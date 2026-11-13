Kezd erőre kapni a forint

Erősödik a forint
Erősödik a forint péntek délután, az euró árfolyama 0,6 forinttal került lejjebb (0,2 százalék), így már 365 forint alatt, 364,9-nél jár a jegyzés.
A közös európai deviza ezzel a napi mélypontjára süllyedt, miután korábban még 366 forinton is megfordult. A dollár 0,3 forinttal lett olcsóbb (0,1 százalék), jelenleg 330,2 forintba kerül, vagyis itt kisebb az elmozdulás.
A forint a régiós devizákkal szemben is erősödik: a lengyel zloty 0,2, a cseh korona 0,3 százalékkal gyengült a magyar fizetőeszközhöz képest.
Egyértelműen üzent Bessent a Fednek: ne olyan gyorsan a kamatemeléssel!
Mérsékeltebb kamatemelésre szólította fel az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve-t (Fed) Scott Bessent pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint a jelenlegi energiaválság egyedi geopolitikai okokra vezethető vissza, az Egyesült Államok gazdasági fundamentumai pedig továbbra is kifejezetten erősek, így nincs szükség túlzó monetáris szigorításra.
Kis javulás a forint piacán
Az elmúlt órákban kicsit erősödött a forint, most 365,1 körül jár az euróval szemben, ami szinte hajszálra megegyezik a csütörtök esti jegyzéssel. A dollár-forint árfolyam 330 alá bukott.
Elismerte az ÁKK vezére: gazdaságpolitikai fordulat nélkül sokkal magasabb lenne a magyar hozam
Az euróbevezetés fegyelmezettebb gazdaságpolitikára, fiskális fegyelemre kényszerítheti az országot, és segíthet az inflációs várakozások horgonyzásában, az árfolyamstabilitás megteremtésében, valamint a finanszírozási költségek csökkentésében - mondta Tardos Gergely, az Államadósságkezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója egy budapesti konferencián pénteken. Az adósságkezelő vezetője szerint a tavaszi gazdaságpolitikai fordulat nélkül a jelenlegi 5,5% körüli szint helyett akár 8% közelében lehetne a magyar tízéves hozam.
Oldalazik a forint
Oldalazik a forint péntek kora délután, az euró 365,5 forint körül jár, lényegében a tegnap esti szinten, és napközben is szűk sávban mozgott.
A dollár 330,7 forint közelében áll, mindössze 0,1 forinttal drágult, miközben a lengyel zlotyval szemben 0,1 százalékkal, a cseh koronával szemben 0,2 százalékkal erősödött a magyar deviza.
Az euró-dollár árfolyam szintén stagnál, 1,105 környékén jár, így összességében nincsenek nagy mozgások a devizapiacon.
Kitart a lengyel gazdaság lendülete, életjelet mutatott Románia
Bár a harmadik negyedévben a lengyel gazdaság növekedése is fékeződött, az ország teljesítménye még így is stabilnak számít a közép-európai régióban. A pénteken közzétett adatok szerint eközben Románia épp csak elkerülte a visszaesést, Szlovákiában pedig 2022 vége óta nem látott alacsony szintre lassult a bővülés üteme, miközben korábban már Magyarország és Csehország is gyengülő lendületről számolt be.
Pár napig tartott csak a megkönnyebbülés, újra meredeken emelkednek a globális kötvényhozamok
Ismét erőteljes eladási hullám rázta meg az amerikai állampapírpiacot, szertefoszlatva a befektetők azon reményét, hogy véget ért az idei év kötvénypiaci mélyrepülése. A makacs infláció, a növekvő adósságkibocsátás és a jegybankárok héja üzenetei miatt a kereskedők további agresszív kamatemelésekre készülnek, a hozamemelkedés pedig a globális piacokra is átterjedt - számolt be a Bloomberg.
Nincsenek nagy mozgások a devizapiacon
Alig mozdul a forint péntek délelőtt, az euró 365,7 forint körül jár, a dollár 330,6 forint közelében stagnál.
A régiós devizáknál sincs érdemi mozgás: a lengyel zloty és a cseh korona árfolyama is lényegében változatlan.
Az euró-dollár szintén stagnál, 1,106 környékén mozog, így összességében nincsenek nagy mozgások a devizapiacon.
Már jött is a kijózanító pofon az építőiparban
Közel 10 százalékos építőipari eséssel indult az ősz: szeptemberben a termelés volumene 9,9%-kal csökkent. Az ágazat kilátásai továbbra is meglehetősen borúsak, bár jövőre néhány élénkítő tényező segíthet.
Jelentős dollárerősödés után fordulunk rá a péntekre
Jelentősen erősödött a dollár csütörtökön, miután Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy nincs szükség tárgyalásokra Iránnal a háború befejezéséről. A közel-keleti olajellátással kapcsolatos aggodalmak felfelé hajtották az olajárakat és az inflációs várakozásokat, miközben az amerikai állampapírhozamok is megugrottak.
A dollárt az amerikai kamatemelési várakozások erősödése is támogatta. Több Fed-döntéshozó jelezte, hogy az inflációs nyomás fennmaradása esetén akár 50 bázispontos emelésre is nyitott lehet, amelynek jövő havi esélyét a piac már 14,5 százalékra árazza. A dollár erősödése a forinttal szemben is látványos volt: a dollár-forint árfolyam április eleje óta nem járt olyan magasan, mint csütörtökön.
Péntek reggel egyelőre nem alakult ki határozott irány a devizapiacon.
Az euró péntek reggel 365,6 forint körül jár, érdemi irány egyelőre nem látszik a kereskedésben.
A dollár 330,4 forint környékén áll.
Itthon a KSH a szeptemberi építőipari adatokat és az ipari termelés részletes számait közli, az MNB pedig az októberi statisztikai mérleget és a szeptemberi fizetési mérleget teszi közzé. Franciaországból és Spanyolországból a végleges októberi inflációs adatok érkeznek.
Az Eurostat frissíti az euróövezet és az Európai Unió harmadik negyedéves GDP-adatát; az első becslés negyedéves alapon 0,4, illetve 0,5 százalékos növekedést mutatott. A hetet az októberi amerikai termelői árindex zárja.
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