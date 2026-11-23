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Tavaly decemberben azt mondtuk, hogy a magas adósságok miatt a nemzetközi kötvénypiac rosszul fog teljesíteni. Most azonban az árupiaci ciklus fordulásával a kötvénypiaci kilátások is megváltoznak. Az alapvető fundamentális problémák nem tűntek el, de azok rögtön kisebbnek tűnnek, amikor az ellenszélből hátszél lesz. Ez lehet az a fejlemény, ami még nincs benne a várakozásokban.

Ötödik napja csökken az amerikai tízéves állampapírhozam, péntek reggelre az 5 százalék alatt is jártak a hozamok. Mindez úgy történik, hogy a piac decemberre biztosra veszi a Fed újabb kamatemelését, a jegybank döntéshozói pedig hétről hétre szigorúbb hangot ütnek meg.

Ilyen környezetben a kötvényeknek gyengülniük kellene. Október elején még így is tettek: a tízéves hozam 5,3 százalék fölé, 2002 óta nem látott magasságba emelkedett. Azóta viszont valami megváltozott.

A kérdés az, hogy átmeneti megingást látunk, vagy egy nagyobb hozamcsökkenés kezdetét. A válaszhoz alkotóelemeire kell bontani a hozamot.

Két lábon áll a hozam, az egyik megroggyant

A tízéves hozam két dologból áll össze. Az egyik az, hogy a befektetők mekkora inflációra számítanak a következő évtizedben. A másik a reálhozam, vagyis az a többlet, amelyet az infláción felül elvárnak. Az elsőt a gazdaság alakítja, a másodikat leginkább a Fed.

Érdemes úgy gondolni rájuk, mint két lábra, amelyen a hozam áll. Nyáron és ősszel mindkettő erősödött. A drága olaj az inflációs félelmeket fűtötte, a kamatemelési várakozások pedig a reálhozamot hajtották. Ez pedig ahhzo vezetett, hogy 2007 óta nem látott szintre emelkedtek az amerikai kötvényhozamok.

Amerikai 10 éves államkötvény alakulása (%)

Október óta viszont valami megváltozott. Az inflációs várakozások két éve nem látott mélypontra estek, és a hozam csökkenésének szinte egésze ebből fakad. A piac már nem fél attól, hogy az olajsokk tartósan beépül az árakba.

A másik láb viszont meg sem rezdült. A reálhozam ma is az októberi csúcs közelében áll, mert a befektetők továbbra is szigorú Fedre számítanak.

Ez pedig maga a lehetőség. Amennyiben az amerikai jegybank is arra a következtetésre jut, hogy az infláció hamarosan csökkenésbe fordul, akkor a kamatvárakozások kiárazódhatnak a kötvényhozamok lejjebb kerülhetnek.

Itt rögtön megragadnánk az alkalmat, hogy elmondjuk, hogy az USA adóssághelyzete nem változott. Ugyanolyan rossz, mint eddig. Azonban ahogy a piacokon minden, az adósságproblémáktól való félelem is ciklikus és amikor a nyersanyagpiaci ciklus fordul, akkor ezek a félelmek alábbhagynak.

Első szakasz: kifulladnak az inflációs félelmek

Az inflációs félelmeket az elmúlt hónapokban a nyersanyagok drágulása táplálta. Ez a hajtóerő most megfordult. A Brent ára az október 23-i, 117 dollár közeli csúcsról 92 dollár környékére esett, ami több mint 20 százalékos csökkenés. A réz és a búza is jócskán a nyári csúcsa alatt jár, a széles nyersanyagindex pedig hetek óta lefelé tart.

A másik ok a növekedés.

Egyre több jel utal arra, hogy az amerikai gazdaság túljutott lendülete csúcsán.

Az AI-beruházások adták az elmúlt két év növekedésének közel harmadát, a szektor körül pedig a félidős választás óta megnőtt a bizonytalanság. A részvénypiaci esés a vagyonosabb háztartások költési kedvét is visszafoghatja. Lassuló gazdaságban a cégek nehezebben emelnek árat.

Ehhez jön a menekülés a biztonságba. Amikor a technológiai részvények esnek, a befektetők állampapírt vesznek. Ezen a héten is ez történt: az AI-részvények újabb eladási hulláma mellett a kötvények napról napra drágultak.

Amerikai 10 éves inflációs várakozások alakulása (%)

A piac tehát egyre kevésbé hiszi, hogy a tavaszi és nyári olajsokk tartósan beragad az árakba. Ez az első szakasz, és már javában zajlik.

A reálhozam még a Fedre vár

A hozam mégis 5 százalék körül maradt, mert a másik összetevő még nem kezdett el csokkenni. A reálhozam az év eleji 1,9 százalékról 2,9 százalék közelébe emelkedett, és ott is ragadt.

Ennek oka a Fed. A jegybank szeptemberben 3,75-4 százalékra emelte az irányadó kamatsávot, a piac pedig decemberre biztosra veszi a következő lépést. A határidős árazás szerint jövő év közepéig összesen három emelés jöhet, 2027 végére pedig 4,7 százalék körüli kamatszint épült be az árakba.

A döntéshozók is ezt erősítik. Az októberi ülés jegyzőkönyve szerint szinte minden tag további emeléseket tart szükségesnek. Christopher Waller kormányzó odáig ment, hogy decemberben fél százalékpontos lépést is támogatna, ha a maginfláció havi üteme 0,3 százalékon vagy afölött marad.

