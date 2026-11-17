Újra betört 1,1 alá az EURUSD
Másfél év után ismét 1,1 alatt van az euró a dollárral szemben. A mostani dollárerősödés oka elsősorban a szigorúbbá váló amerikai jegybank. Ugyanakkor ehhez hozzájárul az euróövezet alacsony növekedése is.
A Fed döntéshozója szerint a jövőben a kötvényvásárlási programok nem tarthatnak sokáig
Átmenetinek és célzottnak kell lenniük a jegybanki piaci beavatkozásoknak Beth Hammack, a clevelandi Fed elnöke szerint. A jegybankár egyetért azzal a javaslattal, hogy a rendkívüli likviditásnyújtást szolgáló eszközvásárlásokat egy elkülönített portfólióban kezeljék. A kamatpolitikában a fokozatos szigorítás híve, ám az inflációs nyomás erősödése esetén a nagyobb léptékű emeléseket sem zárja ki.
IMF: Akár 51 milliárd dolláros finanszírozási hiánnyal szembesülhet Ukrajna 2027–2028-ban
Érdemi előrelépést ért el a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és Ukrajna a 8,1 milliárd dolláros, négyéves hitelprogram második és harmadik felülvizsgálatáról folytatott tárgyalásokon. A szervezet szerint azonban a háború várható elhúzódása miatt Ukrajnának 2027-ben és 2028-ban összesen 49–51 milliárd dollárnyi, még nem biztosított külső finanszírozásra lehet szüksége. Az IMF alapforgatókönyve szerint a háború 2027-ben is folytatódik, ezért 2026-ra 0,5, 2027-re pedig 1 százalékos GDP-visszaesést vár. Bár az ország a programfeltételek teljesítésében javított, a szakértői szintű megállapodás és a nemzetközi finanszírozási garanciák megszerzése után nyílhat meg mintegy 1,6 milliárd dollárnyi újabb forrás.
A japán jegybank volt elnöke szerint további kamatemelések jöhetnek
A japán pénzügyminisztérium várhatóan elhalasztja az új, változó kamatozású államkötvények kibocsátását, mivel a befektetők a kamatemelési ciklus közeli végére számítanak, így csökkent az igény a kamatkockázatok fedezésére. Ezzel párhuzamosan a jegybank korábbi elnöke arra figyelmeztetett, hogy a makacs infláció miatt a monetáris szigorítás mégis a semleges szint fölé kényszerítheti az irányadó rátát -írja a Bloomberg.
Mikor tud fordulni a dollár?
Az elmúlt napok a dollár erősödéséről szóltak. Amióta az amerikai inflációs adat megérkezett a piacok egyértelműen egy szigorúbb kamatpályát kezdtel el árazni, miközben az amerikai részvénypiaci esés is a dollár erősödése irányába hat átmenetileg. Tegnap még az sem érdekelte a dollárt, hogy az olaj több, mint 3%-ot esett.
A dollár erősödése a forintot is viszi maga után és a dollárral szemben már 331 körül jár a magyar fizetőeszköz árfolyama.
Az euróval szemben viszont továbbra is stabilan 362 és 368 közötti sávban van a forint árfolyama. Most éppen 364,4 körül.
A mai nap európai és amerikai konjtúraadatok érkeznek, miközben ma is ülésezik a magyar parlament.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Menekül a csődtől a horvát szupermarket lánc, szabadul több egységétől
Átad bizonyos jogokat egy másik cégnek.
Bedurvultak az oroszok: börtönbe vágnák Európa egyik legbefolyásosabb vezetőjét
Kaja Kallas megint kivágta a biztosítékot Moszkvában.
24.hu: kiengedték a börtönből Seszták Miklós egyik legfőbb bizalmasát
Szabadlábon védekezhet Mikucza Tamás.
Kiadták az utasítást Oroszország vezetőinek: Moszkva hamarosan megnyeri a háborút - Fel kell készülni a veteránok hazatérésére
A győzelmi kampány már kész is van.
Nem kötik le a pénzüket az olaszok, és ezen óriásit nyerhetnek megint a bankok
Pedig még meg is adóztatja az "extraprofitot" az olasz kormány.
21 éve tartó háború érhet véget: történelmi megegyezés készül a kártyatársaságok és a boltok között
Hatalmas összeget spórolhatnak a kereskedők az új szabályokkal.
Megindult az eljárás a beépített informátor ellen: az Egyesült Államok szigorúan védett technológiáját juttathatták ki
A hatóságok már két évvel ezelőtt elindították a nyomozást.
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti ka
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Régimódi csalás lett az újtípusú neobank veszte
Becsődölt bank, hoppon maradt befektetők és egy letartoztatásban lévő jegybankár. Az Ueno bankot néhány év alatt már nagyjából hárommillióan használták, majd egy régivágású bankcsalá
Amikor a chatbot lebuktat...
A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal
Új autóalkatrész-webáruházzal lép a magyar piacra a TRODO (x)
46 milliós Vaszary-festmény és egy kilencven év után visszatérő Paál László alkotás kerül kalapács alá (x)
Több mint 800 különleges tétel, ritka műalkotások, történelmi ezüsttárgyak és luxusórák a BÁV ART 88. Művészeti Aukcióján
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?
Mi lesz a céggel Huang után?