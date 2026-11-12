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Féléves csúcsra erősödött a dollár a forinttal szemben
Deviza

Féléves csúcsra erősödött a dollár a forinttal szemben

Portfolio
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Még inkább a dollár felé fordultak a befektetők csütörtök délután, miután Donald Trump amerikai elnök úgy nyilatkozott, hogy semmi szükség tárgyalásokat folytatni Iránnal a háború befejezéséről. Az erősödő kockázatkerülés Amerika felé tereli a nemzetközi tőkét, így a dollár új másfél éves csúcsra erősödött, a dollár-forint kurzus pedig április eleje óta nem volt ilyen magasan, mint most.
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A mai se a forint napja volt

Az euró jegyzése 0,7 egységgel 365,5-re, míg a dolláré 1,6 egységnyi mozgás után 330,6 forintra emelkedett a csütörtöki kereskedés során.

A zöldhasú jegyzése ezzel az áprilisi választások óta nem látott magasságba emelkedett.

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Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Nagyot fordult az olaj, ugrottak a kötvényhozamok is

Nagy mozgásokat láthattunk ma az amerikai kötvénypiacon, mivel

a 10 éves lejáratú papírok hozama mintegy 11 bázispontot mozdulva 5,11 százalékig emelkedett.

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A 10 éves lejáratú amerikai államkötvények hozamának alakulása. Forrás: TradingView.

A mozgás hátterében feltehetően az olajárak hasonló emelkedése áll, illetve az a tény, hogy ennek nyomán a Fed döntéshozói is egyre erősebben sürgetik a kamatemelési ciklus folytatását.

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A Brent nyersolaj árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.
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Oldalazik a forint

Alig mozdult az euró-forint és a dollár-forint jegyzés az elmúlt percekben, előbbi 365,7, utóbbi 331,0 környékén ingadozik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Új másfél éves csúcson a dollár

Új másfél éves csúcsra emelkedett csütörtökön a dollárindex (103,2),

miután Donald Trump amerikai elnök nyilatkozata pesszimistává tette a befektetőket az iráni háború lezárásával kapcsolatban, ami a Fed kamatemeléseivel kapcsolatos várakozásokat is tovább erősítette.

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A dollárindex alakulása. Forrás: TradingView.
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Kritikus szintet tört át az árfolyam, egyből megijedtek a befektetők

Hirtelen erősödni kezdett a japán jen csütörtökön, miután a dollárral szembeni árfolyama átlépte a lélektani határnak számító 160-as szintet. Ez a küszöbérték komoly aggodalmat keltett a piaci szereplőkben, sokan ugyanis attól tartanak, hogy a japán döntéshozók újra devizapiaci intervencióval védik majd meg a fizetőeszközt - jelentette a Bloomberg.

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Kritikus szintet tört át az árfolyam, egyből megijedtek a befektetők
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Újabb csapás jöhet a piacoknak, magasabb kamatokra van szükség a Fed döntéshozója szerint

További kamatemelésekre és szigorúbb monetáris politikára van szükség az infláció megfékezése érdekében – jelentette ki Beth Hammack, a clevelandi Fed elnöke. A jegybankár szerint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások és az adatközpontok kiépítése növeli a keresleti nyomást, miközben a legfrissebb adatok alapján a drágulás üteme a kitűzött céllal ellentétes irányba mozog - írta meg a Bloomberg.

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Újabb csapás jöhet a piacoknak, magasabb kamatokra van szükség a Fed döntéshozója szerint
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Féléves csúcson a dollár a forinttal szemben

A kora esti órákra 330,7 forint környékéig emelkedett a dollár-forint jegyzés a devizapiacon, ami azt jelenti, hogy

a magyar fizetőeszközt a választások óta nem jegyezték ilyen gyengén az amerikai fizetőeszközzel szemben.

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A kora esti órákra 330,7 forint környékéig emelkedett a dollár-forint jegyzés a devizapiacon, ami azt jelenti, hogy a magyar fizetőeszközt a választások óta nem jegyezték ilyen gyengén az amerikai fizetőeszközzel szemben.

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Oda a kezdeti lendület

Délutánra visszagyengült a forint: a magyar fizetőeszköz az euróval és dollárral szemben is a nyitóárszintjénél jár, tehát a nap eleji erősödést követően visszatért a start pozíciójába.

  • Az euró-forint árfolyam 364,9, miközben a
  • dollár-forint árfolyam 329,5.
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Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Erősödni tud a forint

A délelőtti kereskedés végéhez közeledve tovább tudott erősödni a forint:

  • az euróval szemben egészen 364,1-ig, míg
  • a dollárral szemben 328-ig.

Utóbbi esetében annak is köszönhető a javulás, hogy a dollárindex megállt, és a 18 hónapos csúcsbeállítás után egyelőre oldalazik.

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Délelőtt erősödni tudott a forint

Hiába gyengült egészen 365-ig a forint az euróval szemben, az elmúlt egy órában egészen 364,5-ig visszaszúrt. A napi lokális csúcsa után a dollár-forint árfolyam is erősödni tudott egészen 329,1-ig.

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Rég nem láttunk ilyet

A csütörtök hajnali kereskedésben átszakadt az a technikai ellenállás, amelyet az ING elemzői még szerdán a 102,8 és 103 pont közötti sávba tettek: a dollárindex 103 fölé emelkedett, ami több mint tizennyolc hónapos csúcsot jelent, vagyis

2025 áprilisa óta nem járt ilyen erős szinten a zöldhasú.

A mozgás a keddi, vártnál magasabb amerikai inflációs adat és a Fed-döntéshozók szigorú nyilatkozatai után kibontakozó rali folytatása: a befektetők immár nemcsak egy decemberi kamatemelést áraznak teljes bizonyossággal, hanem akár egy 50 bázispontos lépést is mérlegelnek.

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Így fordulunk rá a csütörtöki kereskedésre

Az euró jegyzése 364,8 forintnál, a dolláré 329,2 forintnál jár csütörtök reggel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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Ezt hozta a szerda a devizapiacon

A szerdai kereskedést a dollárindex másfél éves csúcsa közelébe emelkedett, az euró-dollár kurzus pedig a délután folyamán 1,11 alá, másfél éves mélypontra süllyedt. A hátteret a keddi, a vártnál magasabb októberi amerikai inflációs adat és Christopher Waller Fed-döntéshozó nyilatkozata adta, aki a december 9-i ülésen akár 50 bázispontos kamatemelésről beszélt.

A dollár-forint kurzus, amely kedd reggel még 322 alatt is járt, szerda délutánra 329 közelébe emelkedett, az euró jegyzése pedig 365,2-ig kúszott.

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