Ötödik napja erősödik a dollár, a választások óta nem látott mélyponton a forint

Hajszálon múlt az 1,10-es szint áttörése
Fontos lélektani szinthez közelít az euró a dollárral szemben: az EUR/USD árfolyama tesztelte az 1,10-es szintet, amelynek letörése újabb teret nyithatna az amerikai deviza erősödése előtt. Az ING elemzői szerint egyelőre nem lehet arra számítani, hogy érdemi fordulat következik be a dollár piacán, miután az amerikai inflációs adatok és a Federal Reserve döntéshozóinak szigorú hangvételű nyilatkozatai jelentősen felerősítették a kamatemelési várakozásokat. November 10. óta a kétéves dollár-swapkamatok mintegy 35 bázisponttal emelkedtek, a piac jelenleg két, egymást követő 25 bázispontos Fed-kamatemelést áraz decemberre és januárra.
Az euróra további nyomást helyez, hogy az amerikai és az európai monetáris politikai kilátások között egyre nagyobb a különbség. Bár az Európai Központi Bank kommunikációja is inkább szigorú hangvételű, a Fed felől érkező jelzések jóval erőteljesebbek. Ennek hatására az euró és a dollár kétéves swapkamatai közötti különbség közel 35 bázisponttal, 2025 szeptembere óta a legmagasabb szintre nőtt, ami az amerikai devizának kedvez. Az ING arra is felhívja a figyelmet, hogy az eurót jelenleg az eurózóna költségvetési kockázatai is terhelik.
Mindezek alapján az 1,10-es EUR/USD-szint letörésének érdemi kockázata van, noha a bank alapforgatókönyve szerint ezen a héten még kitart a támasz, és az árfolyam az 1,10–1,11 közötti sávban stabilizálódhat.
„Az euró jó kényszerzubbony lehet” - Magyarországnak is fontos útravalót adott a szlovák euró atyja
Szlovákiában jelenleg a vállalkozások és a lakosság 80-90 százaléka elégedett az euróval, szinte senki nem érzi azt, hogy rossz ötlet lett volna a belépés – mondta egy hétfői konferencián Ódor Lajos volt szlovák miniszterelnök, jelenleg az Európai Parlament képviselője. A közgazdász szerint az euró bevezetése jól használható „kényszerzubbonyként”, hogy egy ország megreformálja a gazdaságát, nem lehet önmagában cél, de segítheti a gazdasági felzárkózást.
A választások előtti szinten a forint a dollárral szemben
A mai kereskedésben már 332 forint közelében jár a dollár-forint árfolyam, amire utoljára áprilisban, a választások előtt volt példa.
Az euró árfolyama viszont más képet mutat, a forint több hónapja lényegében ugyanazon a sávon belül ingadozik.
Az eltérés oka, hogy az első grafikonon látható mozgás oka a dollár erősödése, amit az amerikai jegybank kamatemelésére vonatkozó várakozások erősödése hajt. Ahogy kedden írtuk:
Christopher Waller, a Fed egyik meghatározó döntéshozója jelezte, hogy rosszabb inflációs adat esetén decemberben akár 50 bázispontos kamatemelés is jöhet. A vártnál kedvezőtlenebb inflációs adat meg is érkezett, a piac pedig úgy kezdett árazni, mintha a döntés már megszületett volna, erre a dollár jelentősen erősödött.
Átalakul a német gazdaság, már békeidőben is csökken az energiafogyasztás
A magas energiaárak és az energiaintenzív ágazatok termelésének visszaesése miatt 2025-ben 2,9 százalékkal csökkent a német ipar energiafelhasználása az előző évhez képest - közölte hétfőn a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis.
