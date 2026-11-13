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Próbált erőre kapni a forint
Deviza

Próbált erőre kapni a forint

MTI
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Erősödéssel búcsúztatta a hetet a forint, az euróval szembeni jegyzések a 366-os szintről a 365-ös szint alá kerültek, miközben a nemzetközi környezet nem volt éppen támogató.
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Stabil az árfolyam

Érdemben nem változott az esti órákban a forint kurzusa. Az euró ellenében a 364,50-es szint körül kereskednek a hazai fizetőeszközzel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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Tartja magát a forint

Az euróval szembeni jegyzések a péntek esti órákban is a 365-ös szint alatt maradtak.

A hetek egyébként viszonylag jól megúszta a forint (a dollár ereje mellett), összesen 3 egységet emelkedett a hét elejéhez képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Erősödik a forint

Erősödik a forint péntek délután, az euró árfolyama 0,6 forinttal került lejjebb (0,2 százalék), így már 365 forint alatt, 364,9-nél jár a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A közös európai deviza ezzel a napi mélypontjára süllyedt, miután korábban még 366 forinton is megfordult. A dollár 0,3 forinttal lett olcsóbb (0,1 százalék), jelenleg 330,2 forintba kerül, vagyis itt kisebb az elmozdulás.

A forint a régiós devizákkal szemben is erősödik: a lengyel zloty 0,2, a cseh korona 0,3 százalékkal gyengült a magyar fizetőeszközhöz képest.

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Egyre jobban érik a Fed decemberi kamatemelése

Októberben 0,3 százalékkal emelkedtek az amerikai termelői árak az előző hónaphoz képest, valamivel elmaradva az elemzők 0,4 százalékos várakozásától. Az éves termelői infláció ezzel 6,3-ról 6,5 százalékra gyorsult, miközben az élelmiszer-, energia- és kereskedelmi árrések nélkül számolt mutató havi üteme is erősebb lett a becsültnél.

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Egyre jobban érik a Fed decemberi kamatemelése
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Egyértelműen üzent Bessent a Fednek: ne olyan gyorsan a kamatemeléssel!

Mérsékeltebb kamatemelésre szólította fel az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve-t (Fed) Scott Bessent pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint a jelenlegi energiaválság egyedi geopolitikai okokra vezethető vissza, az Egyesült Államok gazdasági fundamentumai pedig továbbra is kifejezetten erősek, így nincs szükség túlzó monetáris szigorításra.

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Egyértelműen üzent Bessent a Fednek: ne olyan gyorsan a kamatemeléssel!
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Kis javulás a forint piacán

Az elmúlt órákban kicsit erősödött a forint, most 365,1 körül jár az euróval szemben, ami szinte hajszálra megegyezik a csütörtök esti jegyzéssel. A dollár-forint árfolyam 330 alá bukott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Elismerte az ÁKK vezére: gazdaságpolitikai fordulat nélkül sokkal magasabb lenne a magyar hozam

Az euróbevezetés fegyelmezettebb gazdaságpolitikára, fiskális fegyelemre kényszerítheti az országot, és segíthet az inflációs várakozások horgonyzásában, az árfolyamstabilitás megteremtésében, valamint a finanszírozási költségek csökkentésében - mondta Tardos Gergely, az Államadósságkezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója egy budapesti konferencián pénteken. Az adósságkezelő vezetője szerint a tavaszi gazdaságpolitikai fordulat nélkül a jelenlegi 5,5% körüli szint helyett akár 8% közelében lehetne a magyar tízéves hozam.

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Elismerte az ÁKK vezére: gazdaságpolitikai fordulat nélkül sokkal magasabb lenne a magyar hozam
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Oldalazik a forint

Oldalazik a forint péntek kora délután, az euró 365,5 forint körül jár, lényegében a tegnap esti szinten, és napközben is szűk sávban mozgott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár 330,7 forint közelében áll, mindössze 0,1 forinttal drágult, miközben a lengyel zlotyval szemben 0,1 százalékkal, a cseh koronával szemben 0,2 százalékkal erősödött a magyar deviza.

