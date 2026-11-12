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Hajnalban új csúcsra szaladt a dollár, 364 az euró
Deviza

Hajnalban új csúcsra szaladt a dollár, 364 az euró

Portfolio
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Bár csütörtök délelőtt 18 havi csúcsra erősödött a dollár, miután szerdán a vártnál magasabb amerikai inflációs adat érkezett, a délutáni kereskedésre egyelőre elfogyott a lendülete. Hosszabb távon az amerikai deviza ereje azonban maradhat, mert a piac lényegében kiárazta a decemberi kamattartást, sőt az 50 bázispontos emelést sem tartja kizártnak az egyik Fed-döntéshozó – kora délután az euró jegyzése 364,1, a dolláré pedig 328.
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Erősödni tud a forint

A délelőtti kereskedés végéhez közeledve tovább tudott erősödni a forint:

  • az euróval szemben egészen 364,1-ig, míg
  • a dollárral szemben 328-ig.

Utóbbi esetében annak is köszönhető a javulás, hogy a dollárindex megállt, és a 18 hónapos csúcsbeállítás után egyelőre oldalazik.

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Délelőtt erősödni tudott a forint

Hiába gyengült egészen 365-ig a forint az euróval szemben, az elmúlt egy órában egészen 364,5-ig visszaszúrt. A napi lokális csúcsa után a dollár-forint árfolyam is erősödni tudott egészen 329,1-ig.

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Rég nem láttunk ilyet

A csütörtök hajnali kereskedésben átszakadt az a technikai ellenállás, amelyet az ING elemzői még szerdán a 102,8 és 103 pont közötti sávba tettek: a dollárindex 103 fölé emelkedett, ami több mint tizennyolc hónapos csúcsot jelent, vagyis

2025 áprilisa óta nem járt ilyen erős szinten a zöldhasú.

A mozgás a keddi, vártnál magasabb amerikai inflációs adat és a Fed-döntéshozók szigorú nyilatkozatai után kibontakozó rali folytatása: a befektetők immár nemcsak egy decemberi kamatemelést áraznak teljes bizonyossággal, hanem akár egy 50 bázispontos lépést is mérlegelnek.

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Így fordulunk rá a csütörtöki kereskedésre

Az euró jegyzése 364,8 forintnál, a dolláré 329,2 forintnál jár csütörtök reggel.

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Ezt hozta a szerda a devizapiacon

A szerdai kereskedést a dollárindex másfél éves csúcsa közelébe emelkedett, az euró-dollár kurzus pedig a délután folyamán 1,11 alá, másfél éves mélypontra süllyedt. A hátteret a keddi, a vártnál magasabb októberi amerikai inflációs adat és Christopher Waller Fed-döntéshozó nyilatkozata adta, aki a december 9-i ülésen akár 50 bázispontos kamatemelésről beszélt.

A dollár-forint kurzus, amely kedd reggel még 322 alatt is járt, szerda délutánra 329 közelébe emelkedett, az euró jegyzése pedig 365,2-ig kúszott.

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