már 363 forint fölé ment, miután Christopher Wallace Fed-kormányzó erősen utalt egy újabb amerikai kamatemelésre, míg az EKB részéről Philippe Lane utalt rá, hogy decemberben szigorítás jöhet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Gyengülget a forint

Késő délelőtt már gyengülésben áll a forint az euróval szemben: 362,6-362,7 környékén jár az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az USD/HUF-kurzus pedig szintén minimálisan a nyitószint felett, 323,15-nél jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Bemondta az amerikai jegybank egyik vezére: nincs kizárva az 50 bázispontos kamatemelés sem

Az amerikai jegybanknak tartania kell magát a korábban kilátásba helyezett kamatemelésekhez, különben a saját hitelességét teszi kockára – figyelmeztetett kedden Christopher Waller, a Federal Reserve (Fed) kormányzója. A döntéshozó szerint decemberben akár a megszokottnál nagyobb, 50 bázispontos szigorítás is indokolt lehet, ha a gazdasági adatok ezt megkövetelik - írja a CNBC.

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Bemondta az amerikai jegybank egyik vezére: nincs kizárva az 50 bázispontos kamatemelés sem
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Egyetlen mondat kellett Wallertől, ugrottak a piacok

Christopher Waller, a Fed kormányzója kedden Londonban arról beszélt, hogy az októberi infláció lassulása esetén is hajlana egy 25 bázispontos decemberi kamatemelésre. Ha viszont a havi maginfláció 0,3 százalék körül marad vagy ennél magasabb lesz, nagyobb emelést is indokoltnak tarthat – számolt be a Financial Times.

A megszólalás után megélénkült a devizapiac: az euró 1,1250-ről 1,1231 dollár közelébe esett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ezzel mozdult a magyar deviza is, az euró–forint árfolyam 362,1-ről 362,6 közelébe ugrott, és rövid időre a 362,8-at is elérte.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Továbbra sincs nagy elmozdulás

Lényegében stagnál a forint: az euróárfolyam 362-362,3 között oldalazik. A piac tehát nem reagál túlzottan a kedvezőtlen, de az előzetes várakozásoknak megfelelő inflációs adatra.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben szép lassan erősödget a magyar deviza: már 322 alá is benézett az árfolyam, ami majdnem egy egységnyi erősödést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Francia közgazdász töltheti be az EKB egyik legfontosabb tisztségét

Jogosnak tartaná a francia jegybank elnöke, ha Philip Lane leköszönése után egy francia szakember töltené be az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdászi posztját. Emmanuel Moulin szerint az országnak kiváló jelöltjei vannak a tisztségre, amelyet eddig még soha nem töltött be francia állampolgár.

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Francia közgazdász töltheti be az EKB egyik legfontosabb tisztségét
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Egyelőre tartja magát a forint

Bár a 2 százalékos inflációs adatnál rosszabbat fél éve nem láttunk Magyarországon, egyelőre tartja magát a forint: az euróval szemben az árfolyam az első 5 perc után még 362 környékén, mintegy fél egységgel a tegnapi zárószint alatt mozog. Kérdés, hogy hogyan reagálnak majd a tőzsdék nyitásakor az inflációs számra a piacok.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Megjött az adat: fél éve nem mértek ekkora áremelkedést Magyarországon

Októberben 2 százalékra emelkedett a magyar inflációs ráta, ami április óta a legmagasabb érték – derül ki a KSH kedd reggeli jelentéséből. A közölt adat egy hajszállal meghaladta az elemzők előzetes várakozásait, elsősorban az üzemanyagok és a szolgáltatások árai lódultak meg. Összességében továbbra sem látszik jelentős árnyomás a magyar gazdaságban.

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Megjött az adat: fél éve nem mértek ekkora áremelkedést Magyarországon
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Erőre kapott a forint, de sorsdöntő hírek érkeznek kedden

A dollár hétfőn még gyengült a csökkenő olajárak és a javuló nemzetközi befektetői hangulat hatására, kedd hajnalra azonban stabilizálódott az árfolyama. A piac jelenleg 85 százalékos esélyt ad egy decemberi amerikai kamatemelésnek, az új inflációs adatok pedig tovább alakíthatják ezeket a várakozásokat. A forint szempontjából különösen fontos lehet a nemzetközi hangulat alakulása, de a reggel érkező magyar inflációs adat is megmozgathatja az árfolyamot.

A forint hétfőn jelentősen erősödött mindkét vezető devizával szemben, és kedden reggel is a napokban elért legerősebb szintjei közelében mozgott.

Az eurót reggel fél nyolc előtt 362,2–362,3 forint körül jegyezték.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben még látványosabb volt

a magyar deviza erősödése: az amerikai fizetőeszköz ára 322,6 forint környékére csökkent, miközben pénteken még 326 forint felett is kereskedtek vele.

A hétfői erősödést követően a keddi hajnali kereskedésben már viszonylag szűk sávban mozgott a forint, a dollárárfolyam 322,5 és 323 forint között ingadozott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi devizapiacon az euró hétfőn 0,7 százalékkal erősödött a dollárral szemben, és 1,1220 közelébe kapaszkodott vissza, amivel nagyjából az elmúlt egy hónap kereskedési sávjának közepére került.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A japán jen árfolyama eközben 158 körül stabilizálódott a dollárral szemben. A japán devizát továbbra is támogatja az újabb hatósági beavatkozás lehetősége, miután a hétfőn közzétett adatok szerint Japán a nyár folyamán 97 milliárd dollárnyi tartalékot használt fel a jen védelmére. A dollár mozgását ugyanakkor egyre inkább az amerikai kamatvárakozások határozzák meg, a piac már két kamatemelést áraz a jövő év közepéig.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Magyarországon kedden reggel 8:30-kor érkezik a KSH októberi inflációs adata, amely a szeptemberi 1,6 százalék után a piaci konszenzus szerint 2 százalék körüli éves áremelkedést mutathat.

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A nap másik meghatározó eseménye a délután 14:30-kor megjelenő amerikai inflációs jelentés lesz.

A Reuters által megkérdezett elemzők 3,9 százalékos éves inflációra és 2,8 százalékos maginflációra számítanak. Amennyiben az amerikai áremelkedés a vártnál erősebbnek bizonyul, az tovább növelheti a Federal Reserve decemberi kamatemelésének esélyét, ami újabb lendületet adhat a dollárnak, és a forintra is nyomást helyezhet.

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