Folytatódik a forint délutáni erősödése, a magyar deviza a korábbi visszaesés után ismét a napi legerősebb szintjei közelében jár.

Az euró árfolyama a napközben elért 374,3 forintos csúcsról 372,2 forintig süllyedt, így már 1,1 forinttal olcsóbb (0,3 százalék), mint csütörtök este.

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A dollár jegyzése 339 forint alá került, ami 1,2 forintos (0,4 százalék) forinterősödést jelent, és ugyancsak a napi minimum közelében mozog.

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A magyar deviza a régiós pénzekkel szemben is jól teljesít, a lengyel zlotyhoz képest 0,6 százalékkal, a cseh koronával szemben pedig 0,4 százalékkal erősödött.