Visszatért a dollárerő, kapaszkodna a forint
Nagyot erősödött kedden a dollár a világ vezető tartalékvalutáival és a forinttal szemben is, miután a várakozásoknál gyorsabb októberi inflációs adat érkezett, Christopher Waller, a Fed döntéshozója pedig egy 50 bázispontos decemberi kamatemelést is belengetett.
A dollár-forint kurzus kedden több mint 4 egységet elmozdulva 326,5 fölé emelkedett, majd stabilizálódott. Szerda reggel a kurzus 326,5 forint környékén mozgott.
Hasonló elmozdulás történt az EURHUF jegyzésében is kedden, a kurzus itt 2,5 egységet emelkedett. Szerda reggel 364,3 forint környékén jár a jegyzés.
Visszatért a dollárerő
A zöldhasú erejét hat főbb devizával szemben mérő dollárindex 0,1 százalékkal 102,30 pontra emelkedett, megközelítve ezzel az október 29. óta nem látott csúcsát. A mutató már kedden is 0,5 százalékot erősödött, miután kiderült, hogy az amerikai fogyasztói árak – elsősorban az élelmiszerek és a lakhatási költségek drágulása miatt – a vártnál nagyobb mértékben nőttek októberben.
Az amerikai Fed monetáris tanácsának (FOMC) szavazati joggal rendelkező tagjai aggodalmukat fejezték ki a magas infláció miatt, ami tovább fűtötte a monetáris szigorítással kapcsolatos várakozásokat. Chris Weston, a melbourne-i Pepperstone Group elemzési vezetője szerint a kamatpiac jelenleg nem csupán egy újabb emelést áraz, hanem azt próbálja felmérni, hogy végső soron mennyire szigorú amerikai monetáris politikára lesz szükség. Ez a bizonytalanság a kockázatos eszközök megítélésére is komoly hatással van.
A CME Group FedWatch eszköze szerint a határidős jegyzések alapján jelenleg 85 százalék az esélye egy 25 bázispontos kamatemelésnek a december 9-én záruló jegybanki ülésen. Bár egy nappal korábban még 16 százalékos valószínűséget adtak a kamattartásnak, a kereskedők mostanra teljesen kiárazták ezt a forgatókönyvet. Ehelyett a piac 15 százalékos esélyt lát egy nagyobb, 50 bázispontos lépésre, és több mint 50 százalékos valószínűséggel számol egy újabb, januári szigorítással is.
Az amerikai fizetőeszköz az ázsiai kereskedésben is megtartotta előnyét a főbb versenytársakkal szemben.
Az euró árfolyama 1,1163 dolláron, a brit fonté pedig 1,3346 dolláron stagnált, miközben a dollár a jennel szemben is változatlanul, 158,82-es szinten állt. Az ausztrál dollár 0,1 százalékkal 0,6875 amerikai dollárra erősödött, kissé eltávolodva a korábbi héthavi mélypontjától, az új-zélandi dollár pedig a 0,5606-os szinten oldalazott.
A kötvénypiacon a tízéves amerikai állampapír hozama 13,8 bázisponttal 4,996 százalékra ugrott.
Forrás: Reuters
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