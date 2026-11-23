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Megbillent a forint

Csütörtökön fokozatos visszaesés után 370 fölé gyengült a forint az euróval szemben. Sőt, a lélektani határ áttörése után hamar a szeptember elején látott 371,7-es szint is elesett, egészen 374 fölé kúszott az euró-forint jegyzés.

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Hasonlót láttunk a dollár esetében is, a magyar deviza 340 felett is járt, amire március óta nem volt példa. Előre tekintve figyelmeztető jel lehet, hogy márciusban a közel-keleti háború kitörésekor kicsivel 347 felett volt a dollár árfolyam csúcsa, ha azt átvinné a közeljövőben, akkor

tavaly nyár óta nem látott mélypontra eshetne a forint.

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Hasonló helyzetben érdemes megnézni a forint teljesítményét a régiós versenytársakhoz képest is. A lengyel zloty-forint árfolyam az elmúlt napokban szintén szeptember eleje óta nem látott csúcsra emelkedett, vagyis nem túlzás azt mondani, hogy alulteljesítővé vált a forint.

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De mi történt a forinttal? Ennyire rosszul fogadta a piac az utóbbi hetekben benyújtott 2027-es költségvetési tervet és középtávú makropályát a kormánytól? Sokkal valószínűbb, hogy nem erről van szó, hanem a nemzetközi környezet változott meg. A Fed és az Európai Központi Bank (EKB) a régiós jegybankokhoz hasonlóan már eddig is kamatemelési pályán volt, azonban még egy fontos dolog történt az elmúlt hetekben: a dollár másfél éve először 1,10 alá erősödött az euróval szemben miután az amerikai jegybanki döntéshozók elkezdtek egy 50 bázispontos kamatemelésről beszélni a decemberi ülés előtt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

December 9-én minden kiderül – Vagy mindenki derül

Először novemberben beszélt arról Christopher Waller, a Fed egyik döntéshozója, hogy a kedvezőtlen inflációs folyamatok miatt decemberben akár nagy, 50 bázispontos kamatemelésre is szükség lehet. Októberben az amerikai infláció 3,8%-ra emelkedett, ami továbbra is messze van a jegybank 2 százalékos céljától.

Mindez részben a közel-keleti háború és a tartósan magas energiaárak következménye, ugyanakkor a 2,7%-os maginfláció mellett sem dőlhet hátra a Fed. Ha pedig ránéznek a 6,3%-os szeptemberi termelői inflációra, akkor máris érthető, miért keresik a monetáris politikai megoldást erre a helyzetre.

Waller szavaira a piac rögtön reagált, akkor indult a jelenleg is tartó erősödési hullám a dollárban, ami 1,10 alá lökte az euró-dollár árfolyamot. Jelenleg a CME Group Fed Watch Tool alapján a piac szinte biztosra veszi a decemberi kamatemelést, de

nem 50, hanem csak 25 bázispontos szigorítást várnak az elemzők.

De akkor mire fel a kommunikációs offenzíva? Egyrészt az utóbbi napok nyilatkozataival több Fed-döntéshozó is megpróbálhatta jelezni a befektetők felé, hogy nem tartják megnyugtatónak a jelenlegi inflációs folyamatokat, és a jövőben magasabb kamatot látnak szükségesnek. Másrészt ezekkel a nyilatkozatokkal igyekezhettek demonstrálni, hogy ők aztán elkötelezettek az inflációs cél elérése mellett és mindent megtesznek, hogy 2 százalékra szorítsák az áremelkedési ütemet.

Érdekesség, hogy miközben a jelek szerint a befektetők nagy többsége nem hisz a Fed szigorú szavainak, hiszen csak 25 bázispontos emelést áraznak, azért megjelent a félelem, hogy mi van, ha mégis nagyobbat lép az amerikai jegybank, ez mutatkozott meg a dollár erősödésében és a hozamok emelkedésében.

