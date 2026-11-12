Újabb csapás jöhet a piacoknak, magasabb kamatokra van szükség a Fed döntéshozója szerint
További kamatemelésekre és szigorúbb monetáris politikára van szükség az infláció megfékezése érdekében – jelentette ki Beth Hammack, a clevelandi Fed elnöke. A jegybankár szerint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások és az adatközpontok kiépítése növeli a keresleti nyomást, miközben a legfrissebb adatok alapján a drágulás üteme a kitűzött céllal ellentétes irányba mozog - írta meg a Bloomberg.
Féléves csúcson a dollár a forinttal szemben
A kora esti órákra 330,7 forint környékéig emelkedett a dollár-forint jegyzés a devizapiacon, ami azt jelenti, hogy
a magyar fizetőeszközt a választások óta nem jegyezték ilyen gyengén az amerikai fizetőeszközzel szemben.
A kora esti órákra 330,7 forint környékéig emelkedett a dollár-forint jegyzés a devizapiacon, ami azt jelenti, hogy a magyar fizetőeszközt a választások óta nem jegyezték ilyen gyengén az amerikai fizetőeszközzel szemben.
Oda a kezdeti lendület
Délutánra visszagyengült a forint: a magyar fizetőeszköz az euróval és dollárral szemben is a nyitóárszintjénél jár, tehát a nap eleji erősödést követően visszatért a start pozíciójába.
- Az euró-forint árfolyam 364,9, miközben a
- dollár-forint árfolyam 329,5.
Erősödni tud a forint
A délelőtti kereskedés végéhez közeledve tovább tudott erősödni a forint:
- az euróval szemben egészen 364,1-ig, míg
- a dollárral szemben 328-ig.
Utóbbi esetében annak is köszönhető a javulás, hogy a dollárindex megállt, és a 18 hónapos csúcsbeállítás után egyelőre oldalazik.
Délelőtt erősödni tudott a forint
Hiába gyengült egészen 365-ig a forint az euróval szemben, az elmúlt egy órában egészen 364,5-ig visszaszúrt. A napi lokális csúcsa után a dollár-forint árfolyam is erősödni tudott egészen 329,1-ig.
Rég nem láttunk ilyet
A csütörtök hajnali kereskedésben átszakadt az a technikai ellenállás, amelyet az ING elemzői még szerdán a 102,8 és 103 pont közötti sávba tettek: a dollárindex 103 fölé emelkedett, ami több mint tizennyolc hónapos csúcsot jelent, vagyis
2025 áprilisa óta nem járt ilyen erős szinten a zöldhasú.
A mozgás a keddi, vártnál magasabb amerikai inflációs adat és a Fed-döntéshozók szigorú nyilatkozatai után kibontakozó rali folytatása: a befektetők immár nemcsak egy decemberi kamatemelést áraznak teljes bizonyossággal, hanem akár egy 50 bázispontos lépést is mérlegelnek.
Így fordulunk rá a csütörtöki kereskedésre
Az euró jegyzése 364,8 forintnál, a dolláré 329,2 forintnál jár csütörtök reggel.
Ezt hozta a szerda a devizapiacon
A szerdai kereskedést a dollárindex másfél éves csúcsa közelébe emelkedett, az euró-dollár kurzus pedig a délután folyamán 1,11 alá, másfél éves mélypontra süllyedt. A hátteret a keddi, a vártnál magasabb októberi amerikai inflációs adat és Christopher Waller Fed-döntéshozó nyilatkozata adta, aki a december 9-i ülésen akár 50 bázispontos kamatemelésről beszélt.
A dollár-forint kurzus, amely kedd reggel még 322 alatt is járt, szerda délutánra 329 közelébe emelkedett, az euró jegyzése pedig 365,2-ig kúszott.
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