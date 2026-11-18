Korrigált egy keveset a forint a reggeli gyengülése után
Reggeli gyengülése után korrigál a forint: az euró jegyzése a 367,9 közelében elért napi csúcsról 367,4-re, a dolláré 335,6 közeléből 335,1-re ereszkedett 9:47-re. A magyar deviza azonban az előző záráshoz képest még 0,19, illetve 0,57 százalékos mínuszban áll.
Kettős nyomás alá került a forint – merre tovább?
Kedd reggel még 364,4 körül mozgott az euró-forint árfolyama, délután azonban előbb a 365-ös, majd a 366-os szint fölé emelkedett a jegyzés. Késő délután 366,3 körül járt az árfolyam, ami a reggeli szinthez képest mintegy félszázalékos emelkedést jelentett. A forint ezzel a közelmúltban jellemző 362–368-as sáv gyengébbik felébe került, a sávból azonban nem lépett ki.
Szerda reggel az euró jegyzése 367 körül alakul.
A kamattartás mellett már a lazítás is szóba került
A hazai események közül az MNB kamatdöntése és az azt kísérő kommunikáció került a figyelem középpontjába. A Monetáris Tanács változatlanul 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, ugyanakkor Varga Mihály az ülés utáni sajtótájékoztatón elmondta: a döntés nem volt egyhangú, kamatcsökkentési javaslatot is tárgyaltak.
A jegybank szerint a kedvező hazai inflációs kilátások és kockázati megítélés fennmaradása, valamint a külső bizonytalanság enyhülése együttesen növelheti a monetáris politika mozgásterét. Az MNB üzenete tehát nem jelent előre eldöntött kamatvágást, de nyitva hagyja a lazítás lehetőségét. A keddi délutáni kereskedésben ezzel párhuzamosan tovább gyengült a forint.
A hazai fundamentumok szempontjából fontos fejlemény volt az Európai Bizottság kedden közzétett előrejelzése is. Brüsszel az idei 7,3 százalék után jövőre 5,2 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánnyal számol, 2028-ra azonban 5,3 százalékos deficitet vár. Ez éles ellentétben áll a Tisza-kormány hosszú távú gazdasági programjával, amely a maastrichti 3 százalékos küszöb felé mutató folyamatos konszolidációra épül, és már a jövő évi költségvetésben is szigorúbb, 4,9 százalékos hiánycélt rögzít. A brüsszeli prognózis így a hiánycsökkentés elakadásának kockázatára irányítja a figyelmet, közvetlen szerepe ugyanakkor a keddi forintgyengülésben nem különíthető el egyértelműen.
Az erős dollár is nehezíti a forint helyzetét
A dollárral szemben is veszített értékéből a magyar fizetőeszköz: a keddi reggeli 331 körüli szintről napközben 333 fölé emelkedett az USD/HUF. A mozgást a dollár nemzetközi erősödése is hajtotta, az euró-dollár árfolyama ugyanis másfél év után ismét 1,10 alá süllyedt. Az amerikai inflációs adat után a befektetők szigorúbb Fed-kamatpályát kezdtek árazni, miközben a részvénypiaci eséshez társuló kockázatkerülés is támogatta az amerikai devizát.
Szerda reggel egy dollárért nagyjából 334,3 forintot kell adni.
A nemzetközi kamatkörnyezet továbbra is korlátot jelenthet a hazai monetáris lazítás előtt. Az MNB keddi helyzetértékelése szerint a piaci árazások alapján a Fed és az EKB az év végéig még emelheti az irányadó kamatokat. A magyar és a meghatározó külföldi kamatok közötti különbség esetleges szűkülése a forint szempontjából is fontos tényező lehet.
Mire figyelünk szerdán?
A mai adatnaptárban szerepelnek az euróövezet októberi inflációjának végleges, részletes adatai. Mivel az előzetes becslés már ismert, elsősorban egy esetleges felülvizsgálat, illetve az infláció összetétele hozhat új információt az európai kamatkilátások megítéléséhez.
Magyar idő szerint 14:30-kor az amerikai megkezdett lakásépítések és építési engedélyek októberi statisztikái érkeznek. A dollár szempontjából elsősorban a piaci várakozásoktól való jelentősebb eltérés lehet érdekes.
Este 20 órakor megjelenik a Fed október 27–28-i ülésének jegyzőkönyve. A befektetők az inflációs kockázatok és a további kamatlépések megítéléséről kereshetnek részleteket, a dokumentum azonban az október végi helyzetértékelést tükrözi, ezért az azóta megjelent adatokkal együtt érdemes értelmezni.
A forint számára rövid távon az lehet meghatározó, hogy folytatódik-e a dollár erősödése, illetve hogyan alakulnak az MNB következő lépésével kapcsolatos várakozások. Az euróval szemben a kedden még kitartó 362–368-as sáv marad a közeli viszonyítási pont: a sáv felső széle felé történő elmozdulás további forintgyengülést, a sáv belseje felé való visszatérés a keddi nyomás enyhülését jelezné.
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