Alapesetben továbbra is valószínűbb egy 25 bázispontos emelés a december 8-9-én esedékes utolsó idei ülésen. Bár ezzel a Fed enyhébbnek bizonyulna a Waller által belengetett 50 bázispontos szigorításnál, még nem jelentené automatikusan a devizapiaci fordulatot. Az viszont fordulatot hozhatna, ha a piac megkérdőjelezné a 2027 januárra és márciusra beárazott újabb két kamatemelést. Ha azok leépülnek vagy tolódnak, akkor jöhet a dollár-fordulat (ehhez leginkább a munkaerőpiac romlása és a recessziós félelmek erősödése kell majd, de ha szépen lecsorognak az energiaárak, az is megteszi). Ellenkező esetben, ha a Fed beváltja a fenyegetését és tényleg 50 bázispontot emel, akkor új lendületet kaphat a jelenlegi trend.

A jegybanki nyilatkozatok után a nyersanyagok ára is nagyot esett, a kötvényhozamok a kezdeti emelkedés után már csorognak lefelé. Ráadásul vannak olyan adatok melyek szerint az amerikai gazdaság túl van a ciklikus növekedési cikluson.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 19. Lépést tévesztett a Fed, a dollár lesz a kulcs

Miért nem mindegy a forintnak, mit csinál a Fed?

Jogos kérdés, miért kell a forintnak attól rögtön megbotlania, hogy a tengerentúlon magasabb kamatokkal fenyegetnek. Egyrészt a dollár erősödése hagyományosan rossz hír a kockázatosabbnak tekintett feltörekvő piaci eszközök számára, a forint pedig klasszikusan ebbe a körbe tartozik. Ráadásul a magyar fizetőeszköz a régiónkban a leginkább mozog együtt a dollárral az ellentétes irányban (magas bétájú). Vagyis, ha tartósan erősebb dollárt áraz a piac, akkor az nyomás alatt tarthatja a feltörekvő piacokat, Közép-Európában pedig elsősorban a forintot.

A másik ok, hogy az utóbbi napok amerikai jegybankári nyilatkozatai után

a befektetők szép lassan elkezdik elfelejteni az eddig jól jövedelmező, kamatkülönbözetre spekuláló úgynevezett carry trade stratégiát.

Ennek lényege, hogy alacsony kamatozású devizában vesznek fel hitelt, amit aztán magasabb kamatkörnyezetben fektetnek be, jellemzően helyi devizás állampapírt vesznek belőle. Így az adott állampapír felértékelődése mellett még a kamatkülönbözet is profitként jelenik meg náluk.

Ennek a stratégiának a forint volt az egyik nyertese az elmúlt egy-másfél évben, a forint állampapírokkal nemzetközi szinten is kiemelkedő profitot lehetett elérni. A kamatkülönbözet azonban már a nyáron elkezdett szűkülni miután a fejlett jegybankok és a régiós országok kamatot emeltek, az MNB pedig háromszor egyenként 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot. Így az 5,5%-os magyar kamatszint jelenleg már nem számít kiemelkedően magasnak, főleg előretekintve, mivel a világban további kamatemeléseket áraznak a befektetők. Ráadásul eközben az MNB épp a múlt héten tett erős utalást egy esetleges decemberi kamatcsökkentésre, ami még tovább szűkítené ezt a kamatkülönbözetet, de erre még később visszatérünk.

Az ING Bank pénteki elemzése szerint a carry-pozíciók hirtelen leépülése a teljes devizapiacon éreztette hatását. A latin-amerikai fizetőeszközök egyenesen siralmas hetet zártak, a legnépszerűbb carry-deviza, a kolumbiai pezó árfolyama zuhant, a brazilok pedig hiába égettek el 1 milliárd dollárt a reál védelme érdekében, az sem sokat használt. A dél-afrikai randot elsősorban a nyersanyagok, különösen a fémek árának esése viselte meg, a forint esetében pedig a nemzetközi körülmények mellett az MNB kamatvágásra utaló kommunikációja okozta az egyébként is erős pozícionáltság csökkenését.

Vagyis sokan álltak bent a piacon a forint melletti pozíciókban, akik közül most néhányan lezárták ezeket a kockázatok miatt.

Csalódást okozott a kormány? Rosszkor lépett a jegybank?

Elnézve a fentieket elsősorban nemzetközi okai vannak a forint gyengélkedésének, nem magyar specifikus tényezők okozzák. Vagyis nincs szó arról, hogy a piac ne lenne elégedett a 2027-es költségvetéssel vagy a középtávú makropályával, sőt inkább pozitívumként értékelhetik, hogy a kormány elkötelezett az euró bevezetése mellett. A régiós alulteljesítés is inkább annak tudható be, hogy a forint a legmagasabb bétájú deviza, népszerű carry-eszköz volt az utóbbi időszakban és emiatt erős volt benne a pozícionáltság.

