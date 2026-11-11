Megszólalt a Fed legpontosabb jósa: jöhet az 50 bázispontos emelés?

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Estek a tőzsdék, nagyot esett az arany árfolyama, az amerikai tízéves kötvényhozam pedig ismét 5% fölé emelkedett, miután Christopher Waller, a Fed egyik meghatározó döntéshozója jelezte, hogy rosszabb inflációs adat esetén decemberben akár 50 bázispontos kamatemelés is jöhet. A vártnál kedvezőtlenebb inflációs adat meg is érkezett, a piac pedig úgy kezdett árazni, mintha a döntés már megszületett volna, erre a dollár jelentősen erősödött. Az összkép azonban alig változott, hiszen a maginfláció évek óta stabil, az olaj ára néhány hét alatt 20%-ot esett, a gazdaság pedig a mesterséges intelligenciához kötődő beruházásokon kívül szinte mindenhol lassul. Elemzésünk szerint a december 8–9-i ülésen legfeljebb 25 bázispontos emelés várható, mivel októberben még a legszigorúbb döntéshozók sem kértek dupla lépést. Ha a Fed végül nem lép nagyot, a kétéves hozam és a dollár mostani túlreagálása részben visszarendeződhet.

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Az elmúlt napokban szakadtak a tőzsdék, nagyot esett az arany árfolyama, a kötvényeket pedig elkezdték eladni, az amerikai 10 éves hozama újra 5% fölé emelkedett egy olyan helyzetben, amikor az olaj ára pár hét leforgása alatt 20%-ot esett a csúcshoz képest.

A mesterséges intelligencia körüli nehézségek mellé megérkezett egy újabb kockázat: az amerikai jegybank. Éppen amikor a piac elkönyvelte volna, hogy a csökkenő olajár elrendezi az inflációs félelmeket, megszólalt a jegybank egyik fontos döntéshozója Waller, aki azt mondta rosszabb inflációs adat esetén akár 50 bázispontos kamatemelés is jöhet decemberben.

Természetesen, ahogy ilyenkor lenni szokott, az inflációs adat rosszabb lett. Ebben a cikkben most azt járjuk körül, hogy mennyi az esélye annak, hogy valóban egy 50 bázispontos emelést hajt végre a Fed.

Miért lepte meg a piacokat Waller üzenete?

Christopher Waller egy olyan tagja az amerikai jegybanknak, aki arról híresült el, hogy jó irányba és időben fordul, ami az elmúlt években nem mindig volt elmondható a jegybanki döntéshozókról. 2021-ben először ismerte fel, hogy a magasabb infláció nem átmeneti, hanem tartós lesz, és ezért határozott kamatemelésekre van szükség. 2023 végén pedig az elsők között érvelt amellett, hogy az infláció nehezén túl vagyunk, és elkezdődhet az óvatos kamatcsökkentés. Épp ennek a hitelességnek köszönhető az, hogy a piac nagyon is komolyan veszi a szavait.

De azt is fontos kiemelni, hogy a jegybank az előző kamatdöntő ülésen elmondta, hogy egyelőre a sok egymásnak ellentmondó tényező miatt időre van szüksége a döntéshez.

Az inflációs kép alapján nem kellene meglepődni a további szigorításon

Októberben becslésünk szerint az infláció 4% közelébe emelkedett, a maginfláció pedig 2,8%-on áll, de ha ránézünk a lenti hőtérképre, ami az inflációs kosár egyes elemeit mutatja, lényegében az elmúlt években a maginfláció változatlan, miközben az infláció az energiaárak emelkedése miatt kerül feljebb.

Összességében tehát az októberi inflációs adat ellenére sem változott az összkép. Sőt, az adatok úgy is értelmezhetők, hogy az olajárak mostani esése a következő hónapokban mérsékelheti a drágulás ütemét, miközben annak is csökkentheti a kockázatát, hogy az árnyomás a gazdaság egészére átterjedjen.

A kivárás mellett szólhat az is, hogy Warsh megválasztásakor az infláció ugyanilyen szinten állt, a Fed azonban azóta sem hajtott végre érdemi kamatemelést. Más megközelítésben az előző kamatdöntés óta mérséklődtek az olajárak és az inflációs várakozások, miközben a foglalkoztatási adatok meglepően jól alakultak. A Michigani Egyetem felmérése szerint a háztartások egy évre előre várt áremelkedési üteme 4,7%-ról 4,3%-ra csökkent, ami augusztus óta a legalacsonyabb érték. Októberben ráadásul 165 ezer új munkahely jött létre, jóval több a várt 60–65 ezernél, a munkanélküliségi ráta pedig 4,1%-ra csökkent.

