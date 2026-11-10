Nincs mese: tovább nőtt az amerikai infláció

Októberben havi alapon 0,4 százalékkal emelkedtek az árak az Egyesült Államokban, ami gyorsulás az előző havi 0,3 százalékhoz képest, a maginfláció pedig 0,2 százalékról 0,3 százalékra erősödött. Éves összevetés most nem készülhetett, mert tavaly októberben a kormányzati leállás miatt elmaradt az inflációs statisztika. Becslések szerint azonban az infláció 3,8 százalékra, a maginfláció 2,7 százalékra gyorsulhatott. Miközben az inflációs nyomás erősödik és a munkaerőpiaci adatok is a vártnál jobbak lettek, az olajárak nagyot estek, a mesterséges intelligenciához kötődő befektetések megtorpanása pedig a növekedést is veszélyeztetheti. Az egymásnak ellentmondó adatok miatt egyelőre nem látszik, hogyan dönt a Fed decemberben.

Októberben az amerikai infláció havi alaoon 0,4%-kal emelkedett az előző havi 0,3%-os növekedés után, miközben a maginfláció havi alapon 0,3%-kal nőtt az előző havi 0,2% után. Mivel az előző év októberében kormányzati leállás miatt az inflációs statisztika nem készült el, ezért év/év adatok nem állnak rendelkezésre.

Ha a tavaly októberi átszintre a szeptemberi és novemberi árszint átlagát rakjuk, akkor az infláció 3,7%-ról 3,8%-ra, a maginfláció pedig 2,6%-ról 2,7%-ra nőtt volna.

Érdekes helyzet kezd kialakulni az amerikai monetáris politikában. Az inflációs nyomás erősödik, miközben az olajpiac talán túl van az árcsúcson. Ennek ellenére a Fed egyes döntéshozói gyorsabb kamatemelést sürgetnek, miközben a piac szép csendben árazza ki azokat.

Az előző ülésen a Fed azt mondta, hogy több információra van szüksége. Az azóta eltelt időben a munkaerőpiaci adat a vártnál jobb lett, az infláció a vártnál magasabb, de ha az AI trade megbicsaklásának a beruházási költésekre is lesz hatása, akkor az amerikai növekedés bajbakerülhet. Ezzel együtt pedig az olajárak nagyot estek. Pro és kontra, és

a sok egymásnak ellentmondó adat miatt nem vagyunk közelebb ahhoz, hogyan fog lépni a Fed decemberben.

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