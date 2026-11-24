Megszólalt Varga Mihály a magyar euróbevezetésről
Az euró bevezetése jelentős lehetőségeket kínál Magyarország számára, azonban önmagában nem jelent megoldást a gazdaság kihívásaira – jelentette ki Varga Mihály az Alföld Economic Forum konferencián Békéscsabán. A jegybankelnök hangsúlyozta: az euróövezethez történő csatlakozás egyik legfontosabb feltétele a jegybank szempontjából a tartós árstabilitás megőrzése és a fegyelmezett monetáris politika fenntartása.
370 közelében
Délután 1 órához közeledve 369,8-nál jár az euró/forint.
Magyarországot másolnák a románok: az euró bevezetésével kacérkodik a kormány
Románia a 2030-as évek elejére újra képes lehet teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket – jelentette ki Luca Niculescu román miniszterelnök kedden. Az országnak jelenleg nincs kitűzött céldátuma a csatlakozásra, és a belépési kritériumok egyikének sem felel meg.
Újabb jó hír érkezett Németországból, 3 éves csúcson a gazdasági hangulat
Sorozatban a hetedik hónapban javultak a németországi üzleti kilátások, ami megerősíti a reményeket, hogy az ország gazdasága végleg maga mögött hagyta a több éve tartó stagnálást. Bár a kilábalást az állami költekezés és az export is támogatja, a fellendülés még nem terjed ki minden ágazatra, miközben az infláció és az energiapiaci kockázatok továbbra is óvatosságra intenek - közölte a Bloomberg.
369 felett
Délelőtt fél 11 után 369,38 körül mozog a forint az euróval szemben.
Gyengülget a forint
A hétfői erősödés után egyelőre enyhe korrekció látszik a forint árfolyamában: az euró jegyzése ismét megközelítette a 370-es szinteket (369,7), míg a dollár árfolyama 338,7 környékén ingadozik.
Kurali Zoltán: "Az MNB szeptemberben lezárta a kamatcsökkentési ciklust"
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) már szeptemberben lezárta a kamatcsökkentési ciklusát – jelentette ki hétfőn Kurali Zoltán alelnök, megerősítve a jegybank óvatos monetáris politikai megközelítését. A jegybanki kommunikáció szigorítására azért volt szükség, mert a romló globális befektetői hangulat közepette a forint a múlt héten héthónapos mélypontra gyengült az euróval szemben.
Nagyot ment a forint - Mi lesz ma?
Hétfőn jelentősen erősödött a forint a vezető devizákkal szemben. Az euróval szembeni jegyzés a pénteki 373 forint körüli szintről délután 369 alá, később 368,5 közelébe esett.
Kedden reggel 368,8 körül alakul az euró/forint kurzus, a dollárral szemben 338,3-as árfolyam jellemző.
- A befektetők kedvezően fogadták, hogy a Moody's pénteken megerősítette Magyarország Baa2 besorolását, de a kilátást negatívról stabilra javította. Ezzel eltűnt annak a kockázata, hogy a hitelminősítő a közeljövőben leminősítést tart indokoltnak. A döntés mögött a Moody's szerint az intézményi reformok, a korrupcióellenes intézkedések és az EU-val való kapcsolatok javulása áll. A befektetők számára ez a magyar országkockázati prémium mérséklődésének lehetőségét jelzi.
- A múlt heti technológiai részvénypiaci eladási hullám után hétfőn komoly fordulat következett az amerikai részvénypiacokon. A Nasdaq rendkívüli, 7 százalékos pluszban nyitott Jensen Huang visszatérésének nyomán, az Nvidia részvényei pedig mintegy 33 százalékos emelkedéssel kezdték a kereskedést. Ez jelentősen javította a piaci hangulatot.
Kedden hajnalban Japánból az előzetes novemberi beszerzésimenedzser-index, az Európai Unióból az októberi újautó-regisztrációk adatai jelennek meg. A német Ifo-index azt mutathatja meg, hogyan látják helyzetüket és kilátásaikat a vállalatok. Az Egyesült Államokban a szeptemberi FHFA-lakásárindex és a Conference Board novemberi fogyasztói bizalmi mutatója kerül sorra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megszólalt Magyar Péter: ezeket fogom kérni Zelenszkijtől
A miniszterelnök Kárpátalja felé tartva jelentkezett be videón.
Felrobbant az Nvidia árfolyama, de még mindig nagyon olcsó
A profik szerint venni kell.
A dollár szerint még nincs vége
Furcsa üzenetet küldött tegnap a zöldhasú.
Vége az árrésstopnak is
Döntött az Országgyűlés.
Kármán András páros lábbal szállt bele az előző kormányba és Nagy Mártonba
Súlyos örökséget kapott a Tisza-kormány a Fidesztől, a pénzügyminiszter nem hagyta szó nélkül.
Nem lesz magyar keret az EU új alapjában, több segítséget kér a kormány a cégeknek
Elképesztő összeget osztanának szét az unióban, de a magyar vállalkozások hátrányba kerülhetnek.
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
50 millió forint készpénzt fizetnél be a bankba? Nem olyan egyszerű, mint gondolnád
Eladtad az ingatlanod, a vevő készpénzben fizetett, és most ott állsz egy táskányi pénzzel. Besétálsz a legközelebbi bankfiókba és befizeted? A valóságban ennél jóval több teendőd van,
Mekkora drágulást okozhat az euró bevezetése?
Az euró tervezett bevezetéséről szóló vitákban rendszeresen felmerül az az érv, hogy a közös valuta bevezetése automatikusan egyszeri, jelentős áremelkedést okozna a bevezetés pillanatában
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
FDI-szabályozás 2027: könnyebbé válhatnak a külföldiek cégfelvásárlásai
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet szerint 2027. január 1-jétől jelentősen egyszerűsödhet a külföldi befektetések ellenőrzése (Foreign Direct Investment - FDI) Magyarorsz
Harapófogó, bizonytalanság és optimizmus - így néz ki a magyar gazdaság helyzete vállalkozói szemmel
A vállalkozók saját helyzetük javulását várják, miközben nem számítanak a gazdasági környezet javulására. Akkor mire épül ez a derűlátás? A gazdasági környezet természetes állapota
A profikat is meglepte, ami ma a tőzsdéken történt: mi ez a hatalmas csapkodás?
Nem csitulnank a viharok?
Elég egy apró hiba, és támadnak a kiberbűnzők: így védekezz ellenük biztosítással
Faraga Gáborral, a Colonnade vállalati igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk.
Már nemcsak az a kérdés, mennyibe kerül az alapanyag, hanem az is, hogy egyáltalán lehet-e kapni
Czédula Tiborral, az ipari létrákat és állványzatokat gyártó Zarges Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?