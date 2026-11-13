Oldalazik a forint

Jelentősen erősödött a dollár csütörtökön, miután Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy nincs szükség tárgyalásokra Iránnal a háború befejezéséről. A közel-keleti olajellátással kapcsolatos aggodalmak felfelé hajtották az olajárakat és az inflációs várakozásokat, miközben az amerikai állampapírhozamok is megugrottak.

A dollárt az amerikai kamatemelési várakozások erősödése is támogatta. Több Fed-döntéshozó jelezte, hogy az inflációs nyomás fennmaradása esetén akár 50 bázispontos emelésre is nyitott lehet, amelynek jövő havi esélyét a piac már 14,5 százalékra árazza. A dollár erősödése a forinttal szemben is látványos volt: a dollár-forint árfolyam április eleje óta nem járt olyan magasan, mint csütörtökön.

Péntek reggel egyelőre nem alakult ki határozott irány a devizapiacon.

Az euró péntek reggel 365,6 forint körül jár, érdemi irány egyelőre nem látszik a kereskedésben.

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A dollár 330,4 forint környékén áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Itthon a KSH a szeptemberi építőipari adatokat és az ipari termelés részletes számait közli, az MNB pedig az októberi statisztikai mérleget és a szeptemberi fizetési mérleget teszi közzé. Franciaországból és Spanyolországból a végleges októberi inflációs adatok érkeznek.

Az Eurostat frissíti az euróövezet és az Európai Unió harmadik negyedéves GDP-adatát; az első becslés negyedéves alapon 0,4, illetve 0,5 százalékos növekedést mutatott. A hetet az októberi amerikai termelői árindex zárja.

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