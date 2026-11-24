Sorozatban a hetedik hónapban javultak a németországi üzleti kilátások, ami megerősíti a reményeket, hogy az ország gazdasága végleg maga mögött hagyta a több éve tartó stagnálást. Bár a kilábalást az állami költekezés és az export is támogatja, a fellendülés még nem terjed ki minden ágazatra, miközben az infláció és az energiapiaci kockázatok továbbra is óvatosságra intenek - közölte a Bloomberg.