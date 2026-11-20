Visszagyengült a forint péntek délelőtt, miután a reggeli erősödés során az euró árfolyama 372 forint közelébe is lesüllyedt. Az euró jegyzése azóta ismét 373 forintig emelkedett, így a magyar deviza már csak 0,3 forinttal erősebb (0,1 százalék) a tegnap esti szintnél.

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Hasonló folyamat játszódott le a dollárral szemben is: az amerikai deviza árfolyama 339,2 forintról 339,9 forintig emelkedett, így a forint erősödése 0,2 forintra (0,1 százalék) mérséklődött.

A régiós devizákkal szemben ugyanakkor továbbra is erősödést mutat a forint, a lengyel zlotyhoz képest 0,4 százalékkal, a cseh koronával szemben 0,1 százalékkal áll jobban.

Eközben az euró-dollár árfolyam lényegében stagnál, 1,097 környékén mozog.