Az euró-dollár árfolyam szintén stagnál, 1,105 környékén jár, így összességében nincsenek nagy mozgások a devizapiacon.

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Kitart a lengyel gazdaság lendülete, életjelet mutatott Románia

Bár a harmadik negyedévben a lengyel gazdaság növekedése is fékeződött, az ország teljesítménye még így is stabilnak számít a közép-európai régióban. A pénteken közzétett adatok szerint eközben Románia épp csak elkerülte a visszaesést, Szlovákiában pedig 2022 vége óta nem látott alacsony szintre lassult a bővülés üteme, miközben korábban már Magyarország és Csehország is gyengülő lendületről számolt be.

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Kitart a lengyel gazdaság lendülete, életjelet mutatott Románia
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Pár napig tartott csak a megkönnyebbülés, újra meredeken emelkednek a globális kötvényhozamok

Ismét erőteljes eladási hullám rázta meg az amerikai állampapírpiacot, szertefoszlatva a befektetők azon reményét, hogy véget ért az idei év kötvénypiaci mélyrepülése. A makacs infláció, a növekvő adósságkibocsátás és a jegybankárok héja üzenetei miatt a kereskedők további agresszív kamatemelésekre készülnek, a hozamemelkedés pedig a globális piacokra is átterjedt - számolt be a Bloomberg.

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Pár napig tartott csak a megkönnyebbülés, újra meredeken emelkednek a globális kötvényhozamok
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Nincsenek nagy mozgások a devizapiacon

Alig mozdul a forint péntek délelőtt, az euró 365,7 forint körül jár, a dollár 330,6 forint közelében stagnál.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régiós devizáknál sincs érdemi mozgás: a lengyel zloty és a cseh korona árfolyama is lényegében változatlan.

Az euró-dollár szintén stagnál, 1,106 környékén mozog, így összességében nincsenek nagy mozgások a devizapiacon.

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Már jött is a kijózanító pofon az építőiparban

Közel 10 százalékos építőipari eséssel indult az ősz: szeptemberben a termelés volumene 9,9%-kal csökkent. Az ágazat kilátásai továbbra is meglehetősen borúsak, bár jövőre néhány élénkítő tényező segíthet.

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Már jött is a kijózanító pofon az építőiparban
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Jelentős dollárerősödés után fordulunk rá a péntekre

Jelentősen erősödött a dollár csütörtökön, miután Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy nincs szükség tárgyalásokra Iránnal a háború befejezéséről. A közel-keleti olajellátással kapcsolatos aggodalmak felfelé hajtották az olajárakat és az inflációs várakozásokat, miközben az amerikai állampapírhozamok is megugrottak.

A dollárt az amerikai kamatemelési várakozások erősödése is támogatta. Több Fed-döntéshozó jelezte, hogy az inflációs nyomás fennmaradása esetén akár 50 bázispontos emelésre is nyitott lehet, amelynek jövő havi esélyét a piac már 14,5 százalékra árazza. A dollár erősödése a forinttal szemben is látványos volt: a dollár-forint árfolyam április eleje óta nem járt olyan magasan, mint csütörtökön.

Péntek reggel egyelőre nem alakult ki határozott irány a devizapiacon.

Az euró péntek reggel 365,6 forint körül jár, érdemi irány egyelőre nem látszik a kereskedésben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár 330,4 forint környékén áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Itthon a KSH a szeptemberi építőipari adatokat és az ipari termelés részletes számait közli, az MNB pedig az októberi statisztikai mérleget és a szeptemberi fizetési mérleget teszi közzé. Franciaországból és Spanyolországból a végleges októberi inflációs adatok érkeznek.

Az Eurostat frissíti az euróövezet és az Európai Unió harmadik negyedéves GDP-adatát; az első becslés negyedéves alapon 0,4, illetve 0,5 százalékos növekedést mutatott. A hetet az októberi amerikai termelői árindex zárja.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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