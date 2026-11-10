Lejtőre került a forint, egyre rosszabb a helyzet

A dollár hétfőn még gyengült a csökkenő olajárak és a javuló nemzetközi befektetői hangulat hatására, kedd hajnalra azonban stabilizálódott az árfolyama. A piac jelenleg 85 százalékos esélyt ad egy decemberi amerikai kamatemelésnek, az új inflációs adatok pedig tovább alakíthatják ezeket a várakozásokat. A forint szempontjából különösen fontos lehet a nemzetközi hangulat alakulása, de a reggel érkező magyar inflációs adat is megmozgathatja az árfolyamot.

A forint hétfőn jelentősen erősödött mindkét vezető devizával szemben, és kedden reggel is a napokban elért legerősebb szintjei közelében mozgott.

Az eurót reggel fél nyolc előtt 362,2–362,3 forint körül jegyezték.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben még látványosabb volt

a magyar deviza erősödése: az amerikai fizetőeszköz ára 322,6 forint környékére csökkent, miközben pénteken még 326 forint felett is kereskedtek vele.

A hétfői erősödést követően a keddi hajnali kereskedésben már viszonylag szűk sávban mozgott a forint, a dollárárfolyam 322,5 és 323 forint között ingadozott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi devizapiacon az euró hétfőn 0,7 százalékkal erősödött a dollárral szemben, és 1,1220 közelébe kapaszkodott vissza, amivel nagyjából az elmúlt egy hónap kereskedési sávjának közepére került.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A japán jen árfolyama eközben 158 körül stabilizálódott a dollárral szemben. A japán devizát továbbra is támogatja az újabb hatósági beavatkozás lehetősége, miután a hétfőn közzétett adatok szerint Japán a nyár folyamán 97 milliárd dollárnyi tartalékot használt fel a jen védelmére. A dollár mozgását ugyanakkor egyre inkább az amerikai kamatvárakozások határozzák meg, a piac már két kamatemelést áraz a jövő év közepéig.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Magyarországon kedden reggel 8:30-kor érkezik a KSH októberi inflációs adata, amely a szeptemberi 1,6 százalék után a piaci konszenzus szerint 2 százalék körüli éves áremelkedést mutathat.

A nap másik meghatározó eseménye a délután 14:30-kor megjelenő amerikai inflációs jelentés lesz.

A Reuters által megkérdezett elemzők 3,9 százalékos éves inflációra és 2,8 százalékos maginflációra számítanak. Amennyiben az amerikai áremelkedés a vártnál erősebbnek bizonyul, az tovább növelheti a Federal Reserve decemberi kamatemelésének esélyét, ami újabb lendületet adhat a dollárnak, és a forintra is nyomást helyezhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images