Ötödik napja csökken az amerikai tízéves állampapírhozam, péntek reggelre az 5 százalék alatt is jártak a hozamok. Mindez úgy történik, hogy a piac decemberre biztosra veszi a Fed újabb kamatemelését, a jegybank döntéshozói pedig hétről hétre szigorúbb hangot ütnek meg.
Ilyen környezetben a kötvényeknek gyengülniük kellene. Október elején még így is tettek: a tízéves hozam 5,3 százalék fölé, 2002 óta nem látott magasságba emelkedett. Azóta viszont valami megváltozott.
A kérdés az, hogy átmeneti megingást látunk, vagy egy nagyobb hozamcsökkenés kezdetét. A válaszhoz alkotóelemeire kell bontani a hozamot.
Két lábon áll a hozam, az egyik megroggyant
A tízéves hozam két dologból áll össze. Az egyik az, hogy a befektetők mekkora inflációra számítanak a következő évtizedben. A másik a reálhozam, vagyis az a többlet, amelyet az infláción felül elvárnak. Az elsőt a gazdaság alakítja, a másodikat leginkább a Fed.
Érdemes úgy gondolni rájuk, mint két lábra, amelyen a hozam áll. Nyáron és ősszel mindkettő erősödött. A drága olaj az inflációs félelmeket fűtötte, a kamatemelési várakozások pedig a reálhozamot hajtották. Ez pedig ahhzo vezetett, hogy 2007 óta nem látott szintre emelkedtek az amerikai kötvényhozamok.
Október óta viszont valami megváltozott. Az inflációs várakozások két éve nem látott mélypontra estek, és a hozam csökkenésének szinte egésze ebből fakad. A piac már nem fél attól, hogy az olajsokk tartósan beépül az árakba.
A másik láb viszont meg sem rezdült. A reálhozam ma is az októberi csúcs közelében áll, mert a befektetők továbbra is szigorú Fedre számítanak.
Ez pedig maga a lehetőség. Amennyiben az amerikai jegybank is arra a következtetésre jut, hogy az infláció hamarosan csökkenésbe fordul, akkor a kamatvárakozások kiárazódhatnak a kötvényhozamok lejjebb kerülhetnek.
Itt rögtön megragadnánk az alkalmat, hogy elmondjuk, hogy az USA adóssághelyzete nem változott. Ugyanolyan rossz, mint eddig. Azonban ahogy a piacokon minden, az adósságproblémáktól való félelem is ciklikus és amikor a nyersanyagpiaci ciklus fordul, akkor ezek a félelmek alábbhagynak.
Első szakasz: kifulladnak az inflációs félelmek
Az inflációs félelmeket az elmúlt hónapokban a nyersanyagok drágulása táplálta. Ez a hajtóerő most megfordult. A Brent ára az október 23-i, 117 dollár közeli csúcsról 92 dollár környékére esett, ami több mint 20 százalékos csökkenés. A réz és a búza is jócskán a nyári csúcsa alatt jár, a széles nyersanyagindex pedig hetek óta lefelé tart.
A másik ok a növekedés.
Egyre több jel utal arra, hogy az amerikai gazdaság túljutott lendülete csúcsán.
Az AI-beruházások adták az elmúlt két év növekedésének közel harmadát, a szektor körül pedig a félidős választás óta megnőtt a bizonytalanság. A részvénypiaci esés a vagyonosabb háztartások költési kedvét is visszafoghatja. Lassuló gazdaságban a cégek nehezebben emelnek árat.
Ehhez jön a menekülés a biztonságba. Amikor a technológiai részvények esnek, a befektetők állampapírt vesznek. Ezen a héten is ez történt: az AI-részvények újabb eladási hulláma mellett a kötvények napról napra drágultak.
A piac tehát egyre kevésbé hiszi, hogy a tavaszi és nyári olajsokk tartósan beragad az árakba. Ez az első szakasz, és már javában zajlik.
A reálhozam még a Fedre vár
A hozam mégis 5 százalék körül maradt, mert a másik összetevő még nem kezdett el csokkenni. A reálhozam az év eleji 1,9 százalékról 2,9 százalék közelébe emelkedett, és ott is ragadt.
Ennek oka a Fed. A jegybank szeptemberben 3,75-4 százalékra emelte az irányadó kamatsávot, a piac pedig decemberre biztosra veszi a következő lépést. A határidős árazás szerint jövő év közepéig összesen három emelés jöhet, 2027 végére pedig 4,7 százalék körüli kamatszint épült be az árakba.
