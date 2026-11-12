Kritikus szintet tört át az árfolyam, egyből megijedtek a befektetők

A japán fizetőeszköz a nap folyamán kezdetben 0,2 százalékot gyengült, és szeptember óta először áttörte a 160-as szintet, ezt követően azonban hirtelen irányt váltott. Az árfolyam 0,3 százalékkal erősödött, és egészen a 159,33-as értékig kapaszkodott vissza az amerikai dollárral szemben, elérve ezzel a napi csúcsát.
A 160-as árfolyamot sok piaci szereplő olyan kritikus határnak tekinti, amely már kiválthatja a hatóságok piaci beavatkozását. Juan Perez, a Monex USA devizakereskedője szerint
a szint átlépése erős ellenállásba ütközött, mivel a kereskedők tisztában vannak vele, hogy a pénzügyi hatóságok nem tűrik a jen ennél nagyobb mértékű leértékelődését.
Mimura Acusi, Japán devizaügyekért felelős vezető tisztviselője csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt napok árfolyammozgásai túl gyorsak voltak. Egyúttal emlékeztette a befektetőket a néhány hónappal ezelőtti devizapiaci intervencióra, amit a jen dollárral szembeni negyvenéves mélypontra gyengülése előzött meg (majdnem a 164-es szintre gyengült a kurzus). Bár a kormányzati tisztviselők hangsúlyozzák, hogy a beavatkozást nem egy konkrét árfolyamszint, hanem a mozgások sebessége és rendellenessége váltja ki,
a befektetők szerint a 160-as határ tartós átlépése próbára teheti a türelmüket.
Tokió és Washington július végén 28 év után hajtotta végre az első közös intervenciót a jen védelmében, ami jelentősen növelte a japán fizetőeszköz gyengülésére játszó befektetők kockázatait. A szigetország a nyár folyamán összesen háromszor avatkozott be a devizapiacon, amire 15 400 milliárd jent (96,4 milliárd dollárt) fordított. Szeptemberben Donald Trump amerikai elnök is aggodalmát fejezte ki a jen gyengesége miatt Takaicsi Szanae japán miniszterelnökkel folytatott New York-i találkozóján, miközben Katajama Szacuki japán és Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter egyaránt jelezte, hogy
szükség esetén készek újra közbelépni.
A jen mostani gyengülése mögött elsősorban az Egyesült Államok és Japán közötti jelentős kamatkülönbözet áll. A japán jegybank alapkamata jelenleg 1,25 százalék, ami több mint 2,5 százalékponttal marad el az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatszintjétől. Bár Ueda Kazuo japán jegybankelnök az irányadó kamat októberi szinten tartása után nyitva hagyta a lehetőséget a további szigorításra, a Fed várhatóan agresszívabb kamatemelési üteme továbbra is nyomás alatt tartja a japán fizetőeszközt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lezuhant egy Black Hawk katonai helikopter a NATO-tagállamban, egyelőre nem tudják, mi történt pontosan
A mentőegységek már megérkeztek a helyszínre.
Új Nvidia-vezér a dolgozóknak: válságértekezletet hívtak össze
Nehéz időszakon megy keresztül a cég.
Az Nvidia-botrány az Anthropic gigantikus tőzsdére lépését is beárnyékolja - Mi lesz most?
A befektetők most mérlegelik a helyzetet.
Újabb csapás jöhet a piacoknak, magasabb kamatokra van szükség a Fed döntéshozója szerint
Egyre többen sürgetik a kamatemelési ciklus folytatását.
Trump embere bejelentette: újabb háromoldalú béketárgyalás jön az orosz-ukrán háborúról
Steve Witkoff amerikai különmegbízott jelentette be a hírt.
Történelmi áttörést értek el az agykutatók: új sejttípust fedeztek fel az emberi agyban
Kutatók elkészítették az agyunk egyik fontos részének térképét.
Erős napja volt a Richternek és a Telekomnak
Esett viszont a Mol és az OTP.
Donald Trump nyíltan kimondta, kinek kellene átvennie az Nvidia vezetését
Ismerős nevet mondott be.
Kutatás-fejlesztés vagy innováció? Így ismerheti fel a K+F tevékenységet vállalkozásánál
A kutatás-fejlesztés (K+F) nem kizárólag laboratóriumi kutatást vagy tudományos projekteket jelent. Számos vállalkozás végezhet olyan fejlesztési tevékenységet, amely megfelel a K+F kritériu
Nem éri meg hűségesnek lenni a bankunkhoz
A magyar bankok az új ügyfelekért versengenek, a régiekért viszont alig. Számlanyitási akciókkal, jóváírásokkal és több évig ingyenes számlacsomagokkal csábítják a belépőket, a már n
Fogy a füst, de nem mindenkinél: 20 év dohányzás a BB tengelyen
Két évtized alatt 36-ról 29 százalék körülire csökkent a dohányzók aránya a BB tengely országaiban, de a csökkenés lassul, és elsősorban a férfiaknak köszönhető. A... The post Fogy a f
2,0 százalékra gyorsult a magyar infláció
Októberben gyorsult az infláció, de továbbra is a jegybanki toleranciasáv alsó határán maradt. Az összkép kedvező, az energiaárak és a következő időszak áremelő tényezői ugyanakkor óva
Lagarde távozása és az EU jövője: kik és mi alakítják Európa következő éveit?
Christine Lagarde távozása és az európai jegybanki vezetőváltások ráirányítják a figyelmet az EU jövőjét alakító személyi és politikai döntésekre. Az új vezetőknek a magas államadós
A sztori már nem elég az AI-lázban, eredményeket várnak a befektetők
A mesterséges intelligencia körüli befektetési láz történelmi rekordokat dönt: a SpaceX közel 86 milliárd dollárt vont be tőzsdei bevezetésével, az Anthropic pedig akár 100 milliárdos... Th
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
A vállalati hatékonyság csendes forradalma: itthon is munkába állhatnak az első részmunkaidős a szoftverrobotok (x)
A Yettel így válaszol a vállalati automatizációs igényekre.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
A részvénykiválasztás 7 szabálya
Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon
Lakások, kollégiumok, milliárdos beruházások: így alakítaná át az állam az építőipart
Az államtitkár a Future of Construction 2026 konferencián osztotta meg a legfrissebb részleteket.
Ömlik be a kínai kacsa a magyar piacra, itt az ideje felvenni a kesztyűt
Egyenlőtlen a verseny.
Bod Péter Ákos figyelmeztet: ezért kerülhet bajba a magyar gazdaság
A szerdai Checklistben az MNB korábbi elnökét kérdeztük.