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Kritikus szintet tört át az árfolyam, egyből megijedtek a befektetők
Deviza

Kritikus szintet tört át az árfolyam, egyből megijedtek a befektetők

Portfolio
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Hirtelen erősödni kezdett a japán jen csütörtökön, miután a dollárral szembeni árfolyama átlépte a lélektani határnak számító 160-as szintet. Ez a küszöbérték komoly aggodalmat keltett a piaci szereplőkben, sokan ugyanis attól tartanak, hogy a japán döntéshozók újra devizapiaci intervencióval védik majd meg a fizetőeszközt - jelentette a Bloomberg.

A japán fizetőeszköz a nap folyamán kezdetben 0,2 százalékot gyengült, és szeptember óta először áttörte a 160-as szintet, ezt követően azonban hirtelen irányt váltott. Az árfolyam 0,3 százalékkal erősödött, és egészen a 159,33-as értékig kapaszkodott vissza az amerikai dollárral szemben, elérve ezzel a napi csúcsát.

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A 160-as árfolyamot sok piaci szereplő olyan kritikus határnak tekinti, amely már kiválthatja a hatóságok piaci beavatkozását. Juan Perez, a Monex USA devizakereskedője szerint

a szint átlépése erős ellenállásba ütközött, mivel a kereskedők tisztában vannak vele, hogy a pénzügyi hatóságok nem tűrik a jen ennél nagyobb mértékű leértékelődését.

Mimura Acusi, Japán devizaügyekért felelős vezető tisztviselője csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt napok árfolyammozgásai túl gyorsak voltak. Egyúttal emlékeztette a befektetőket a néhány hónappal ezelőtti devizapiaci intervencióra, amit a jen dollárral szembeni negyvenéves mélypontra gyengülése előzött meg (majdnem a 164-es szintre gyengült a kurzus). Bár a kormányzati tisztviselők hangsúlyozzák, hogy a beavatkozást nem egy konkrét árfolyamszint, hanem a mozgások sebessége és rendellenessége váltja ki,

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a befektetők szerint a 160-as határ tartós átlépése próbára teheti a türelmüket.

Tokió és Washington július végén 28 év után hajtotta végre az első közös intervenciót a jen védelmében, ami jelentősen növelte a japán fizetőeszköz gyengülésére játszó befektetők kockázatait. A szigetország a nyár folyamán összesen háromszor avatkozott be a devizapiacon, amire 15 400 milliárd jent (96,4 milliárd dollárt) fordított. Szeptemberben Donald Trump amerikai elnök is aggodalmát fejezte ki a jen gyengesége miatt Takaicsi Szanae japán miniszterelnökkel folytatott New York-i találkozóján, miközben Katajama Szacuki japán és Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter egyaránt jelezte, hogy

szükség esetén készek újra közbelépni.

A jen mostani gyengülése mögött elsősorban az Egyesült Államok és Japán közötti jelentős kamatkülönbözet áll. A japán jegybank alapkamata jelenleg 1,25 százalék, ami több mint 2,5 százalékponttal marad el az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatszintjétől. Bár Ueda Kazuo japán jegybankelnök az irányadó kamat októberi szinten tartása után nyitva hagyta a lehetőséget a további szigorításra, a Fed várhatóan agresszívabb kamatemelési üteme továbbra is nyomás alatt tartja a japán fizetőeszközt.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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