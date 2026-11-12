Féléves csúcsra erősödött a dollár a forinttal szemben

A mai se a forint napja volt
Az euró jegyzése 0,7 egységgel 365,5-re, míg a dolláré 1,6 egységnyi mozgás után 330,6 forintra emelkedett a csütörtöki kereskedés során.
A zöldhasú jegyzése ezzel az áprilisi választások óta nem látott magasságba emelkedett.
Nagyot fordult az olaj, ugrottak a kötvényhozamok is
Nagy mozgásokat láthattunk ma az amerikai kötvénypiacon, mivel
a 10 éves lejáratú papírok hozama mintegy 11 bázispontot mozdulva 5,11 százalékig emelkedett.
A mozgás hátterében feltehetően az olajárak hasonló emelkedése áll, illetve az a tény, hogy ennek nyomán a Fed döntéshozói is egyre erősebben sürgetik a kamatemelési ciklus folytatását.
Oldalazik a forint
Alig mozdult az euró-forint és a dollár-forint jegyzés az elmúlt percekben, előbbi 365,7, utóbbi 331,0 környékén ingadozik.
Új másfél éves csúcson a dollár
Új másfél éves csúcsra emelkedett csütörtökön a dollárindex (103,2),
miután Donald Trump amerikai elnök nyilatkozata pesszimistává tette a befektetőket az iráni háború lezárásával kapcsolatban, ami a Fed kamatemeléseivel kapcsolatos várakozásokat is tovább erősítette.
Kritikus szintet tört át az árfolyam, egyből megijedtek a befektetők
Hirtelen erősödni kezdett a japán jen csütörtökön, miután a dollárral szembeni árfolyama átlépte a lélektani határnak számító 160-as szintet. Ez a küszöbérték komoly aggodalmat keltett a piaci szereplőkben, sokan ugyanis attól tartanak, hogy a japán döntéshozók újra devizapiaci intervencióval védik majd meg a fizetőeszközt - jelentette a Bloomberg.
Újabb csapás jöhet a piacoknak, magasabb kamatokra van szükség a Fed döntéshozója szerint
További kamatemelésekre és szigorúbb monetáris politikára van szükség az infláció megfékezése érdekében – jelentette ki Beth Hammack, a clevelandi Fed elnöke. A jegybankár szerint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások és az adatközpontok kiépítése növeli a keresleti nyomást, miközben a legfrissebb adatok alapján a drágulás üteme a kitűzött céllal ellentétes irányba mozog - írta meg a Bloomberg.
Féléves csúcson a dollár a forinttal szemben
A kora esti órákra 330,7 forint környékéig emelkedett a dollár-forint jegyzés a devizapiacon, ami azt jelenti, hogy
a magyar fizetőeszközt a választások óta nem jegyezték ilyen gyengén az amerikai fizetőeszközzel szemben.
A kora esti órákra 330,7 forint környékéig emelkedett a dollár-forint jegyzés a devizapiacon, ami azt jelenti, hogy a magyar fizetőeszközt a választások óta nem jegyezték ilyen gyengén az amerikai fizetőeszközzel szemben.
Oda a kezdeti lendület
Délutánra visszagyengült a forint: a magyar fizetőeszköz az euróval és dollárral szemben is a nyitóárszintjénél jár, tehát a nap eleji erősödést követően visszatért a start pozíciójába.
- Az euró-forint árfolyam 364,9, miközben a
- dollár-forint árfolyam 329,5.
Erősödni tud a forint
A délelőtti kereskedés végéhez közeledve tovább tudott erősödni a forint:
- az euróval szemben egészen 364,1-ig, míg
- a dollárral szemben 328-ig.
Utóbbi esetében annak is köszönhető a javulás, hogy a dollárindex megállt, és a 18 hónapos csúcsbeállítás után egyelőre oldalazik.
Délelőtt erősödni tudott a forint
Hiába gyengült egészen 365-ig a forint az euróval szemben, az elmúlt egy órában egészen 364,5-ig visszaszúrt. A napi lokális csúcsa után a dollár-forint árfolyam is erősödni tudott egészen 329,1-ig.
Rég nem láttunk ilyet
A csütörtök hajnali kereskedésben átszakadt az a technikai ellenállás, amelyet az ING elemzői még szerdán a 102,8 és 103 pont közötti sávba tettek: a dollárindex 103 fölé emelkedett, ami több mint tizennyolc hónapos csúcsot jelent, vagyis
2025 áprilisa óta nem járt ilyen erős szinten a zöldhasú.
A mozgás a keddi, vártnál magasabb amerikai inflációs adat és a Fed-döntéshozók szigorú nyilatkozatai után kibontakozó rali folytatása: a befektetők immár nemcsak egy decemberi kamatemelést áraznak teljes bizonyossággal, hanem akár egy 50 bázispontos lépést is mérlegelnek.
