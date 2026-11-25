Kicsit korrigált a forint, de jelentős gyengülését így sem tudta teljesen ledolgozni
Szerda késő estére tovább erősödött a forint a napközbeni mélypontjához képest, de a jelentős gyengülését így sem tudta teljesen ledolgozni. Az euró árfolyama a nap folyamán 374 forint fölé is emelkedett, azóta azonban fokozatosan visszasüllyedt 372 forintig. A közös európai deviza így is 2,3 forinttal drágább (0,6 százalék).
A dollár jegyzése szintén eltávolodott a napközbeni 342 forintos csúcstól, jelenleg 338,9 forint körül mozog, ami 1,8 forintos emelkedést (0,5 százalék) jelent az előző napi szinthez képest.
A magyar fizetőeszköz a régiós devizákkal szemben is veszteségben maradt, a lengyel zloty 0,4 százalékkal, a cseh korona pedig 0,6 százalékkal erősödött hozzá képest.
372 felett jár az euró
A forint a délutáni mélypontjához képest már két forintot ledolgozott a veszteségéből az euróval szemben. A közös európai deviza árfolyama a napközben elért 374,2 forintos csúcsról 372,2 forintra süllyedt, de így is 2,5 forinttal drágább (0,7 százalék), mint kedd este.
A dollár jegyzése szintén jelentősen visszaesett a napközbeni 342 forintos szintről, jelenleg 338,8 forint körül mozog, ami 1,7 forintos emelkedést (0,5 százalék) jelent az előző napi záráshoz képest.
372,5 körül jár az euró-forint árfolyam
Az euró árfolyama a napközben elért 374,2 forintos csúcsról 372,4 forintra süllyedt, így már közel két forintot sikerült ledolgozni a korábbi gyengülésből. A közös pénz ugyanakkor még mindig 2,7 forinttal drágább (0,7 százalék), mint kedd este.
A dollár jegyzése is jelentősen visszaesett a napközbeni 342 forintos szintről, jelenleg 338,9 forint körül mozog, ami 1,8 forintos drágulást (0,5 százalék) jelent.
A forint a régiós devizákkal szemben sem tudta teljesen ledolgozni a veszteségét: a lengyel zloty 0,5 százalékkal, a cseh korona pedig 0,7 százalékkal erősebb a keddi szintjénél.
Eközben az euró a dollárral szemben 0,2 százalékot erősödött, az árfolyam 1,099-ig emelkedett.
373 környékén jár az euró
A napközbeni jelentős gyengülés után szerda estére ismét erősödni kezdett a forint, de a korábbi veszteségeinek csak egy részét tudta ledolgozni.
Az euró jegyzése a nap folyamán 374 forint fölé is emelkedett, majd onnan visszafordulva 372,7 forintig süllyedt. Ez azonban még mindig 3 forintos drágulást (0,8 százalék) jelent a kedd esti szinthez képest.
Hasonló folyamat játszódott le a dollár piacán is: az amerikai deviza a nap folyamán 342 forintig drágult, estére azonban 339,3 forintra esett vissza, ami így is 2,2 forintos emelkedés (0,7 százalék).
Komoly mínuszban a forint
Az euró 4,2 forinttal drágult (1,1 százalék), így már 374 forint közelében jár, alig elmaradva a 374,2 forintos napi csúcstól.
A dollárért 341,6 forintot kell adni, ami 4,4 forintos drágulást (1,3 százalék) jelent. Mindkét devizapárban jelentős volt a napi ingadozás, az árfolyamok pedig jelenleg a napi maximumuk közelében mozognak.
A forint gyengülése a régiós devizákkal szemben is látványos: a lengyel zloty 0,7 százalékkal, a cseh korona pedig 1 százalékkal erősödött a magyar fizetőeszközhöz képest.
Kitart a gyengeség
Az eurót 373,3 forinton jegyzik késő délután. Bár a korábban látott 374,1-es napon belüli mélyponttól ugyan eltávolodott a forint, de egyelőre még a 373 alatti eurójegyzéseket sem tudta megtartani.
