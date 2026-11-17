Gyengül a forint az MNB kamatdöntése után
366 fölé gyengült a forint. Ennek oka, hogy már a mai kamatdöntő ülésen is voltak olyan tagok, akik a kamatvágás mellett tették le a voksukat. Később a közleményben megerősítették, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén jöhet a kamatcsökkentés.
Valaki már kamatot vágott volna ma az MNB-ben - Megszólalt Varga Mihály a húszezresek cseréjéről is
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 5,5%-on tartotta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa. A döntés hátteréről és a kilátásokról délután sajtótájékoztatót tart Varga Mihály, a jegybank elnöke.
365 fölé gyengült a forint az euróval szemben
Amikor a dollár erősödik a forint botlik az euróval szemben is.
Nem hagyja abba a dollár az erősédést
333 közelébe erősödött a forint. Az ok a dollár erősödése, amelyet elsősorban a szigorúbbá váló amerikai jegybank, valamint a befektetői kockázatkerülés erősödése hajt.
Nagyot javult a német befektetői bizalom
Február óta nem látott csúcsra ugrott a német befektetői bizalom novemberben, a mutató alakulása pedig még a legoptimistább elemzői várakozásokat is felülmúlta - írja a Bloomberg. Az európai gazdaság motorjának számító ország 2022 óta a legerősebb évét zárhatja idén, elsősorban a nagyszabású állami beruházásoknak, valamint a védelmi kiadásoknak köszönhetően.
Megjött az Európai Bizottság ítélete Magyarországról: kellemetlen meglepetés jöhet a 2028-as deficitben
A hosszan tartó stagnálás után fokozatosan magára talál a magyar gazdaság, így a hazai össztermék (GDP) 2026-ban várhatóan 1,8 százalékkal bővül, majd a növekedés üteme 2027-ben és 2028-ban megközelíti a 3 százalékot - derük ki az Európai Bizottság őszi gazdasági előrejelzéséből. Bár az idei évben a lakossági fogyasztás jelenti a fő húzóerőt, a következő két esztendőben a beruházások és az export helyreállása is érdemben támogatja majd a konjunktúrát. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a költségvetési hiány idén a GDP 7,3 százalékára ugrik, amit jövőre egy jelentős, főként kiadáscsökkentésre épülő konszolidációval várhatóan a GDP 5,2 százalékára tud mérsékelni a kormány. Az ágazati különadók kivezetésével számoló európai bizottsági elemzés ugyanakkor úgy számol, hogy 2028-ban nem fog tudni csökkenni a magyar deficit, ami éles ellentétben áll a Tisza-kormány hosszú távú gazdasági programjával.
332 felett a forint
A dollárral szemben. Az erős dollár rányomja a bélyegét a magyar fizetőeszközre.
Friss előrejelzés érkezett: veszélyes magasságba emelkedik az európai országok adóssága
A vártnál kedvezőbben alakul az Európai Unió gazdasági teljesítménye 2026-ban, a növekedést azonban erősen beárnyékolja az energiaválság miatt újraéledő infláció és a romló költségvetési egyensúly – derül ki az Európai Bizottság legfrissebb makrogazdasági elemzéséből. Bár az export és az ipari termelés magára talált, a közel-keleti konfliktus nyomán elszabaduló nyersanyagárak ismét kamatemelésre kényszerítették a jegybankokat, miközben a tagállamok eladósodottsága tovább nő.
Koalíciós alku Berlinben, eldőlhetett a küzdelem az EKB elnöki székéért
Egy berlini politikai megállapodásnak köszönhetően nagy lépést tett az Európai Központi Bank (EKB) elnöki széke felé a spanyol Pablo Hernández de Cos. A német koalíciós alku értelmében Berlin támogatja a spanyol szakember kinevezését, cserébe pedig a Princetoni Egyetem közgazdászát, Markus Brunnermeiert jelöli a frankfurti intézmény vezető közgazdászi posztjára - tudósított a Bloomberg.
Gyengül a forint
A 365-öt közelíti az euróval szemben és 331,6-ot a dollárral szemben.
Újra betört 1,1 alá az EURUSD
Másfél év után ismét 1,1 alatt van az euró a dollárral szemben. A mostani dollárerősödés oka elsősorban a szigorúbbá váló amerikai jegybank. Ugyanakkor ehhez hozzájárul az euróövezet alacsony növekedése is.
A Fed döntéshozója szerint a jövőben a kötvényvásárlási programok nem tarthatnak sokáig
Átmenetinek és célzottnak kell lenniük a jegybanki piaci beavatkozásoknak Beth Hammack, a clevelandi Fed elnöke szerint. A jegybankár egyetért azzal a javaslattal, hogy a rendkívüli likviditásnyújtást szolgáló eszközvásárlásokat egy elkülönített portfólióban kezeljék. A kamatpolitikában a fokozatos szigorítás híve, ám az inflációs nyomás erősödése esetén a nagyobb léptékű emeléseket sem zárja ki.
IMF: Akár 51 milliárd dolláros finanszírozási hiánnyal szembesülhet Ukrajna 2027–2028-ban
Érdemi előrelépést ért el a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és Ukrajna a 8,1 milliárd dolláros, négyéves hitelprogram második és harmadik felülvizsgálatáról folytatott tárgyalásokon. A szervezet szerint azonban a háború várható elhúzódása miatt Ukrajnának 2027-ben és 2028-ban összesen 49–51 milliárd dollárnyi, még nem biztosított külső finanszírozásra lehet szüksége. Az IMF alapforgatókönyve szerint a háború 2027-ben is folytatódik, ezért 2026-ra 0,5, 2027-re pedig 1 százalékos GDP-visszaesést vár. Bár az ország a programfeltételek teljesítésében javított, a szakértői szintű megállapodás és a nemzetközi finanszírozási garanciák megszerzése után nyílhat meg mintegy 1,6 milliárd dollárnyi újabb forrás.
A japán jegybank volt elnöke szerint további kamatemelések jöhetnek
A japán pénzügyminisztérium várhatóan elhalasztja az új, változó kamatozású államkötvények kibocsátását, mivel a befektetők a kamatemelési ciklus közeli végére számítanak, így csökkent az igény a kamatkockázatok fedezésére. Ezzel párhuzamosan a jegybank korábbi elnöke arra figyelmeztetett, hogy a makacs infláció miatt a monetáris szigorítás mégis a semleges szint fölé kényszerítheti az irányadó rátát -írja a Bloomberg.
Mikor tud fordulni a dollár?
Az elmúlt napok a dollár erősödéséről szóltak. Amióta az amerikai inflációs adat megérkezett a piacok egyértelműen egy szigorúbb kamatpályát kezdtel el árazni, miközben az amerikai részvénypiaci esés is a dollár erősödése irányába hat átmenetileg. Tegnap még az sem érdekelte a dollárt, hogy az olaj több, mint 3%-ot esett.
A dollár erősödése a forintot is viszi maga után és a dollárral szemben már 331 körül jár a magyar fizetőeszköz árfolyama.
Az euróval szemben viszont továbbra is stabilan 362 és 368 közötti sávban van a forint árfolyama. Most éppen 364,4 körül.
A mai nap európai és amerikai konjtúraadatok érkeznek, miközben ma is ülésezik a magyar parlament.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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