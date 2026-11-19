Megint ketyeg az adósságbomba Amerikában
Az Egyesült Államok már februárban elérheti a törvényes adósságplafont, hacsak a kongresszus nem dönt annak megemeléséről, vagy törléséről - számolt be szerdai számában a The New York Times.
Olyan csúcsot ért el a dollár, amit a forint is megszenvedhet
Ahogy arról részletesen írtunk, a Fed a legutóbbi kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta az irányadó kamatot, a szerdán közzétett jegyzőkönyv szerint azonban a döntéshozók növekvő esélyét látják annak, hogy az infláció megfékezéséhez további szigorításra lesz szükség. Christopher Waller Fed-kormányzó ennél is határozottabban fogalmazott: szerinte
a jegybanknak vagy már decemberben fél százalékponttal kellene emelnie a kamatot, vagy jeleznie kellene, hogy 2027-ben az eddig vártnál gyorsabb ütemben szigorít.
A befektetők egyre inkább számolnak a decemberi kamatemeléssel, egyelőre a technológiai részvények gyengélkedése mellett is támaszt ad a dollárnak. Az amerikai kötvénypiacon ugyanakkor a hosszabb lejáratokon csökkentek a hozamok. A húszéves államkötvények sikeres aukciója után a tízéves amerikai hozam négy bázisponttal, 5,05 százalékra süllyedt.
A dollár erejét a főbb devizákkal szemben mérő index csütörtökön 0,1 százalékkal, 103,97 pontra emelkedett, ilyen magasan legutóbb 2025 áprilisában állt.
Az euró a kora reggeli kereskedésben 1,0963 dollárig gyengült, közel a tavaly áprilisi mélypontjához.
A jennél ismét látótávolságba került a piacon szorosan figyelt 160-as szint, egy dollárért 159,56 jent adtak. Általában itt a Bank of Japan beavatkozik a deviza védelmében.
A forint a heti rossz formája után enyhe erősödéssel kezdte a napot: az euró árfolyama a keddi gyengülés után szerdán késő délutánra 368,5 forint fölé csúszott. Csütörtökön fél kilenc előtt 368,51 forinton állt a jegyzés, vagyis az euró 28 fillérrel került kevesebbe, mint az előző záráskor.
A dollárral szemben hasonló mértékben javított a magyar fizetőeszköz: szerdán napközben még 336 forint fölött is járt a dollár, csütörtök reggel 335,71 forintot kellett adni érte.
A forint megítélését az amerikai kamatkilátások mellett az MNB keddi üzenete is alakítja.
A magyar jegybank 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, de felvetette a későbbi kamatcsökkentés lehetőségét. Ha a Fed emel, miközben az MNB a lazítás felé mozdul, szűkülhet a forint kamatelőnye a dollárral szemben. Az amerikai kamatpályához délután fél háromkor érkezik újabb támpont: ekkor teszik közzé, hányan folyamodtak első alkalommal munkanélküli-segélyért az Egyesült Államokban az elmúlt héten.
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