Kurali Zoltán: "Az MNB szeptemberben lezárta a kamatcsökkentési ciklust"
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) már szeptemberben lezárta a kamatcsökkentési ciklusát – jelentette ki hétfőn Kurali Zoltán alelnök, megerősítve a jegybank óvatos monetáris politikai megközelítését. A jegybanki kommunikáció szigorítására azért volt szükség, mert a romló globális befektetői hangulat közepette a forint a múlt héten héthónapos mélypontra gyengült az euróval szemben.
Nagyot ment a forint - Mi lesz ma?
Hétfőn jelentősen erősödött a forint a vezető devizákkal szemben. Az euróval szembeni jegyzés a pénteki 373 forint körüli szintről délután 369 alá, később 368,5 közelébe esett.
Kedden reggel 368,8 körül alakul az euró/forint kurzus, a dollárral szemben 338,3-as árfolyam jellemző.
- A befektetők kedvezően fogadták, hogy a Moody's pénteken megerősítette Magyarország Baa2 besorolását, de a kilátást negatívról stabilra javította. Ezzel eltűnt annak a kockázata, hogy a hitelminősítő a közeljövőben leminősítést tart indokoltnak. A döntés mögött a Moody's szerint az intézményi reformok, a korrupcióellenes intézkedések és az EU-val való kapcsolatok javulása áll. A befektetők számára ez a magyar országkockázati prémium mérséklődésének lehetőségét jelzi.
- A múlt heti technológiai részvénypiaci eladási hullám után hétfőn komoly fordulat következett az amerikai részvénypiacokon. A Nasdaq rendkívüli, 7 százalékos pluszban nyitott Jensen Huang visszatérésének nyomán, az Nvidia részvényei pedig mintegy 33 százalékos emelkedéssel kezdték a kereskedést. Ez jelentősen javította a piaci hangulatot.
Kedden hajnalban Japánból az előzetes novemberi beszerzésimenedzser-index, az Európai Unióból az októberi újautó-regisztrációk adatai jelennek meg. A német Ifo-index azt mutathatja meg, hogyan látják helyzetüket és kilátásaikat a vállalatok. Az Egyesült Államokban a szeptemberi FHFA-lakásárindex és a Conference Board novemberi fogyasztói bizalmi mutatója kerül sorra.
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