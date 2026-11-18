Korrigál az euró, szenved a forint
Miután kora délután több mint másfél éves mélypontra, 1,09534-ig gyengült az euró a dollárral szemben, a közös európai deviza 1,098-ig jött vissza esti órákban.
A forint viszont tovább szenved: az EUR/HUF-árfolyam 368,7 környékén mozog, közel a napi mélypontot jelentő 368,87-es szinthez.
A dollárral szemben 335,9-nél jár a váltás, itt jobban javított a forint, eltávolodott a 336,5-ös szerdai leggyengébb értékétől.
Az euróval szemben itt az újabb mélypont
Másfél hónapja nem látott mélypontra lökték a forintot az euróval szemben: 368,9 közelébe ment fel a váltás, az árfolyam utoljára október 3-án volt itt.
Napi mélypontja közelében ragadt a forint
A magyar deviza késő délután újra gyengülni kezdett, miután a 368,6-os szintről visszakorrigált 367,8-ig majd ott oldalazott. Az elmúlt órában az árfolyam újra 368,4-ig ment fel.
A dollár esetében is hasonló pályát látunk, 336 felett van ismét az árfolyam, közel napi mélypontjához.
Egyelőre az AI-részvények miatti tőzsdei bizonytalanság, valamint a decemberi – akár 50 pontos – Fed-emelésbe vetett hit egyre jobban a dolláralapú eszközökbe tereli a befektetőket.
Mindenki az adósságról beszél, pedig egész más tartja sakkban Európát
Az elmúlt hetekben felerősödtek a második euróövezeti adósságválságot váró hangok a piacokon, a mozgások okait elemezve viszont más minta rajzolódik ki. A kötvénypiaci mozgások felfedik az európai és az amerikai gazdaság egyik fontos idei különbségét, és azt is megmutatják, hogy milyen helyzetet teremthet az öreg kontinensen egy közel-keleti fordulat.
Gyengült a forint, 368 közelében az euró, a dollár is drágult, délutánra 335 forint fölé került
Szerda délután négy óra körül 367,98 forinton jegyezték az eurót, szemben a tegnapi 366,69-es zárással és a mai 366,83-as nyitással. Ez az előző záráshoz képest 0,35 százalékos forintgyengülés. Napközben 368,65-ig emelkedett a jegyzés.
A dollár 335,27 forinton állt, a tegnapi 333,17-es záró és a mai 333,92-es nyitó után. Az előző záráshoz viszonyítva 0,63 százalékot gyengült a forint, a dollár napi csúcsa 336,48 forint volt.
Négy óra után 83,47 forinton jegyezték a zlotyt, szemben a tegnapi 83,30-as zárással és a mai 83,28-as nyitással. Ez az előző záráshoz képest 0,20 százalékos forintgyengülést jelent. Napközben 83,53 forintig emelkedett az árfolyam.
Egy irány van ma is a devizapiacon
A szerdai napon is a dollár erősödése a domináns trend a nemzetközi devizapiacokon, ez pedig a forint árfolyamára is nagy nyomást helyez.
A dollár-forint kurzus nem meglepő módon április óta nem látott, 336 forintos szinteken jár, míg az euró jegyzése az elmúlt hetekben látott 360-370 forintos sáv teteje felé araszol (368,4 forint).
Kiderült, mit gondolnak a Tisza-kormány első fél évéről a vállalatok
A tavaszi országgyűlési választás óta érezhetően javult a Magyarországon működő német vállalatok hangulata, erős növekedési lendületre azonban az őszi felmérés alapján sem érdemes számítani - derül ki a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) szerdán nyilvánosságra hozott konjunktúrajelentéséből. A vállalatok kilátásait mutató konjunktúrajelentés arról számolt be, hogy bár a gazdasági várakozások nagyot javultak a tavaszi választások előtt látottakhoz képest, a beruházási és foglalkoztatási tervek egyenlege viszont közel nulla maradt. A vállalatok legfőbb kockázatként a kereslet gyengeségét nevezték meg, de az erős forintárfolyamot is többen említették. A Tisza-kormány eddigi lépéseit vegyesen értékelték a válaszadók: az uniós kapcsolatok rendezését és a jogbiztonság helyreállítása felé tett lépéseket kedvezően ítélték meg a vállalatok, de az adórendszerben és a munkaerő-utánpótlásban további reformokat szorgalmaznak.
Korrigált egy keveset a forint a reggeli gyengülése után
Reggeli gyengülése után korrigál a forint: az euró jegyzése a 367,9 közelében elért napi csúcsról 367,4-re, a dolláré 335,6 közeléből 335,1-re ereszkedett 9:47-re. A magyar deviza azonban az előző záráshoz képest még 0,19, illetve 0,57 százalékos mínuszban áll.
Kettős nyomás alá került a forint – merre tovább?
Kedd reggel még 364,4 körül mozgott az euró-forint árfolyama, délután azonban előbb a 365-ös, majd a 366-os szint fölé emelkedett a jegyzés. Késő délután 366,3 körül járt az árfolyam, ami a reggeli szinthez képest mintegy félszázalékos emelkedést jelentett. A forint ezzel a közelmúltban jellemző 362–368-as sáv gyengébbik felébe került, a sávból azonban nem lépett ki.
Szerda reggel az euró jegyzése 367 körül alakul.
A kamattartás mellett már a lazítás is szóba került
A hazai események közül az MNB kamatdöntése és az azt kísérő kommunikáció került a figyelem középpontjába. A Monetáris Tanács változatlanul 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, ugyanakkor Varga Mihály az ülés utáni sajtótájékoztatón elmondta: a döntés nem volt egyhangú, kamatcsökkentési javaslatot is tárgyaltak.
