Már 372 közelében
Nincs megállás, pillanatok alatt közel 2 egységet gyengült a forint, és nemrég már 371,7-et is megérintette. A dollárral szemben se jó a helyzet, ott is meredek az értékvesztés, 338,1 forintba kerül egy dollár.
Tovább gyengül
Tovább gyorsult a magyar deviza gyengülése, már 370,8 forintot kell fizetni egyetlen euróért. A gyengülés nagyon meredek, emiatt technikai alapon könnyen elképzelhető, hogy rövid távon korrekciót, tehát pici erősödést láthatunk majd a forint jegyzésébe – ami viszont nem érinti a hosszabb távú képet.
370-ig esett a forint
Az elmúlt percekben az amerikai piacnyitással egyidőben 370-ig emelkedett az euró-forint jegyzés. Utoljára szeptember elején volt rövid ideig ebben a magasságban az árfolyam. A dollárral szemben 336,3-nál járunk.
Mi a baj megint a forinttal?
Az elmúlt napokban egyszerre több tényező helyezte nyomás alá a forintot:
- A dollár áttörte a lélektanilag fontos 1,10-es határt az euróval szemben, az amerikai deviza erősödése pedig hagyományosan rossz hír a feltörekvő piaci eszközök számára.
- A tartósan magas energiaárak okozta inflációs kockázat miatt a nagy jegybankok esetében erősödnek a kamatemelési várakozások, Amerikában már az is komolyan szóba került, hogy decemberben a Fednek nem 25, hanem rögtön 50 bázisponttal kellene emelnie.
- Az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy ebben a nemzetközi környezetben kedden az MNB Monetáris Tanácsa ugyan 5,5%-on hagyta az alapkamatot, de erőteljes utalást tett egy jövőbeli kamatcsökkentés lehetőségére. Sőt, volt olyan döntéshozó, aki már most lazított volna.
Romlanak a vállalati beruházási kilátások az USA-ban
Továbbra is nagyon alacsony, 200 ezer fő alatt maradt az Egyesült Államokban a heti munkanélkülisegély-kérelmek száma. A Philly Fed konjunktúraindexe szerint az üzleti feltételek alig változtak, a vállalati beruházási költések mutatója viszont 34,9-ről 18,9 pontra esett vissza. Javultak a foglalkoztatási kilátások, az új megrendelések azonban romlottak, az árnyomást jelző részindex pedig 43,2-ről 58,2 pontra ugrott. A friss adatok összhangban vannak a többi mutatóval, amelyek szerint az amerikai növekedés elsősorban a vállalati beruházások oldaláról lassulni kezdett. A decemberi kamatdöntés szempontjából a számok legfontosabb üzenete, hogy a gazdaságban továbbra is erős az árnyomás.
Elindult a forintgyengülés, de csak óvatosan
Az elmúlt percekben felfelé indult az euró-forint jegyzés, egészen 369,2-ig emelkedett az árfolyam. Közben a dollár 335,8-nál jár.
Megint ráugrottak a magyar tízéves kötvényekre
Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. Elsősorban a tízéves papírra volt erős az érdeklődés, melyből több mint négyszer annyit adott el az ÁKK, mint a meghirdetett mennyiség volt.
Próbál magára találni a forint
Erősödéssel próbálkozik a forint, most 368,15-nél jár az euróval szemben, ami 0,1%-os forinterősödést jelent tegnaphoz képest. A dollár jegyzése 334,85-ig esett.
Megint ketyeg az adósságbomba Amerikában
Az Egyesült Államok már februárban elérheti a törvényes adósságplafont, hacsak a kongresszus nem dönt annak megemeléséről, vagy törléséről - számolt be szerdai számában a The New York Times.
Olyan csúcsot ért el a dollár, amit a forint is megszenvedhet
Ahogy arról részletesen írtunk, a Fed a legutóbbi kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta az irányadó kamatot, a szerdán közzétett jegyzőkönyv szerint azonban a döntéshozók növekvő esélyét látják annak, hogy az infláció megfékezéséhez további szigorításra lesz szükség. Christopher Waller Fed-kormányzó ennél is határozottabban fogalmazott: szerinte
a jegybanknak vagy már decemberben fél százalékponttal kellene emelnie a kamatot, vagy jeleznie kellene, hogy 2027-ben az eddig vártnál gyorsabb ütemben szigorít.
A befektetők egyre inkább számolnak a decemberi kamatemeléssel, egyelőre a technológiai részvények gyengélkedése mellett is támaszt ad a dollárnak. Az amerikai kötvénypiacon ugyanakkor a hosszabb lejáratokon csökkentek a hozamok. A húszéves államkötvények sikeres aukciója után a tízéves amerikai hozam négy bázisponttal, 5,05 százalékra süllyedt.
A dollár erejét a főbb devizákkal szemben mérő index csütörtökön 0,1 százalékkal, 103,97 pontra emelkedett, ilyen magasan legutóbb 2025 áprilisában állt.
Az euró a kora reggeli kereskedésben 1,0963 dollárig gyengült, közel a tavaly áprilisi mélypontjához.
A jennél ismét látótávolságba került a piacon szorosan figyelt 160-as szint, egy dollárért 159,56 jent adtak. Általában itt a Bank of Japan beavatkozik a deviza védelmében.
A forint a heti rossz formája után enyhe erősödéssel kezdte a napot: az euró árfolyama a keddi gyengülés után szerdán késő délutánra 368,5 forint fölé csúszott. Csütörtökön fél kilenc előtt 368,51 forinton állt a jegyzés, vagyis az euró 28 fillérrel került kevesebbe, mint az előző záráskor.
A dollárral szemben hasonló mértékben javított a magyar fizetőeszköz: szerdán napközben még 336 forint fölött is járt a dollár, csütörtök reggel 335,71 forintot kellett adni érte.
A forint megítélését az amerikai kamatkilátások mellett az MNB keddi üzenete is alakítja.
A magyar jegybank 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, de felvetette a későbbi kamatcsökkentés lehetőségét. Ha a Fed emel, miközben az MNB a lazítás felé mozdul, szűkülhet a forint kamatelőnye a dollárral szemben. Az amerikai kamatpályához délután fél háromkor érkezik újabb támpont: ekkor teszik közzé, hányan folyamodtak első alkalommal munkanélküli-segélyért az Egyesült Államokban az elmúlt héten.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter
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