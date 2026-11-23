Erősödik a forint hétfő reggel, ráadásul a magyar deviza a főbb nemzetközi fizetőeszközökkel és a régiós pénzekkel szemben is jól teljesít.

Az euró árfolyama 1,3 forinttal került lejjebb (0,3 százalék), így jelenleg 372,6 forint környékén jár a jegyzés.

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A dollárral szemben még látványosabb az erősödés, az amerikai deviza 2,4 forinttal lett olcsóbb (0,7 százalék), jelenleg 338,6 forintot ér.

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A régiós devizákkal szemben kisebb az elmozdulás: a lengyel zlotyhoz képest 0,2, a cseh koronával szemben pedig 0,3 százalékot erősödött a forint.

A nemzetközi devizapiacon az euró 0,35 százalékkal drágult a dollárral szemben, az EUR/USD jegyzése az 1,10-es szintnél jár.