A döntéshozók is ezt erősítik. Az októberi ülés jegyzőkönyve szerint szinte minden tag további emeléseket tart szükségesnek. Christopher Waller kormányzó odáig ment, hogy decemberben fél százalékpontos lépést is támogatna, ha a maginfláció havi üteme 0,3 százalékon vagy afölött marad.
November elején kiderült, mennyire ezen múlik minden. A választás utáni tőzsdei esés napjaiban a tízéves hozam 4,8 százalékig süllyedt, és a reálhozam is 2,6 százalékra csökkent. Aztán megérkezett a vártnál erősebb októberi inflációs adat és Waller nyilatkozata, a hozam pedig néhány nap alatt visszaugrott 5,1 százalék fölé. Az emelkedést teljes egészében a reálhozam okozta, az inflációs várakozások közben tovább estek.
A kötvénypiac tehát kettős üzenetet küld. Az inflációs kilátásokat egyre nyugodtabban ítéli meg, a Fedtől mégis kemény szigorítást vár.
Második szakasz: amikor a Fed is vált
A második szakasz akkor indulhat el, amikor a piac elkezdi kiárazni a jövő évi kamatemeléseket. Ehhez a Fednek nem kell kamatot csökkentenie, és még a decemberi emelés elmaradása sem feltétel. Elég, ha a jegybank jelzi: a megváltozott környezetben kevesebb szigorításra lesz szükség, mint amennyit a piac ma vár.
Erre a december 8-9-i ülés adhat alkalmat, amikor a döntéshozók új előrejelzést és kamatpályát közölnek. Érdemes felidézni a szeptemberit. Akkor a medián döntéshozó idénre még egy emelést várt, 2027-re pedig változatlan kamatot. A piac ennél jóval többet áraz. Ha a friss kamatpálya nem igazolja vissza a piaci várakozásokat, a jövő évi emelések gyorsan kikerülhetnek az árakból.
Ilyenkor a reálhozam esik, és vele a tízéves hozam is. A teret jól mutatja, hogy a reálhozam szeptember elején, az emelési várakozások felfutása előtt még 2,4 százalékon állt. Ha oda visszatér, a mostani inflációs várakozások mellett a tízéves hozam 4,6 százalék környékére kerülne.
A grafikon is ezt a tartományt jelöli ki. Az első fontos szint a 4,7-4,8 százalékos sáv, ahonnan november elején visszapattant a hozam. Alatta, 4,6 százaléknál húzódik a 200 napos mozgóátlag. Ha a növekedési aggodalmak is erősödnek, a 4,4 százalék körüli hosszú távú trendvonal is elérhetővé válhat.
Mi szólhat ellene?
A forgatókönyv több ponton is elcsúszhat.
- Olaj. A húszik a napokban Rijádot támadták, a Hormuzi-szorosból pedig ismét a tankerforgalom zavarairól érkeztek hírek. Egy újabb olajár-ugrás az első szakasz alapját venné el.
- Maginfláció. A nyersanyagok esése a teljes inflációt húzza le, a Fed viszont a maginflációt figyeli. Ha a szolgáltatások ára tovább emelkedik és a munkaerőpiac erős marad, a jegybank az olcsóbb olaj mellett is szigoríthat.
- Túl szigorú Fed. Egy fél százalékpontos decemberi emelés vagy a vártnál meredekebb kamatpálya elhalasztaná a második szakaszt, a reálhozam pedig új csúcsra mehetne.
- Kínálat. Az amerikai állam finanszírozási igénye hatalmas, a befektetők ezért tartósan magasabb lejárati prémiumot kérhetnek a hosszú papírokért. Ez korlátozza, meddig eshet a hozam.
- Visszatérő kockázatvállalás. Ha az AI-szektor megtorpanása csak átmeneti ijedtségnek bizonyul, a menekülő tőke elhagyja az állampapírokat, és a növekedési aggodalmak is enyhülnek.
Mit jelent ez a befektetőknek?
Jelenleg ha olyan ötletet keresünk, ami nem agyonpozícionált, kellően sokan utálják és éppen aláfordult a makro, akkor az amerikai kötvénypiaci hozamesés pontosan ebbe a körbe tartozik.
Ami ennél is fontosabb, hogy éppen ez lehet az első jele sokkal nagyobb tradek indulásának. Ha a kötvénypiac kiszsagolta már a fordulatot, csak éppen az arany, meg a részvénypiac éppen a saját sebeit nyalogatja, akkor ez egy finom jelzés lehet arra a kötvénybefektetők részéről, hogy néhány héten belül talán a másik kettőben is el lehet kezdeni a fordulatot.
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