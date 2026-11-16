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Ötödik napja erősödik a dollár – Mit lép erre a forint?
Deviza

Ötödik napja erősödik a dollár – Mit lép erre a forint?

Portfolio
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A pénteki erősödés után hétfő reggel is a 365-ös szint közelében jár a forint az euróval szemben, a nemzetközi devizapiacokon továbbra is a dollár ereje határozza meg a hangulatot. A zöldhasú az ázsiai kereskedésben már az ötödik egymást követő napon erősödött, a dollárindex hajnalban 103,47 pontig emelkedett, ami 2025 áprilisa óta a legmagasabb érték. Az amerikai jegybank kamatemelésével kapcsolatos várakozások egyre inkább foglalkoztatják a befektetőket, a vártnál gyengébb ázsiai gazdasági adatok pedig tovább növelhetik az óvatosságot. A hét első kereskedési napján az eurózóna ipari termelési adata, valamint a keddi magyar jegybanki kamatdöntéssel kapcsolatos várakozások is befolyásolhatják a forint mozgását.

A pénteki kereskedésben erősödni tudott a forint, az euró jegyzése a nap folyamán látott 366-os szintről 365 alá süllyedt, az esti órákban 364,5 körül mozgott. Hétfő reggel érdemi elmozdulás egyelőre nem látszik, az euró nagyjából 364,5-365 forint környékén, míg a dollár 331 forint közelében jár.

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A hazai valuta számára ugyanakkor nem feltétlenül kedvező a nemzetközi környezet. A dollár az ázsiai kereskedésben már az ötödik egymást követő napon erősödött, mivel az amerikai inflációs folyamatok és a Federal Reserve döntéshozóinak szigorú hangvételű nyilatkozatai tovább növelték a kamatemelési várakozásokat.

A dollárindex hétfő hajnalban 103,47 pontig emelkedett, ami 2025 áprilisa óta a legmagasabb érték. Az euró eközben 1,102 dollár közelébe gyengült.

A határidős piaci árazások alapján a befektetők már gyakorlatilag biztosra veszik, hogy a Fed decemberben legalább 25 bázisponttal megemeli az irányadó kamatot.

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Az amerikai deviza további erősödése a forint számára is kockázatot jelenthet, hiszen a magasabb amerikai kamatok és kötvényhozamok csökkenthetik a feltörekvő piaci devizák vonzerejét. Ez különösen a dollárral szembeni forintárfolyamon lehet látványos, de a kedvezőtlenebb nemzetközi befektetői hangulat az euró-forint jegyzést is felfelé mozdíthatja.

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Gyenge adatok érkeztek Ázsiából

A hétfő hajnali makrogazdasági adatok sem adtak egyértelműen kedvező támpontot a befektetőknek. Japán gazdasága a harmadik negyedévben évesített alapon 0,1 százalékkal zsugorodott, miközben az elemzők 0,3 százalékos növekedést vártak.

A japán jen ennek ellenére viszonylag stabil maradt, a dollárral szemben 159,6 környékén kereskedtek vele. A befektetők egyelőre arra számítanak, hogy a japán jegybank nem változtat érdemben monetáris politikai elképzelésein egyetlen gyengébb növekedési adat miatt. A jen további gyengülését a devizapiaci beavatkozás lehetősége is korlátozza.

Kínából szintén a várakozásoknál gyengébb adatok érkeztek. Az ipari termelés októberben éves összevetésben 4,8 százalékkal bővült, elmaradva az 5,3 százalékos piaci várakozástól. A kiskereskedelmi forgalom növekedése pedig mindössze 0,4 százalékra lassult, szemben a várt 0,8 százalékkal.

Európai ipari adat és MNB-várakozások mozgathatják a forintot

A hétfői európai kereskedésben elsősorban az eurózóna szeptemberi ipari termelési statisztikája kerülhet a figyelem középpontjába, amelyet délelőtt 11 órakor tesznek közzé.

Az európai ipar az elmúlt időszakban gyengélkedett, augusztusban havi alapon 0,5 százalékos visszaesést mértek.

A szeptemberi adatokból kiderülhet, hogy megindult-e a kilábalás.

A várakozásoktól érdemben eltérő számok az euró dollárral szembeni árfolyamát és ezen keresztül a forint piacát is befolyásolhatják.

A magyar fizetőeszköz szempontjából azonban a hét egyik legfontosabb eseménye a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntése lehet. A befektetők már hétfőn elkezdhetnek pozíciókat felvenni a jegybank várható döntésére és a monetáris politikával kapcsolatos üzeneteire készülve.

A forintot továbbra is támogatja a magyar kamatszintből adódó hozamelőny, az amerikai kamatemelési várakozások erősödése ugyanakkor szűkíti ezt az előnyt. Emiatt különösen fontos lehet, hogy a piac milyen további kamatpályát vár a magyar jegybanktól.

Hétfőn tehát a nemzetközi kockázatvállalási hangulat, a dollár mozgása, az eurózónából érkező ipari adat és a keddi MNB-döntést megelőző pozicionálás együttesen határozhatja meg a forint irányát. A 365-ös euróárfolyam környéke továbbra is fontos viszonyítási pont: a dollár további erősödése és a romló piaci hangulat a forint gyengülésének, míg a kedvezőbb európai adatok és a stabil magyar kamatvárakozások az erősödésének kedvezhetnek.

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