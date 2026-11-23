Kicsit korrigált a forint
Gyengült a forint a délelőtti órákban, de a péntek esti szinthez képest továbbra is erősödésben van a magyar deviza.
Az euró árfolyama a délelőtti 371,8 forintról 372,6 forintra emelkedett, így jelenleg 1,3 forinttal olcsóbb a péntek esti szintnél (0,4 százalék).
A dollárral szemben még látványosabb volt a délelőtti visszagyengülés: az amerikai deviza a korábbi 338,2 forintról 339,7 forintra drágult, így a forint erősödése 1,3 forintra mérséklődött (0,4 százalék).
2022 tavasza óta nem jött ilyen jó hír Németországból
Látványosan felgyorsult a német magánszektor növekedése novemberben a feldolgozóipar és a szolgáltatások egyaránt javuló teljesítményének köszönhetően. Az S&P Global előzetes adatai szerint a beszerzésimenedzser-index (BMI) 2022 márciusa óta nem látott csúcsra ugrott, ami a gazdasági fellendülés kiszélesedésére utal, jóllehet a munkaerőpiacon még vegyes a kép - közölte a Reuters.
372 alatt az euró
Tovább erősödött a forint hétfő délelőtt, az euró árfolyama már 372 forint alá csökkent. A közös európai deviza jelenleg 371,8 forinton áll, ami 2,1 forintos erősödést jelent a magyar fizetőeszköz számára (0,6 százalék).
A dollár árfolyama 338,2 forintra csökkent, ami 2,8 forintos forinterősödésnek felel meg (0,8 százalék).
Megszólalt a Tisza-kormány az ijesztően rossz adatokról
A gazdaság szerkezeti átalakításával, a korábbi állami szerződések felülvizsgálatával, valamint az előző kabinet döntéseivel indokolta a beruházások harmadik negyedéves, 10,2 százalékos visszaesését a Tisza-kormány.
Gyalázatos beruházási adat érkezett
Újra zsugorodott a beruházási aktivitás Magyarországon. A harmadik negyedévben a beruházási volumen 2,8%-kal elmaradt az előző negyedévitől, éves alapon újra két számjegyű (szezonálisan igazítva 10,2%-os) visszaesést látunk.
Erősödik a forint
Erősödik a forint hétfő reggel, ráadásul a magyar deviza a főbb nemzetközi fizetőeszközökkel és a régiós pénzekkel szemben is jól teljesít.
Az euró árfolyama 1,3 forinttal került lejjebb (0,3 százalék), így jelenleg 372,6 forint környékén jár a jegyzés.
A dollárral szemben még látványosabb az erősödés, az amerikai deviza 2,4 forinttal lett olcsóbb (0,7 százalék), jelenleg 338,6 forintot ér.
A régiós devizákkal szemben kisebb az elmozdulás: a lengyel zlotyhoz képest 0,2, a cseh koronával szemben pedig 0,3 százalékot erősödött a forint.
A nemzetközi devizapiacon az euró 0,35 százalékkal drágult a dollárral szemben, az EUR/USD jegyzése az 1,10-es szintnél jár.
Izmosan indítja a forint a napot
Gyengüléssel kezdte a hetet az amerikai dollár. A múlt heti eladási hullám után javult a nemzetközi piaci hangulat, miközben mérséklődtek az amerikai jegybank decemberi kamatemelésének mértékével kapcsolatos várakozások. A dollárindex 0,1 százalékkal 103,72 pontra csökkent, az euró pedig szintén 0,1 százalékos erősödéssel 1,0985 dollárig kapaszkodott.
A határidős piacok jelenleg 93,5 százalékos valószínűséggel áraznak 25 bázispontos kamatemelést a Fed december 8–9-i ülésére, míg a kamattartás esélye 6,5 százalék.
Az egy hete még 11,5 százalékos valószínűséggel várt 50 bázispontos szigorítás lehetősége teljesen kiárazódott. Az elemzők szerint a korábbi kamatemelési várakozások által kiváltott dollárerősödést a múlt héten már a gazdasági növekedéssel kapcsolatos aggodalmak váltották fel. A következő fontos amerikai adat a szerdán érkező PCE-inflációs mutató lesz.
A dollár nemzetközi gyengülésével párhuzamosan jelentős erősödéssel kezdte a hétfői kereskedést a forint. Az euró árfolyama mintegy két forinttal csökkent, így hétfő reggel 372 forint környékén jegyzik a közös európai devizát.
A dollárral szemben még nagyobb, 2,7 forintos erősödést mutat a magyar fizetőeszköz, az amerikai deviza árfolyama 338 forint felett mozog.
Hétfőn több fontos hazai és nemzetközi makrogazdasági adat is érkezik. A Központi Statisztikai Hivatal harmadik negyedéves beruházási statisztikájából kiderül, folytatódott-e a fejlesztések visszaesése a második negyedévben mért 9,1 százalékos éves csökkenés után. Emellett megjelenik az októberi államháztartási folyamatok részletes bontása is. Külföldön a német, az euróövezeti, a brit és az amerikai előzetes novemberi beszerzésimenedzser-indexek, valamint a Chicagói Fed gazdasági aktivitási mutatója kerülnek napvilágra.
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