A jegybank a múlt keddi ülésén a várakozásoknak megfelelően 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, ám akkor még jelezte, hogy a decemberi, frissített inflációs előrejelzés fényében nyílhat tér a monetáris politika lazítására. Ez a laza hangvétel meglepte az elemzők többségét, akik idén már nem számítottak kamatváltoztatásra.
A jegybanki jelzés ráadásul egybeesett a mesterségesintelligencia-szektort érintő globális piaci eladási hullámmal, ami tovább gyengítette a forintot és fokozta a piaci volatilitást.
Kurali Zoltán egy hétfői interjúban elmondta, hogy a múlt kedd óta jelentősen romlott a nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság, a forint árfolyamának kilengése pedig túlzott mértéket öltött az elmúlt napokban. Hangsúlyozta, hogy az MNB a szeptemberben lezárt lazítási ciklus óta három egymást követő ülésen is változatlanul hagyta az alapkamatot, összhangban a korábban meghirdetett óvatos és adatvezérelt megközelítéssel. Hozzátette, hogy
a monetáris politikai mozgástér meghatározásakor a hazai és a nemzetközi tényezőket együttesen értékelik.
A Deutsche Bank elemzői szerint a novemberi irányváltás és a megosztott szavazás – amelynek során egyes döntéshozók már a múlt héten napirendre tűzték a kamatcsökkentést – jól mutatja a magyar jegybank lazítási hajlandóságát.
A pénzintézet szakértői úgy vélik, hogy a kamatcsökkentési mozgástér rövid távon rendkívül szűk marad,
különösen a forint euróval szembeni hirtelen gyengülése miatt, emellett kiemelték a közelgő hitelminősítői felülvizsgálatok jelentőségét is.
Hétfő délutánra a magyar fizetőeszköz 1,2 százalékkal, a 369,6-os szintig erősödött az euróval szemben. Az árfolyamot az is támogatta, hogy a Moody's hitelminősítő pénteken az európai uniós politikai fordulatra hivatkozva negatívról stabilra javította Magyarország adósbesorolásának kilátását. A Monetáris Tanács legközelebb december 15-én tart kamatdöntő ülést, amelyet a következő két hétben még megelőz az S&P Global és a Fitch Ratings magyarországi felülvizsgálata.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
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