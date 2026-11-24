A Magyar Nemzeti Bank (MNB) már szeptemberben lezárta a kamatcsökkentési ciklusát – jelentette ki hétfőn Kurali Zoltán alelnök, megerősítve a jegybank óvatos monetáris politikai megközelítését. A jegybanki kommunikáció szigorítására azért volt szükség, mert a romló globális befektetői hangulat közepette a forint a múlt héten héthónapos mélypontra gyengült az euróval szemben.

A jegybank a múlt keddi ülésén a várakozásoknak megfelelően 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, ám akkor még jelezte, hogy a decemberi, frissített inflációs előrejelzés fényében nyílhat tér a monetáris politika lazítására. Ez a laza hangvétel meglepte az elemzők többségét, akik idén már nem számítottak kamatváltoztatásra.

A jegybanki jelzés ráadásul egybeesett a mesterségesintelligencia-szektort érintő globális piaci eladási hullámmal, ami tovább gyengítette a forintot és fokozta a piaci volatilitást.

Kurali Zoltán egy hétfői interjúban elmondta, hogy a múlt kedd óta jelentősen romlott a nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság, a forint árfolyamának kilengése pedig túlzott mértéket öltött az elmúlt napokban. Hangsúlyozta, hogy az MNB a szeptemberben lezárt lazítási ciklus óta három egymást követő ülésen is változatlanul hagyta az alapkamatot, összhangban a korábban meghirdetett óvatos és adatvezérelt megközelítéssel. Hozzátette, hogy

a monetáris politikai mozgástér meghatározásakor a hazai és a nemzetközi tényezőket együttesen értékelik.

A Deutsche Bank elemzői szerint a novemberi irányváltás és a megosztott szavazás – amelynek során egyes döntéshozók már a múlt héten napirendre tűzték a kamatcsökkentést – jól mutatja a magyar jegybank lazítási hajlandóságát.

A pénzintézet szakértői úgy vélik, hogy a kamatcsökkentési mozgástér rövid távon rendkívül szűk marad,

különösen a forint euróval szembeni hirtelen gyengülése miatt, emellett kiemelték a közelgő hitelminősítői felülvizsgálatok jelentőségét is.

Hétfő délutánra a magyar fizetőeszköz 1,2 százalékkal, a 369,6-os szintig erősödött az euróval szemben. Az árfolyamot az is támogatta, hogy a Moody's hitelminősítő pénteken az európai uniós politikai fordulatra hivatkozva negatívról stabilra javította Magyarország adósbesorolásának kilátását. A Monetáris Tanács legközelebb december 15-én tart kamatdöntő ülést, amelyet a következő két hétben még megelőz az S&P Global és a Fitch Ratings magyarországi felülvizsgálata.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio