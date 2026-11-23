Kitart a forint jelentős hétfői erősödése, az euró árfolyama délután is 369 forint alatt mozog, a napi mélypont közelében. A magyar deviza 5 forinttal erősödött (1,3 százalék), a nap folyamán pedig már 368,5 forint környékén is járt az euró.

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A dollárral szemben valamelyest mérséklődött a korábbi lendület, az amerikai deviza a fél négy körüli 337,2 forintról 337,9 forintra drágult, de még így is 3,1 forinttal olcsóbb (0,9 százalék).

A forint a régiós devizákkal szemben is jelentősen erősödik, a lengyel zlotyhoz képest 1, a cseh koronával szemben pedig 1,2 százalékos a felértékelődés.