Elárulta a Pénzügyminisztérium államtitkára, mikor lehet hivatalos magyar euróbevezetési céldátum
Olyan időpontot szeretne kijelölni a kormány az ERM-II. árfolyamrendszerbe való belépésre és az euró bevezetésére, amit tartani tud. Akkor fog ilyen hivatalos céldátumot közzétenni, ha ezt már biztosan tudjuk vállalni – mondta egy hétfői konferencián Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államtitkára. A szakember szerint a felelős és tudatos gazdaságpolitika már önmagában elvezet a csatlakozási feltételek teljesítéséhez, Magyarországnak már ahhoz is a GSP 3 százalékra környékére kell leszorítania a költségvetési hiányt, hogy megálljon az államadósság emelkedése.
Tény vagy városi legenda? Az árak elszállását kockáztatjuk, ha bevezetjük az eurót?
Ha egy ország az euróbevezetés útjára lép, akkor az elsődleges félelem arra szokott vonatkozni, hogy emelkednek majd a fogyasztói árak. A felmérésekben rendre megjelenik ez ellenérvként a társadalom részéről. A korábbi csatlakozások azonban nem igazolják ezt, legfeljebb átmeneti és nagyon mérsékelt inflációs többletet okoz az euróra váltás. Tartósan sokkal inkább a gazdasági fejlődés tudja emelni az általános árszínvonalat is. Ráadásul Magyarországon már most is magas az árszínvonal az uniós átlaghoz viszonyítva, más országok sokkal nagyobb lemaradás mellett váltottak euróra.
Megszólalt a magyar euróról Kurali Zoltán: minden feltétel tárgyalható, csak okosan kell tárgyalni
Nem tartható hosszú ideig, hogy egy ország a GDP 5-7 százalékát kitevő nettó finanszírozási szükséglettel fusson évekig. A költségvetést éppen ezért az euróbevezetési tervektől függetlenül mindenképp ki kellett volna igazítani – mondta egy hétfői konferencián Kurali Zoltán. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke kiemelte, hogy legkorábban 2032 januárjában fizethetünk először a közös devizával, amihez legkésőbb 2029 elején be kell lépnünk az ERM-II- árfolyamrendszerbe.
Ötödik napja erősödik a dollár – Mit lép erre a forint?
A pénteki kereskedésben erősödni tudott a forint, az euró jegyzése a nap folyamán látott 366-os szintről 365 alá süllyedt, az esti órákban 364,5 körül mozgott. Hétfő reggel érdemi elmozdulás egyelőre nem látszik, az euró nagyjából 364,5-365 forint környékén, míg a dollár 331 forint közelében jár.
A hazai valuta számára ugyanakkor nem feltétlenül kedvező a nemzetközi környezet. A dollár az ázsiai kereskedésben már az ötödik egymást követő napon erősödött, mivel az amerikai inflációs folyamatok és a Federal Reserve döntéshozóinak szigorú hangvételű nyilatkozatai tovább növelték a kamatemelési várakozásokat.
A dollárindex hétfő hajnalban 103,47 pontig emelkedett, ami 2025 áprilisa óta a legmagasabb érték. Az euró eközben 1,102 dollár közelébe gyengült.
A határidős piaci árazások alapján a befektetők már gyakorlatilag biztosra veszik, hogy a Fed decemberben legalább 25 bázisponttal megemeli az irányadó kamatot.
Az amerikai deviza további erősödése a forint számára is kockázatot jelenthet, hiszen a magasabb amerikai kamatok és kötvényhozamok csökkenthetik a feltörekvő piaci devizák vonzerejét. Ez különösen a dollárral szembeni forintárfolyamon lehet látványos, de a kedvezőtlenebb nemzetközi befektetői hangulat az euró-forint jegyzést is felfelé mozdíthatja.
Gyenge adatok érkeztek Ázsiából
A hétfő hajnali makrogazdasági adatok sem adtak egyértelműen kedvező támpontot a befektetőknek. Japán gazdasága a harmadik negyedévben évesített alapon 0,1 százalékkal zsugorodott, miközben az elemzők 0,3 százalékos növekedést vártak.