Így fordulunk rá a csütörtöki kereskedésre
Az euró jegyzése 364,8 forintnál, a dolláré 329,2 forintnál jár csütörtök reggel.
Ezt hozta a szerda a devizapiacon
A szerdai kereskedést a dollárindex másfél éves csúcsa közelébe emelkedett, az euró-dollár kurzus pedig a délután folyamán 1,11 alá, másfél éves mélypontra süllyedt. A hátteret a keddi, a vártnál magasabb októberi amerikai inflációs adat és Christopher Waller Fed-döntéshozó nyilatkozata adta, aki a december 9-i ülésen akár 50 bázispontos kamatemelésről beszélt.
A dollár-forint kurzus, amely kedd reggel még 322 alatt is járt, szerda délutánra 329 közelébe emelkedett, az euró jegyzése pedig 365,2-ig kúszott.
Reuters: nem egy, hanem két alkalmazottjával is intim viszonya volt Jensen Huangnak
Tovább súlyosbodik az ex-CEO helyzete.
Nvidia-botrány: veszélybe kerülhet az 500 milliárd dolláros AI-gigaterv
Megszólaltak az elemzők.
Nagy hullámokat vet az Nvidia-botrány, Trump állítólag már a kereskedelmi miniszter menesztését fontolgatja
Komoly következménye lehet Jensen Huang botrányának.
Megszólalt a NAV a Lezsák-nyomozás kapcsán
"A nyomozati cselekmények jelenleg is folyamatban vannak".
Vallomást tesz az amerikai kongresszus előtt Jensen Huang
Az Nvidia leköszönt vezérigazgatója távozásával komoly pénzektől is elesik.
Bejelentette a Binance: kártalanították az ügyfeleket a világ legnagyobb kriptolopása után
6,3 milliárd dollár értékű kriptoeszközt tulajdonítottak el a platformról.
A Mercedes-Benz azonnali hatállyal leállította minden németországi beruházását: vagy fizetéscsökkentés jön, vagy gyárakat zárnak be
Ultimátumot kaptak a Mercedes-dolgozók.
Nem éri meg hűségesnek lenni a bankunkhoz
A magyar bankok az új ügyfelekért versengenek, a régiekért viszont alig. Számlanyitási akciókkal, jóváírásokkal és több évig ingyenes számlacsomagokkal csábítják a belépőket, a már n
Fogy a füst, de nem mindenkinél: 20 év dohányzás a BB tengelyen
Két évtized alatt 36-ról 29 százalék körülire csökkent a dohányzók aránya a BB tengely országaiban, de a csökkenés lassul, és elsősorban a férfiaknak köszönhető. A... The post Fogy a f
Kutatás-fejlesztés vagy innováció? Így ismerheti fel a K+F tevékenységet vállalkozásánál
A kutatás-fejlesztés (K+F) nem kizárólag laboratóriumi kutatást vagy tudományos projekteket jelent. Számos vállalkozás végezhet olyan fejlesztési tevékenységet, amely megfelel a K+F kritériu
2,0 százalékra gyorsult a magyar infláció
Októberben gyorsult az infláció, de továbbra is a jegybanki toleranciasáv alsó határán maradt. Az összkép kedvező, az energiaárak és a következő időszak áremelő tényezői ugyanakkor óva
Lagarde távozása és az EU jövője: kik és mi alakítják Európa következő éveit?
Christine Lagarde távozása és az európai jegybanki vezetőváltások ráirányítják a figyelmet az EU jövőjét alakító személyi és politikai döntésekre. Az új vezetőknek a magas államadós
A sztori már nem elég az AI-lázban, eredményeket várnak a befektetők
A mesterséges intelligencia körüli befektetési láz történelmi rekordokat dönt: a SpaceX közel 86 milliárd dollárt vont be tőzsdei bevezetésével, az Anthropic pedig akár 100 milliárdos... Th
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
A vállalati hatékonyság csendes forradalma: itthon is munkába állhatnak az első részmunkaidős a szoftverrobotok (x)
A Yettel így válaszol a vállalati automatizációs igényekre.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
A részvénykiválasztás 7 szabálya
Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon
Lakások, kollégiumok, milliárdos beruházások: így alakítaná át az állam az építőipart
Az államtitkár a Future of Construction 2026 konferencián osztotta meg a legfrissebb részleteket.
Ömlik be a kínai kacsa a magyar piacra, itt az ideje felvenni a kesztyűt
Egyenlőtlen a verseny.
Bod Péter Ákos figyelmeztet: ezért kerülhet bajba a magyar gazdaság
A szerdai Checklistben az MNB korábbi elnökét kérdeztük.