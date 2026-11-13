Próbált erőre kapni a forint

Erősödik a forint péntek délután, az euró árfolyama 0,6 forinttal került lejjebb (0,2 százalék), így már 365 forint alatt, 364,9-nél jár a jegyzés.

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A közös európai deviza ezzel a napi mélypontjára süllyedt, miután korábban még 366 forinton is megfordult. A dollár 0,3 forinttal lett olcsóbb (0,1 százalék), jelenleg 330,2 forintba kerül, vagyis itt kisebb az elmozdulás.

A forint a régiós devizákkal szemben is erősödik: a lengyel zloty 0,2, a cseh korona 0,3 százalékkal gyengült a magyar fizetőeszközhöz képest.