A japán jen ennek ellenére viszonylag stabil maradt, a dollárral szemben 159,6 környékén kereskedtek vele. A befektetők egyelőre arra számítanak, hogy a japán jegybank nem változtat érdemben monetáris politikai elképzelésein egyetlen gyengébb növekedési adat miatt. A jen további gyengülését a devizapiaci beavatkozás lehetősége is korlátozza.
Kínából szintén a várakozásoknál gyengébb adatok érkeztek. Az ipari termelés októberben éves összevetésben 4,8 százalékkal bővült, elmaradva az 5,3 százalékos piaci várakozástól. A kiskereskedelmi forgalom növekedése pedig mindössze 0,4 százalékra lassult, szemben a várt 0,8 százalékkal.
Európai ipari adat és MNB-várakozások mozgathatják a forintot
A hétfői európai kereskedésben elsősorban az eurózóna szeptemberi ipari termelési statisztikája kerülhet a figyelem középpontjába, amelyet délelőtt 11 órakor tesznek közzé.
Az európai ipar az elmúlt időszakban gyengélkedett, augusztusban havi alapon 0,5 százalékos visszaesést mértek.
A szeptemberi adatokból kiderülhet, hogy megindult-e a kilábalás.
A várakozásoktól érdemben eltérő számok az euró dollárral szembeni árfolyamát és ezen keresztül a forint piacát is befolyásolhatják.
A magyar fizetőeszköz szempontjából azonban a hét egyik legfontosabb eseménye a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntése lehet. A befektetők már hétfőn elkezdhetnek pozíciókat felvenni a jegybank várható döntésére és a monetáris politikával kapcsolatos üzeneteire készülve.
A forintot továbbra is támogatja a magyar kamatszintből adódó hozamelőny, az amerikai kamatemelési várakozások erősödése ugyanakkor szűkíti ezt az előnyt. Emiatt különösen fontos lehet, hogy a piac milyen további kamatpályát vár a magyar jegybanktól.
Hétfőn tehát a nemzetközi kockázatvállalási hangulat, a dollár mozgása, az eurózónából érkező ipari adat és a keddi MNB-döntést megelőző pozicionálás együttesen határozhatja meg a forint irányát. A 365-ös euróárfolyam környéke továbbra is fontos viszonyítási pont: a dollár további erősödése és a romló piaci hangulat a forint gyengülésének, míg a kedvezőbb európai adatok és a stabil magyar kamatvárakozások az erősödésének kedvezhetnek.
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Bizonyítványt osztanak Magyarországnak és jön az MNB döntése is
A következő napokban is fontos makrogazdasági adatok érkeznek, jegybanki fronton pedig számunkra a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának döntése lesz meghatározó. A nemzetközi hangulat bizonytalansága miatt valószínűleg marad az eddigi kamatszint. A hét végén megkezdődik az idei utolsó hitelminősítői felülvizsgálati kör, a Moody’s publikálhatja friss véleményét Magyarországról. A nemzetközi színtéren a befektetők továbbra is elsősorban a geopolitikai hírekre fókuszálhatnak, a közel-keleti háború aktualitása és az energiaárak alakulása lehet meghatározó, míg Ukrajnában hosszú idő után felcsillant a fegyverszünet reménye.
Azt hitted, hogy vége van a megélhetési válságnak Magyarországon? Hát nincsen
Ha emelkedik az emberek jövedelme, akkor arányaiban kevesebb pénzt költenek élelmiszerre, és több jut más, nem létfenntartáshoz szükséges fogyasztási cikkre. Magyarországon azonban egyre nagyobb szeletet hasított ki az elmúlt 15 évben a fogyasztásból az élelmiszerek vásárlása, miközben a társadalom teljesen szétszakadt. Úgy néz ki, a magyar gazdaság súlyosabb válsággal néz szembe, mint azt a felszínes adatokból látni lehet, a rezsicsökkentés elengedése pedig szinte elképzelhetetlen. Ugyanis ez volt az egyetlen tényező, ami valamelyest mérsékelte az egyre szélesebben jelentkező megélhetési válságot.
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