A szám első ránézésre erős, a bővülés jelentős része azonban egyszeri tételekből jött, és a részletek is kevésbé fényesek. A kényszerből részmunkaidőben dolgozók száma egyetlen hónap alatt 339 ezerrel nőtt, a tágabb munkanélküliségi mutató pedig 7,6%-ról 7,9%-ra emelkedett.

Túlmelegedésnek tehát nincs jele, a munkaerőpiac egy része már a rövidebb munkaidővel alkalmazkodik.

A gazdaság többi része lassul

A munkaerőpiacon kívül szinte minden mutató lassulást jelez. A bérek éves alapon 3,1%-kal nőnek, ami elmarad az inflációtól, így a reálbérek már hat hónapja csökkennek. A háztartások a megtakarításaikból tartják fenn a fogyasztásukat: a megtakarítási ráta szeptemberben 3,8%-ra süllyedt, az év elején még 5,6% volt. A kiskereskedelmi forgalom GDP-be számító része reálértéken az utolsó három hónapban gyakorlatilag stagnált.

A beruházások közül csak a mesterséges intelligenciához kötődők növekednek: az adatközpont-építés egy év alatt 90%-kal bővült, miközben a feldolgozóipari létesítményeké 18%-kal visszaesett.Ez az egyetlen motor is lassulhat: a demokraták kongresszusi győzelme után az új adatközpontok engedélyezése körüli bizonytalanság a tőzsdén már komoly esést okozott.

Ebben a környezetben külön súlya van annak, amit maga Warsh mondott az elmúlt hónapokban. Szerinte a trendek számítanak, az egyes adatok zajosak, és nem egyetlen adatra várva hozza meg a döntéseit. Ha a Fed valóban a trendeket nézi, akkor az infláció nagyjából ott van, ahol Warsh májusi hivatalba lépésekor volt, a gazdaság pedig lassul. Ebből a képből egy 50 bázispontos kamatemelés nem következik.

A piac túlreagálta Waller szavait

A piac ennek ellenére úgy árazott, mintha a döntés már megszületett volna. A Fed döntéseire leginkább érzékeny kétéves hozam ma majdnem egy teljes kamatemelést beárazott, a dollár pedig óriásit erősödött. A múlt héten, a meglepően jó munkaerőpiaci adat után a határidős piac még nagyjából 77%-os esélyt adott egy decemberi emelésnek.

A mozgás mértéke aránytalan ahhoz képest, ami ténylegesen történt.

Egy döntéshozó feltételes mondata és egy vártnál kicsit rosszabb havi adat jött, miközben az inflációt lehúzó erők, az olajár esése és a lassuló fogyasztás, a háttérben tovább dolgoznak.

A decemberi döntés előtt már csak egy fontos adat érkezik, a novemberi munkaerőpiaci jelentés december 4-én. A Fed december 8-9-én ülésezik, a novemberi inflációs adat pedig csak egy nappal a döntés után jelenik meg. Ha tehát a munkaerőpiac nem hoz újabb meglepetést, a jegybank a mostani képpel ül le dönteni.

Mire számítunk decemberben?

Alapesetben nem várunk 50 bázispontos kamatemelést decemberben, legfeljebb 25 bázispontosat, amit a Fed eddigi viselkedése is alátámaszt. Szeptemberben 25 bázisponttal emelt, októberben pedig kivárt. Az októberi ülésen a két ellenszavazó, Lisa Cook és Beth Hammack is csak egy 25 bázispontos emelést támogatott volna. A testület legszigorúbb tagjai sem kértek tehát dupla lépést.

A kockázat egy nagy irányváltás a Fedben, ha a döntéshozók arra jutnak, hogy bármi áron le kell törni az inflációt, és addig emelik a kamatot, amíg szükséges, akkor az 50 bázispont is az asztalra kerülhet. Ez azonban nagy meglepetés lenne, mert az eddigi viselkedésükből nem következik.

Ha a Fed végül nem lép nagyot, a kétéves hozam és a dollár mai túlreagálása részben visszarendeződhet.

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