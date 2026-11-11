Másfél éves mélyponton az euró, szerdán is gyengül a forint

Az ING Bank elemzőinek devizapiaci kitekintőjében kiemeli, hogy komoly piaci hullámokat kavart tegnap Chris Waller, a Fed kormányzótanácsának nyilatkozata, amelyben kilátásba helyezte, hogy a december 9-i kamatdöntő ülésen akár egy 50 bázispontos kamatemelést is megszavazna. Waller ezt ahhoz a feltételhez kötötte, hogy az októberi fogyasztói árindex sorozatban a harmadik hónapban is a vártnál magasabb értéket mutasson, ami nem sokkal később be is következett. A szigorú (hawkish) hangvételű nyilatkozat és a kedvezőtlen inflációs adat hatására a rövid lejáratú amerikai állampapírok hozama 20 bázisponttal ugrott meg, miközben a 2 és 10 éves hozamfelár 7 bázisponttal szűkült, vagyis laposodott a hozamgörbe.

Mindez egyre erősebb érveket szolgáltat amellett, hogy az amerikai jegybanknak restriktív tartományba kell emelnie az irányadó rátát az aggregált kereslet visszafogása és az inflációs cél újbóli elérése érdekében.

Kevin Warsh Fed-elnök már a júniusi, első sajtótájékoztatója óta ezt a célt hangsúlyozza. Bár a fokozatos szigorítást pártoló jegybankárok többsége számára a decemberi 50 bázispontos lépés túl agresszív lehet, Waller szavai életben tartják a várakozást, miszerint a Fednek még további három alkalommal kell kamatot emelnie.

A devizapiacokon a hozamgörbe ilyen jellegű, emelkedő hozamok melletti laposodása általában támogatja a dollárt a gazdasági növekedésre érzékenyebb, ciklikus devizákkal szemben

- értékelik a fejleményeket az ING szakértői.

Amikor ugyanis a világ legfontosabb jegybankja a kereslet hűtésére törekszik, ezek a fizetőeszközök rendszerint alulteljesítenek. Ez a piaci dinamika érvényesült tegnap is, amikor az erősödő dollár mellett a norvég és a svéd korona is gyengült, valamint a svájci frank is veszített értékéből, amely idén rendre megszenvedi a magasabb kamatkörnyezetet.

A várhatóan élénkülő amerikai munkaerőpiac, a célszintet jóval meghaladó maginfláció és az újabb kamatemelésekre kész Fed egyaránt a dollár erejét támasztja alá, így az ING Bank közgazdászai szerint az árfolyam a következő hetekben a kereskedési sávok felső szélét tesztelheti. A mai kereskedési napon az amerikai veteránok napja miatt visszafogottabb piaci mozgás várható, a pénteken érkező októberi termelői árindex azonban újabb bizonyítékot szolgáltathat az erős árnyomásra.

A dollárindex a legutóbbi csúcsok közelében maradhat, és rövid időn belül újra tesztelheti a 102,85 és 103,00 pont között húzódó fontos ellenállási szintet.