Gyengüléssel kezdte a hetet az amerikai dollár. A múlt heti eladási hullám után javult a nemzetközi piaci hangulat, miközben mérséklődtek az amerikai jegybank decemberi kamatemelésének mértékével kapcsolatos várakozások. A dollárindex 0,1 százalékkal 103,72 pontra csökkent, az euró pedig szintén 0,1 százalékos erősödéssel 1,0985 dollárig kapaszkodott.

A határidős piacok jelenleg 93,5 százalékos valószínűséggel áraznak 25 bázispontos kamatemelést a Fed december 8–9-i ülésére, míg a kamattartás esélye 6,5 százalék.

Az egy hete még 11,5 százalékos valószínűséggel várt 50 bázispontos szigorítás lehetősége teljesen kiárazódott. Az elemzők szerint a korábbi kamatemelési várakozások által kiváltott dollárerősödést a múlt héten már a gazdasági növekedéssel kapcsolatos aggodalmak váltották fel. A következő fontos amerikai adat a szerdán érkező PCE-inflációs mutató lesz.

A dollár nemzetközi gyengülésével párhuzamosan jelentős erősödéssel kezdte a hétfői kereskedést a forint. Az euró árfolyama mintegy két forinttal csökkent, így hétfő reggel 372 forint környékén jegyzik a közös európai devizát.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben még nagyobb, 2,7 forintos erősödést mutat a magyar fizetőeszköz, az amerikai deviza árfolyama 338 forint felett mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Hétfőn több fontos hazai és nemzetközi makrogazdasági adat is érkezik. A Központi Statisztikai Hivatal harmadik negyedéves beruházási statisztikájából kiderül, folytatódott-e a fejlesztések visszaesése a második negyedévben mért 9,1 százalékos éves csökkenés után. Emellett megjelenik az októberi államháztartási folyamatok részletes bontása is. Külföldön a német, az euróövezeti, a brit és az amerikai előzetes novemberi beszerzésimenedzser-indexek, valamint a Chicagói Fed gazdasági aktivitási mutatója kerülnek napvilágra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images