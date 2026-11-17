A mannheimi ZEW gazdaságkutató intézet befektetői várakozásokat mérő indexe az előző havi 28,1 pontról 35,6 pontra emelkedett novemberben. Ez az ugrás jelentősen meghaladta a Bloomberg által megkérdezett közgazdászok konszenzusát, akik mindössze mérsékelt, 28,8 pontos javulásra számítottak. A jövőbeli kilátások mellett az aktuális gazdasági helyzet megítélése is a vártnál nagyobb mértékben javult.

Achim Wambach, a ZEW elnöke szerint a német gazdaság továbbra is a kilábalás útján halad, még ha a növekedés üteme egyelőre lassú is. A szakember úgy látja, hogy az ipari rendelésállomány bővülése és a csökkenő olajárak egyaránt támogatják ezt a fellendülést.

Németország az elmúlt négy év legjobb gazdasági teljesítményére készülhet, amit főként az infrastrukturális és védelmi szektorba áramló hatalmas állami források fűtenek. A kormány munkáját segítő gazdasági tanácsadó testület a múlt héten 1,3 százalékra javította az idei, 2026-os évre vonatkozó GDP-növekedési előrejelzését, Friedrich Merz kancellár pedig szintén biztató jelekről számolt be a német vállalatok és háztartások körében.

Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke szerint a gazdaság gyorsabban talál magára, mint ahogy azt néhány hónappal ezelőtt remélni lehetett. A jegybankelnök ugyanakkor arra figyelmeztette a kormányt, hogy a hosszú távú bővülés biztosítása érdekében elengedhetetlen a strukturális reformok felgyorsítása a munkaerőpiacon, az energiaszektorban és az üzleti környezetben.

A kilábalás eddigi legfőbb támaszát ugyanis a költségvetési kiadások jelentették, ami a ZEW elnöke szerint egyre erősebb aggodalmakat vet fel az államadósság fenntarthatóságával kapcsolatban.

Emellett a gazdaságnak egyéb komoly kihívásokkal is szembe kell néznie, hiszen az iráni háború miatt az infláció továbbra is magas, a kamatszintek emelkednek, a német autógyártók pedig folyamatosan küzdenek az éles kínai versennyel.

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