Ennek alátámasztására mutatunk néhány grafikont is, melyek megmutatják, hol van jelenleg a forint helye a globális devizapiacon. Induljunk a legtávolabbi időpontból: az év eleje óta számítva a forint egyáltalán nem fest rosszul még az elmúlt napok gyengülése mellett sem:

Látszik, hogy ugyan már nagyjából 4%-os gyengülésben van a magyar fizetőeszköz idén, de ezzel még mindig a nemzetközi mezőny első felében van. Nagyítóval kell keresni ugyanis az olyan devizákat, melyek ebben a környezetben erősödni tudtak a dollárral szemben, csak a koreai von, a kínai jüan, a norvég korona és az izlandi korona voltak erre képesek.

Magyar szempontból a 2026-os év legfontosabb eseménye az áprilisi parlamenti választás és kormányváltás volt, ha megnézzük ugyanezeknek a devizáknak a teljesítményét március vége óta, akkor nagyon hasonló képet kapunk:

A forint mintegy 2 százalékos gyengülése mellett tavaszhoz képest még a stabilitás mintaképének tekintett cseh korona is majdnem 5%-ot esett, a lengyel zloty 9,5%-ot, a román lej pedig 10 százalékot veszített, így

szó nincs arról, hogy drámaian romlott volna a forint relatív helyzete, illetve a piac csalódott volna.

Érdemes még felvázolni két rövidtávú grafikont. Az egyik az egyes devizák elmúlt egy hónapban mutatott teljesítményét mutatja meg, ezen már látszik, hogy a forintnál nagyobbat csak a brazil reál (az extrém 18,5%-os zuhanása torzítaná a grafikont, ezért nem szerepel rajta), az izraeli sékel, a dél-afrikai rand és az ausztrál dollár estek.

Hasonló ábrát kapunk akkor is, ha az elmúlt öt kereskedési nap adatait tesszük fel az ábrára:

Az ugyanakkor mindkét rövidtávú grafikonon látszik, hogy elsősorban globális folyamatok, a dollár erősödése állnak a mozgás mögött, egy hónap alatt csak az indiai rúpia, az egyiptomi font és az orosz rubel tudtak érdemben erősödni az amerikai fizetőeszközzel szemben.

Említettük, hogy az MNB kommunikációja is hozzájárulhatott a gyengélkedéshez. A múlt héten a Monetáris Tanács ugyan a várakozásoknak megfelelően 5,5%-on tartotta az alapkamatot, azonban a sajtótájékoztatón kiderült, hogy már tárgyaltak javaslatot a kamat csökkentésére, a jegybank kommunikációja pedig résnyire megnyitotta az ajtót egy decemberi vágás előtt.

Ez pedig a jelenlegi nemzetközi környezetben egyértelműen hátrányos lenne a forint számára. A magyar jegybank döntéshozói december 15-én ülnek össze idén utoljára, vagyis addigra már látni fogják a Fed várva várt döntését és a piaci reakciókat. Ha valóban csak 25 bázispontot emel az amerikai jegybank és a kamatemelési várakozások szelídülése miatt megfordul a dollár erősödése, akkor akár ismét szóba kerülhet itthon a kamatcsökkentés, de ehhez a forint erősödése kellene.

A jegybank kamatcsökkenésre utaló jelzése tehát nem jött jókor. A külső tényezők felerősítették a hatását a forintpiacon, rávilágítva, hogy a forint ereje még mindig ingatag, sok rövid távú (carry-trade-re és/vagy konvergenciára spekuláló) befektető támasztja.

A decemberi kamatdöntéssel együtt megjelenik a jegybank friss helyzetértékelése az inflációs jelentésben, amiből kiderülhet, hogy mennyire érzi kényelmetlennek inflációs szempontból a forintgyengülést az MNB. Feltételezzük, hogy az év eleji intenzív átárazási időszak előtt meglett volna enélkül is.

Címlapkép forrása: Balazs Mohai/Bloomberg via Getty Images