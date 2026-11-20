374 felé tart a forint az euróval szemben
Folytatódik a forint gyengülése péntek kora délután, a magyar deviza már a csütörtök esti szinteknél is gyengébben áll az euróval szemben. A délelőtti erősödés teljesen eltűnt, az euró árfolyama a 372 forint alatti szintről egészen 373,7 forintig emelkedett.
Ez már 0,4 forintos (0,1 százalék) gyengülést jelent az előző estéhez képest.
A dollár jegyzése szintén emelkedett, jelenleg 340,4 forint körül jár, ami ugyancsak 0,4 forintos (0,1 százalék) drágulás.
Visszatért csütörtök esti szintjére a forint
Tovább gyengült a forint péntek kora délután, így lényegében teljesen eltűnt a délelőtti erősödése az euróval szemben. A közös európai deviza jegyzése a korábbi 372 forint körüli szintről ismét 373,3 forintig emelkedett, vagyis visszatért a csütörtök esti árfolyam közelébe.
A dollárral szemben még látványosabb a fordulat: az amerikai deviza a délelőtti 339 forint körüli szintről 340,5 forintig drágult, így már 0,4 forinttal (0,1 százalék) kerül többe, mint előző este. A magyar deviza ezzel mindkét fő devizával szemben a napi gyengébb szintjei közelében jár.
373 körül jár az euró
A délelőtti erősödés után ismét gyengült a forint, az euró árfolyama péntek kora délután 373 forint közelében mozog. A magyar deviza a reggeli órákban még lendületet vett, az euró jegyzése 372 forint alá is benézett, azóta azonban visszakapaszkodott, így a forint mindössze 0,4 forinttal erősebb (0,1 százalék) a tegnap esti szintnél.
A dollárral szemben hasonló folyamat játszódott le: az amerikai deviza a délelőtti 339 forint körüli szintről ismét 340 forint fölé drágult, így lényegében eltűnt a forint korábbi erősödése.
A régiós devizákkal szemben ugyanakkor továbbra is jól teljesít a magyar fizetőeszköz, a lengyel zlotyhoz képest 0,4 százalékot, a cseh koronával szemben 0,2 százalékot erősödött.
Visszagyengült a forint
Visszagyengült a forint péntek délelőtt, miután a reggeli erősödés során az euró árfolyama 372 forint közelébe is lesüllyedt. Az euró jegyzése azóta ismét 373 forintig emelkedett, így a magyar deviza már csak 0,3 forinttal erősebb (0,1 százalék) a tegnap esti szintnél.
Hasonló folyamat játszódott le a dollárral szemben is: az amerikai deviza árfolyama 339,2 forintról 339,9 forintig emelkedett, így a forint erősödése 0,2 forintra (0,1 százalék) mérséklődött.
A régiós devizákkal szemben ugyanakkor továbbra is erősödést mutat a forint, a lengyel zlotyhoz képest 0,4 százalékkal, a cseh koronával szemben 0,1 százalékkal áll jobban.
Eközben az euró-dollár árfolyam lényegében stagnál, 1,097 környékén mozog.
Erősödik a forint
Tovább erősödik a forint péntek délelőtt, a magyar deviza már nemcsak az euróval és a dollárral, hanem a régiós pénzekkel szemben is érezhetően erősödik.
Az euró 1,2 forinttal lett olcsóbb (0,3 százalék), így jelenleg 372,1 forint környékén jár az árfolyam.
A dollár 0,9 forinttal került lejjebb (0,3 százalék), és 339,2 forintba kerül.
A régiós devizák közül a lengyel zlotyval szemben 0,5 százalékot, a cseh koronához képest pedig 0,3 százalékot erősödött a forint.
Ugrott egyet a forint
Az euró árfolyama 373 alá került, a forint 0,8 egységgel lett erősebb aztán, hogy tegnap 373 fölé gyengült.
Kivár a forint
Egyelőre nincsenek nagy mozgások a devizapiacon.
Az euró árfolyama 0,3 forinttal csökkent (0,1 százalék), így jelenleg 373 forint környékén jár a jegyzés.
A dollár ennél valamivel nagyobb mértékben, 0,5 forinttal lett olcsóbb (0,2 százalék), és 339,5 forintba kerül.
A régiós devizákkal szemben is stabil a magyar fizetőeszköz: a lengyel zlotyhoz képest 0,1 százalékot erősödött, míg a cseh koronával szemben lényegében stagnál.
Az euró-dollár árfolyam 1,098 körül mozog.
Meredek árfolyamesés után várja a forint a hitelminősítői döntést
Csütörtökön tovább folytatódott a forint hét elején kezdődött gyengülése, a magyar deviza a reggeli kisebb erősödés után délután meredek esésbe kapcsolt. Az euró jegyzése a délelőtti 368 forint körüli szintről 373,6 forintig emelkedett, a dollár árfolyama pedig 340 forint fölé került.
A forintot elsősorban a romló nemzetközi befektetői hangulat, a dollár erősödése és az amerikai kamatemelési várakozások helyezték nyomás alá.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy miközben a Federal Reserve decemberben akár 50 bázisponttal is emelheti az irányadó kamatot, az MNB keddi kommunikációja már a magyar kamatcsökkentés lehetőségét is felvetette.
A dollár péntek reggel tizenkilenc havi csúcsa közelében stabilizálódott, és sorozatban a negyedik hetét zárhatja erősödéssel. A dollárindex 103,9 pont közelében mozgott, amire 2025 áprilisa óta nem volt példa. Az amerikai devizát a szigorúbb Fed-kamatpályára vonatkozó várakozások mellett a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tőzsdei aggodalmak miatt erősödő kockázatkerülés is támogatja.
Péntek reggel az euró jegyzése 373,5 forint körül alakult, vagyis a magyar deviza lényegében a csütörtök este elért, jelentősen gyengébb szintjén kezdte a napot.
A dollárral szemben sem látszik érdemi korrekció, az amerikai fizetőeszközért péntek reggel 340 forintot kellett fizetni.
A hazai események közül pénteken a Moody’s késő esti hitelminősítői felülvizsgálata kerülhet a figyelem középpontjába. Amennyiben a hitelminősítő reálisnak és hitelesnek ítéli a kormány gazdaságpolitikai és költségvetési terveit, lehetőség nyílhat Magyarország adósbesorolásának negatív kilátását stabilra javítani. Tényleges felminősítésre ugyanakkor inkább csak 2027-ben lehet számítani.
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