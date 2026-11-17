Az elmúlt napok a dollár erősödéséről szóltak. Amióta az amerikai inflációs adat megérkezett a piacok egyértelműen egy szigorúbb kamatpályát kezdtel el árazni, miközben az amerikai részvénypiaci esés is a dollár erősödése irányába hat átmenetileg. Tegnap még az sem érdekelte a dollárt, hogy az olaj több, mint 3%-ot esett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár erősödése a forintot is viszi maga után és a dollárral szemben már 331 körül jár a magyar fizetőeszköz árfolyama.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euróval szemben viszont továbbra is stabilan 362 és 368 közötti sávban van a forint árfolyama. Most éppen 364,4 körül.

A mai nap európai és amerikai konjtúraadatok érkeznek, miközben ma is ülésezik a magyar parlament.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images