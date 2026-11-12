Hajnalban új csúcsra szaladt a dollár, 364 az euró

A csütörtök hajnali kereskedésben átszakadt az a technikai ellenállás, amelyet az ING elemzői még szerdán a 102,8 és 103 pont közötti sávba tettek: a dollárindex 103 fölé emelkedett, ami több mint tizennyolc hónapos csúcsot jelent, vagyis

2025 áprilisa óta nem járt ilyen erős szinten a zöldhasú.

A mozgás a keddi, vártnál magasabb amerikai inflációs adat és a Fed-döntéshozók szigorú nyilatkozatai után kibontakozó rali folytatása: a befektetők immár nemcsak egy decemberi kamatemelést áraznak teljes bizonyossággal, hanem akár egy 50 bázispontos lépést is mérlegelnek.