November elején kiderült, mennyire ezen múlik minden. A választás utáni tőzsdei esés napjaiban a tízéves hozam 4,8 százalékig süllyedt, és a reálhozam is 2,6 százalékra csökkent. Aztán megérkezett a vártnál erősebb októberi inflációs adat és Waller nyilatkozata, a hozam pedig néhány nap alatt visszaugrott 5,1 százalék fölé. Az emelkedést teljes egészében a reálhozam okozta, az inflációs várakozások közben tovább estek.

A kötvénypiac tehát kettős üzenetet küld. Az inflációs kilátásokat egyre nyugodtabban ítéli meg, a Fedtől mégis kemény szigorítást vár.

Második szakasz: amikor a Fed is vált

A második szakasz akkor indulhat el, amikor a piac elkezdi kiárazni a jövő évi kamatemeléseket. Ehhez a Fednek nem kell kamatot csökkentenie, és még a decemberi emelés elmaradása sem feltétel. Elég, ha a jegybank jelzi: a megváltozott környezetben kevesebb szigorításra lesz szükség, mint amennyit a piac ma vár.

Erre a december 8-9-i ülés adhat alkalmat, amikor a döntéshozók új előrejelzést és kamatpályát közölnek. Érdemes felidézni a szeptemberit. Akkor a medián döntéshozó idénre még egy emelést várt, 2027-re pedig változatlan kamatot. A piac ennél jóval többet áraz. Ha a friss kamatpálya nem igazolja vissza a piaci várakozásokat, a jövő évi emelések gyorsan kikerülhetnek az árakból.

Ilyenkor a reálhozam esik, és vele a tízéves hozam is. A teret jól mutatja, hogy a reálhozam szeptember elején, az emelési várakozások felfutása előtt még 2,4 százalékon állt. Ha oda visszatér, a mostani inflációs várakozások mellett a tízéves hozam 4,6 százalék környékére kerülne.

Amerikai 10 éves államkötvényhozam alakulása (%)

A grafikon is ezt a tartományt jelöli ki. Az első fontos szint a 4,7-4,8 százalékos sáv, ahonnan november elején visszapattant a hozam. Alatta, 4,6 százaléknál húzódik a 200 napos mozgóátlag. Ha a növekedési aggodalmak is erősödnek, a 4,4 százalék körüli hosszú távú trendvonal is elérhetővé válhat.

Mi szólhat ellene?

A forgatókönyv több ponton is elcsúszhat.

Olaj. A húszik a napokban Rijádot támadták, a Hormuzi-szorosból pedig ismét a tankerforgalom zavarairól érkeztek hírek. Egy újabb olajár-ugrás az első szakasz alapját venné el.

A húszik a napokban Rijádot támadták, a Hormuzi-szorosból pedig ismét a tankerforgalom zavarairól érkeztek hírek. Egy újabb olajár-ugrás az első szakasz alapját venné el. Maginfláció. A nyersanyagok esése a teljes inflációt húzza le, a Fed viszont a maginflációt figyeli. Ha a szolgáltatások ára tovább emelkedik és a munkaerőpiac erős marad, a jegybank az olcsóbb olaj mellett is szigoríthat.

A nyersanyagok esése a teljes inflációt húzza le, a Fed viszont a maginflációt figyeli. Ha a szolgáltatások ára tovább emelkedik és a munkaerőpiac erős marad, a jegybank az olcsóbb olaj mellett is szigoríthat. Túl szigorú Fed. Egy fél százalékpontos decemberi emelés vagy a vártnál meredekebb kamatpálya elhalasztaná a második szakaszt, a reálhozam pedig új csúcsra mehetne.

Egy fél százalékpontos decemberi emelés vagy a vártnál meredekebb kamatpálya elhalasztaná a második szakaszt, a reálhozam pedig új csúcsra mehetne. Kínálat. Az amerikai állam finanszírozási igénye hatalmas, a befektetők ezért tartósan magasabb lejárati prémiumot kérhetnek a hosszú papírokért. Ez korlátozza, meddig eshet a hozam.

Az amerikai állam finanszírozási igénye hatalmas, a befektetők ezért tartósan magasabb lejárati prémiumot kérhetnek a hosszú papírokért. Ez korlátozza, meddig eshet a hozam. Visszatérő kockázatvállalás. Ha az AI-szektor megtorpanása csak átmeneti ijedtségnek bizonyul, a menekülő tőke elhagyja az állampapírokat, és a növekedési aggodalmak is enyhülnek.

Mit jelent ez a befektetőknek?

Jelenleg ha olyan ötletet keresünk, ami nem agyonpozícionált, kellően sokan utálják és éppen aláfordult a makro, akkor az amerikai kötvénypiaci hozamesés pontosan ebbe a körbe tartozik.

Ami ennél is fontosabb, hogy éppen ez lehet az első jele sokkal nagyobb tradek indulásának. Ha a kötvénypiac kiszsagolta már a fordulatot, csak éppen az arany, meg a részvénypiac éppen a saját sebeit nyalogatja, akkor ez egy finom jelzés lehet arra a kötvénybefektetők részéről, hogy néhány héten belül talán a másik kettőben is el lehet kezdeni a fordulatot.

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