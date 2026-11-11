Visszatért a dollárerő, szerdán is gyengül a forint

Lejtőre került a forint
Egyenletesen gyengül szerdán is a forint a dollár és az euró ellenében is, előbbi jegyzése mostanra 327,9, utóbbié 365,2 forintra emelkedett.
Emelkedett az euró jegyzése is
Most már 364,9 forintot kell adni egy euróért.
Megszólaltak a szakértők: ezért erősödött a dollár
Az ING Bank elemzőinek devizapiaci kitekintőjében kiemeli, hogy komoly piaci hullámokat kavart tegnap Chris Waller, a Fed kormányzótanácsának nyilatkozata, amelyben kilátásba helyezte, hogy a december 9-i kamatdöntő ülésen akár egy 50 bázispontos kamatemelést is megszavazna. Waller ezt ahhoz a feltételhez kötötte, hogy az októberi fogyasztói árindex sorozatban a harmadik hónapban is a vártnál magasabb értéket mutasson, ami nem sokkal később be is következett. A szigorú (hawkish) hangvételű nyilatkozat és a kedvezőtlen inflációs adat hatására a rövid lejáratú amerikai állampapírok hozama 20 bázisponttal ugrott meg, miközben a 2 és 10 éves hozamfelár 7 bázisponttal szűkült, vagyis laposodott a hozamgörbe.
Mindez egyre erősebb érveket szolgáltat amellett, hogy az amerikai jegybanknak restriktív tartományba kell emelnie az irányadó rátát az aggregált kereslet visszafogása és az inflációs cél újbóli elérése érdekében.
Kevin Warsh Fed-elnök már a júniusi, első sajtótájékoztatója óta ezt a célt hangsúlyozza. Bár a fokozatos szigorítást pártoló jegybankárok többsége számára a decemberi 50 bázispontos lépés túl agresszív lehet, Waller szavai életben tartják a várakozást, miszerint a Fednek még további három alkalommal kell kamatot emelnie.
A devizapiacokon a hozamgörbe ilyen jellegű, emelkedő hozamok melletti laposodása általában támogatja a dollárt a gazdasági növekedésre érzékenyebb, ciklikus devizákkal szemben
- értékelik a fejleményeket az ING szakértői.
Amikor ugyanis a világ legfontosabb jegybankja a kereslet hűtésére törekszik, ezek a fizetőeszközök rendszerint alulteljesítenek. Ez a piaci dinamika érvényesült tegnap is, amikor az erősödő dollár mellett a norvég és a svéd korona is gyengült, valamint a svájci frank is veszített értékéből, amely idén rendre megszenvedi a magasabb kamatkörnyezetet.
A várhatóan élénkülő amerikai munkaerőpiac, a célszintet jóval meghaladó maginfláció és az újabb kamatemelésekre kész Fed egyaránt a dollár erejét támasztja alá, így az ING Bank közgazdászai szerint az árfolyam a következő hetekben a kereskedési sávok felső szélét tesztelheti. A mai kereskedési napon az amerikai veteránok napja miatt visszafogottabb piaci mozgás várható, a pénteken érkező októberi termelői árindex azonban újabb bizonyítékot szolgáltathat az erős árnyomásra.
A dollárindex a legutóbbi csúcsok közelében maradhat, és rövid időn belül újra tesztelheti a 102,85 és 103,00 pont között húzódó fontos ellenállási szintet.
Tovább erősödik a dollár
A dollár-forint kurzus 327,2-ig emelkedett.
Az EURHUF-ban nem látszik nagy elmozdulás.
Visszatért a dollárerő, kapaszkodna a forint
Nagyot erősödött kedden a dollár a világ vezető tartalékvalutáival és a forinttal szemben is, miután a várakozásoknál gyorsabb októberi inflációs adat érkezett, Christopher Waller, a Fed döntéshozója pedig egy 50 bázispontos decemberi kamatemelést is belengetett.
A dollár-forint kurzus kedden több mint 4 egységet elmozdulva 326,5 fölé emelkedett, majd stabilizálódott. Szerda reggel a kurzus 326,5 forint környékén mozgott.
Hasonló elmozdulás történt az EURHUF jegyzésében is kedden, a kurzus itt 2,5 egységet emelkedett. Szerda reggel 364,3 forint környékén jár a jegyzés.
Visszatért a dollárerő
A zöldhasú erejét hat főbb devizával szemben mérő dollárindex 0,1 százalékkal 102,30 pontra emelkedett, megközelítve ezzel az október 29. óta nem látott csúcsát. A mutató már kedden is 0,5 százalékot erősödött, miután kiderült, hogy az amerikai fogyasztói árak – elsősorban az élelmiszerek és a lakhatási költségek drágulása miatt – a vártnál nagyobb mértékben nőttek októberben.
Az amerikai Fed monetáris tanácsának (FOMC) szavazati joggal rendelkező tagjai aggodalmukat fejezték ki a magas infláció miatt, ami tovább fűtötte a monetáris szigorítással kapcsolatos várakozásokat. Chris Weston, a melbourne-i Pepperstone Group elemzési vezetője szerint a kamatpiac jelenleg nem csupán egy újabb emelést áraz, hanem azt próbálja felmérni, hogy végső soron mennyire szigorú amerikai monetáris politikára lesz szükség. Ez a bizonytalanság a kockázatos eszközök megítélésére is komoly hatással van.
A CME Group FedWatch eszköze szerint a határidős jegyzések alapján jelenleg 85 százalék az esélye egy 25 bázispontos kamatemelésnek a december 9-én záruló jegybanki ülésen. Bár egy nappal korábban még 16 százalékos valószínűséget adtak a kamattartásnak, a kereskedők mostanra teljesen kiárazták ezt a forgatókönyvet. Ehelyett a piac 15 százalékos esélyt lát egy nagyobb, 50 bázispontos lépésre, és több mint 50 százalékos valószínűséggel számol egy újabb, januári szigorítással is.
Az amerikai fizetőeszköz az ázsiai kereskedésben is megtartotta előnyét a főbb versenytársakkal szemben.
Az euró árfolyama 1,1163 dolláron, a brit fonté pedig 1,3346 dolláron stagnált, miközben a dollár a jennel szemben is változatlanul, 158,82-es szinten állt. Az ausztrál dollár 0,1 százalékkal 0,6875 amerikai dollárra erősödött, kissé eltávolodva a korábbi héthavi mélypontjától, az új-zélandi dollár pedig a 0,5606-os szinten oldalazott.
A kötvénypiacon a tízéves amerikai állampapír hozama 13,8 bázisponttal 4,996 százalékra ugrott.
Forrás: Reuters
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