A jegybank szerint a kedvező hazai inflációs kilátások és kockázati megítélés fennmaradása, valamint a külső bizonytalanság enyhülése együttesen növelheti a monetáris politika mozgásterét. Az MNB üzenete tehát nem jelent előre eldöntött kamatvágást, de nyitva hagyja a lazítás lehetőségét. A keddi délutáni kereskedésben ezzel párhuzamosan tovább gyengült a forint.
A hazai fundamentumok szempontjából fontos fejlemény volt az Európai Bizottság kedden közzétett előrejelzése is. Brüsszel az idei 7,3 százalék után jövőre 5,2 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánnyal számol, 2028-ra azonban 5,3 százalékos deficitet vár. Ez éles ellentétben áll a Tisza-kormány hosszú távú gazdasági programjával, amely a maastrichti 3 százalékos küszöb felé mutató folyamatos konszolidációra épül, és már a jövő évi költségvetésben is szigorúbb, 4,9 százalékos hiánycélt rögzít. A brüsszeli prognózis így a hiánycsökkentés elakadásának kockázatára irányítja a figyelmet, közvetlen szerepe ugyanakkor a keddi forintgyengülésben nem különíthető el egyértelműen.
Az erős dollár is nehezíti a forint helyzetét
A dollárral szemben is veszített értékéből a magyar fizetőeszköz: a keddi reggeli 331 körüli szintről napközben 333 fölé emelkedett az USD/HUF. A mozgást a dollár nemzetközi erősödése is hajtotta, az euró-dollár árfolyama ugyanis másfél év után ismét 1,10 alá süllyedt. Az amerikai inflációs adat után a befektetők szigorúbb Fed-kamatpályát kezdtek árazni, miközben a részvénypiaci eséshez társuló kockázatkerülés is támogatta az amerikai devizát.
Szerda reggel egy dollárért nagyjából 334,3 forintot kell adni.
A nemzetközi kamatkörnyezet továbbra is korlátot jelenthet a hazai monetáris lazítás előtt. Az MNB keddi helyzetértékelése szerint a piaci árazások alapján a Fed és az EKB az év végéig még emelheti az irányadó kamatokat. A magyar és a meghatározó külföldi kamatok közötti különbség esetleges szűkülése a forint szempontjából is fontos tényező lehet.
Mire figyelünk szerdán?
A mai adatnaptárban szerepelnek az euróövezet októberi inflációjának végleges, részletes adatai. Mivel az előzetes becslés már ismert, elsősorban egy esetleges felülvizsgálat, illetve az infláció összetétele hozhat új információt az európai kamatkilátások megítéléséhez.
Magyar idő szerint 14:30-kor az amerikai megkezdett lakásépítések és építési engedélyek októberi statisztikái érkeznek. A dollár szempontjából elsősorban a piaci várakozásoktól való jelentősebb eltérés lehet érdekes.
Este 20 órakor megjelenik a Fed október 27–28-i ülésének jegyzőkönyve. A befektetők az inflációs kockázatok és a további kamatlépések megítéléséről kereshetnek részleteket, a dokumentum azonban az október végi helyzetértékelést tükrözi, ezért az azóta megjelent adatokkal együtt érdemes értelmezni.
A forint számára rövid távon az lehet meghatározó, hogy folytatódik-e a dollár erősödése, illetve hogyan alakulnak az MNB következő lépésével kapcsolatos várakozások. Az euróval szemben a kedden még kitartó 362–368-as sáv marad a közeli viszonyítási pont: a sáv felső széle felé történő elmozdulás további forintgyengülést, a sáv belseje felé való visszatérés a keddi nyomás enyhülését jelezné.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiszivárgott a nyugati hírszerzés jelentése, meddig folytathatja Putyin az ukrajnai háborút
Még területi nyereségekben bízik az orosz elnök, de záros határidőn belül véget érhet a konfliktus.
Gőzerővel kutatják, hogy mi bénította meg az amerikai légiközlekedést
A hibát sikerült újra előidézni teszteken.
Csődbe ment a KFC egyik fontos amerikai partnere
Számos éttermet üzemeltetett.
Európai katonákat vezényeltek Ukrajnába – nyugtat a NATO atomhatalmának külügyminisztere
Egy ukrán rádió irányította a figyelmet a különleges műveletre.
John Malkovich szinte a teljes vagyonát elbukta a történelem legnagyobb csalásában
Egy interjúban emlegette fel az esetet.
Kiakadtak az oroszok az egyik NATO-tagállamra, a háborúba való bekapcsolódást emlegetnek
Moszkvában nem örültek a hollandok támogatásának.
Nem kell órákat edzéssel tölteni: apró mindennapi mozdulatok hosszabbíthatják meg az életünket
A lábrázás nem is olyan rossz szokás.
A bölcsőkben dől el az új vallásháború
Tíz éven belül visszaszorulhat a kereszténység.
2008 óta nem volt ilyen: több hitelt vettek fel a magyarok, mint amennyit félretettek
A III. negyedévben 2008 óta először több hitelt vettünk fel, mint amennyit megtakarítottunk. A magyar háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 10,1 százalékkal, 127,7 ezer milliárd forintra
Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon
A globális hozamemelkedés és a francia költségvetési bizonytalanság az európai állampapírok széles körét érintette, az országok gazdasági helyzete azonban jelentősen eltér. Franciaország
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Egyetlen játékra figyel a világ – Mekkora pénzt hozhat a GTA VI?
Minden idők egyik legjobban várt videojátéka.
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?