Visszatért a dollárerő, kapaszkodna a forint

Nagyot erősödött kedden a dollár a világ vezető tartalékvalutáival és a forinttal szemben is, miután a várakozásoknál gyorsabb októberi inflációs adat érkezett, Christopher Waller, a Fed döntéshozója pedig egy 50 bázispontos decemberi kamatemelést is belengetett.

A dollár-forint kurzus kedden több mint 4 egységet elmozdulva 326,5 fölé emelkedett, majd stabilizálódott. Szerda reggel a kurzus 326,5 forint környékén mozgott.

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Hasonló elmozdulás történt az EURHUF jegyzésében is kedden, a kurzus itt 2,5 egységet emelkedett. Szerda reggel 364,3 forint környékén jár a jegyzés.

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Visszatért a dollárerő

A zöldhasú erejét hat főbb devizával szemben mérő dollárindex 0,1 százalékkal 102,30 pontra emelkedett, megközelítve ezzel az október 29. óta nem látott csúcsát. A mutató már kedden is 0,5 százalékot erősödött, miután kiderült, hogy az amerikai fogyasztói árak – elsősorban az élelmiszerek és a lakhatási költségek drágulása miatt – a vártnál nagyobb mértékben nőttek októberben.

Az amerikai Fed monetáris tanácsának (FOMC) szavazati joggal rendelkező tagjai aggodalmukat fejezték ki a magas infláció miatt, ami tovább fűtötte a monetáris szigorítással kapcsolatos várakozásokat. Chris Weston, a melbourne-i Pepperstone Group elemzési vezetője szerint a kamatpiac jelenleg nem csupán egy újabb emelést áraz, hanem azt próbálja felmérni, hogy végső soron mennyire szigorú amerikai monetáris politikára lesz szükség. Ez a bizonytalanság a kockázatos eszközök megítélésére is komoly hatással van.

A CME Group FedWatch eszköze szerint a határidős jegyzések alapján jelenleg 85 százalék az esélye egy 25 bázispontos kamatemelésnek a december 9-én záruló jegybanki ülésen. Bár egy nappal korábban még 16 százalékos valószínűséget adtak a kamattartásnak, a kereskedők mostanra teljesen kiárazták ezt a forgatókönyvet. Ehelyett a piac 15 százalékos esélyt lát egy nagyobb, 50 bázispontos lépésre, és több mint 50 százalékos valószínűséggel számol egy újabb, januári szigorítással is.

Az amerikai alapkamat (fed funds rate) várható alakulása a fed decemberi kamatdöntő ülése után. Az implikált valószínűségek a pénzpiaci árazásokat tükrözik.

Az amerikai fizetőeszköz az ázsiai kereskedésben is megtartotta előnyét a főbb versenytársakkal szemben.

Az euró árfolyama 1,1163 dolláron, a brit fonté pedig 1,3346 dolláron stagnált, miközben a dollár a jennel szemben is változatlanul, 158,82-es szinten állt. Az ausztrál dollár 0,1 százalékkal 0,6875 amerikai dollárra erősödött, kissé eltávolodva a korábbi héthavi mélypontjától, az új-zélandi dollár pedig a 0,5606-os szinten oldalazott.

A kötvénypiacon a tízéves amerikai állampapír hozama 13,8 bázisponttal 4,996 százalékra ugrott.

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Forrás: Reuters

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