Csütörtökön tovább folytatódott a forint hét elején kezdődött gyengülése, a magyar deviza a reggeli kisebb erősödés után délután meredek esésbe kapcsolt. Az euró jegyzése a délelőtti 368 forint körüli szintről 373,6 forintig emelkedett, a dollár árfolyama pedig 340 forint fölé került.

A forintot elsősorban a romló nemzetközi befektetői hangulat, a dollár erősödése és az amerikai kamatemelési várakozások helyezték nyomás alá.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy miközben a Federal Reserve decemberben akár 50 bázisponttal is emelheti az irányadó kamatot, az MNB keddi kommunikációja már a magyar kamatcsökkentés lehetőségét is felvetette.

A dollár péntek reggel tizenkilenc havi csúcsa közelében stabilizálódott, és sorozatban a negyedik hetét zárhatja erősödéssel. A dollárindex 103,9 pont közelében mozgott, amire 2025 áprilisa óta nem volt példa. Az amerikai devizát a szigorúbb Fed-kamatpályára vonatkozó várakozások mellett a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tőzsdei aggodalmak miatt erősödő kockázatkerülés is támogatja.

Péntek reggel az euró jegyzése 373,5 forint körül alakult, vagyis a magyar deviza lényegében a csütörtök este elért, jelentősen gyengébb szintjén kezdte a napot.

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A dollárral szemben sem látszik érdemi korrekció, az amerikai fizetőeszközért péntek reggel 340 forintot kellett fizetni.

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A hazai események közül pénteken a Moody’s késő esti hitelminősítői felülvizsgálata kerülhet a figyelem középpontjába. Amennyiben a hitelminősítő reálisnak és hitelesnek ítéli a kormány gazdaságpolitikai és költségvetési terveit, lehetőség nyílhat Magyarország adósbesorolásának negatív kilátását stabilra javítani. Tényleges felminősítésre ugyanakkor inkább csak 2027-ben lehet számítani.

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