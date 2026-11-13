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Jelentős dollárerősödés után fordulunk rá a péntekre
Deviza

Jelentős dollárerősödés után fordulunk rá a péntekre

MTI
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Jelentősen erősödött a dollár csütörtökön, miután Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy nincs szükség tárgyalásokra Iránnal a háború befejezéséről. A közel-keleti olajellátás miatti aggodalmak felhajtották az olajárakat, az inflációs várakozásokat és az amerikai állampapírhozamokat is. A zöldhasút a Fed kamatemelésével kapcsolatos várakozások is támogatták, a piac már 14,5 százalékos esélyt ad egy jövő havi 50 bázispontos emelésre. A dollár-forint árfolyam április eleje óta nem járt olyan magasan, mint csütörtökön, péntek reggel viszont nem látszik határozott irány, az euró 365,6, a dollár 330,4 forint körül jár.
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Pár napig tartott csak a megkönnyebbülés, újra meredeken emelkednek a globális kötvényhozamok

Ismét erőteljes eladási hullám rázta meg az amerikai állampapírpiacot, szertefoszlatva a befektetők azon reményét, hogy véget ért az idei év kötvénypiaci mélyrepülése. A makacs infláció, a növekvő adósságkibocsátás és a jegybankárok héja üzenetei miatt a kereskedők további agresszív kamatemelésekre készülnek, a hozamemelkedés pedig a globális piacokra is átterjedt - számolt be a Bloomberg.

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Pár napig tartott csak a megkönnyebbülés, újra meredeken emelkednek a globális kötvényhozamok
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Nincsenek nagy mozgások a devizapiacon

Alig mozdul a forint péntek délelőtt, az euró 365,7 forint körül jár, a dollár 330,6 forint közelében stagnál.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régiós devizáknál sincs érdemi mozgás: a lengyel zloty és a cseh korona árfolyama is lényegében változatlan.

Az euró-dollár szintén stagnál, 1,106 környékén mozog, így összességében nincsenek nagy mozgások a devizapiacon.

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Már jött is a kijózanító pofon az építőiparban

Közel 10 százalékos építőipari eséssel indult az ősz: szeptemberben a termelés volumene 9,9%-kal csökkent. Az ágazat kilátásai továbbra is meglehetősen borúsak, bár jövőre néhány élénkítő tényező segíthet.

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Már jött is a kijózanító pofon az építőiparban
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Jelentős dollárerősödés után fordulunk rá a péntekre

Jelentősen erősödött a dollár csütörtökön, miután Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy nincs szükség tárgyalásokra Iránnal a háború befejezéséről. A közel-keleti olajellátással kapcsolatos aggodalmak felfelé hajtották az olajárakat és az inflációs várakozásokat, miközben az amerikai állampapírhozamok is megugrottak.

A dollárt az amerikai kamatemelési várakozások erősödése is támogatta. Több Fed-döntéshozó jelezte, hogy az inflációs nyomás fennmaradása esetén akár 50 bázispontos emelésre is nyitott lehet, amelynek jövő havi esélyét a piac már 14,5 százalékra árazza. A dollár erősödése a forinttal szemben is látványos volt: a dollár-forint árfolyam április eleje óta nem járt olyan magasan, mint csütörtökön.

Péntek reggel egyelőre nem alakult ki határozott irány a devizapiacon.

Az euró péntek reggel 365,6 forint körül jár, érdemi irány egyelőre nem látszik a kereskedésben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár 330,4 forint környékén áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Itthon a KSH a szeptemberi építőipari adatokat és az ipari termelés részletes számait közli, az MNB pedig az októberi statisztikai mérleget és a szeptemberi fizetési mérleget teszi közzé. Franciaországból és Spanyolországból a végleges októberi inflációs adatok érkeznek.

Az Eurostat frissíti az euróövezet és az Európai Unió harmadik negyedéves GDP-adatát; az első becslés negyedéves alapon 0,4, illetve 0,5 százalékos növekedést mutatott. A hetet az októberi amerikai termelői árindex zárja.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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