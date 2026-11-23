Gyengült a forint a délelőtti órákban, de a péntek esti szinthez képest továbbra is erősödésben van a magyar deviza.

Az euró árfolyama a délelőtti 371,8 forintról 372,6 forintra emelkedett, így jelenleg 1,3 forinttal olcsóbb a péntek esti szintnél (0,4 százalék).

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A dollárral szemben még látványosabb volt a délelőtti visszagyengülés: az amerikai deviza a korábbi 338,2 forintról 339,7 forintra drágult, így a forint erősödése 1,3 forintra mérséklődött (0,4 százalék).