Változnak a kilátások: megszólalt az angol jegybankelnök a várható drágulásról
A korábban becsültnél alacsonyabb pályán mozoghat a brit infláció, amennyiben a nemzetközi energiaárak a legutóbbi csökkenés után a jelenlegi szinten stabilizálódnak – jelentette ki Andrew Bailey, a Bank of England (BoE) kormányzója. A jegybanknak ugyanakkor a vártnál ellenállóbb hazai gazdasági teljesítményt és a munkaerőpiac alakulását is be kell építenie az előrejelzéseibe, miközben az élelmiszerek drágulása jövőre elérheti az öt százalékot.
Elmozdult napi mélypontjáról a forint, de még jelentős a gyengülés
Az euróval szemben korábban látott 374,1-es szintről egészen 373,3-ig erősödött vissza a forint. Ugyanakkor az euró jegyzése továbbra is 1 százalékkal, a dolláré pedig 1,16 százalékkal áll magasabban az előző napi záróértékénél, vagyis mindkét vezető devizával szemben számottevő mínuszban van a magyar fizetőeszköz.
373 alatt, de meddig?
Apró korrekcióba kezdett a forint, az euróval szemben már 373 alá is benézett, jelenleg 372,7 forintot ér egy euró. Ugyanakkor, ha a nap egészét nézzük, akkor még mindig közel 4 egységet gyengült a magyar deviza az uniós fizetőeszközzel eszmben.
Felfelé módosították az amerikai GDP-t, de maradt az infláció
Vegyes képet festenek a ma érkezett amerikai makroadatok. A harmadik negyedéves GDP-növekedést 3,5%-ról 4,3%-ra módosították felfelé, főként az erősebb fogyasztásnak köszönhetően. A PCE-infláció havi alapon a várakozásoknak megfelelően 0,3% volt, éves szinten pedig 3,8%-ot ért el. A friss számok ugyanakkor keveset árulnak el a jövőről, pedig a részvénypiaci esés mögött elsősorban az AI-beruházások visszaesésétől való félelem áll. A Fed így furcsa helyzetbe kerülhet a decemberi ülésén, mert a magas infláció indokolná a piac által várt 25 bázispontos kamatemelést, miközben az inflációs várakozások gyorsan csökkennek, a növekedési kilátások pedig bizonytalanabbá váltak.
Már 374 is megvolt
Új napi mélypontra szaladt a forint, az euró jegyzése rövid időre egészen 374,1-ig emelkedett. A dollárral szemben sem rózsás a helyzet, az amerikai devizáért nemrég már 341,7 forintot is kellett adni.
Fontos szigorításra készül az európai jegybank: jelentős változás jöhet a bankrendszerben
Az Európai Központi Bank döntéshozói az eurózóna bankjaira vonatkozó kötelező tartalékráta emeléséről tárgyaltak. A testület többsége támogatja a lépést, amelyről decemberben vagy 2027 elején születhet végső döntés.
373
A forint árfolyama a gyors délelőtti gyengülést követően a 373-as szint közelében jár.
Rendkívüli lépésre kényszerülhet a nyugat-európai kormány: politikai káosz és erőszakos tüntetések kísérik a költségvetési csatát
Elfogadta a 2026-os év végi költségvetési módosító csomagot a francia Nemzetgyűlés. A döntés átmeneti fellélegzést jelent a kisebbségi kormány számára, amely súlyos politikai ellenállással néz szembe a hiánycsökkentő intézkedések parlamenti elfogadtatása során. A jogszabály egyúttal hivatalossá teszi, hogy Franciaország elvéti az idei évre kitűzött hiánycélt - írta a Bloomberg.
A forintot adják leginkább a befektetők
A régiós devizákkal szemben is gyengül a forint a szerdai napon, ami azt igazolja, hogy a magyar fizetőeszköz erős kockázatérzékenysége és a spekulatív befektetői pozíciók nagy állománya külső sokkok idején nagyobb árfolyammozgásokat eredményez.
A lengyel zloty jegyzése 0,56, a cseh koronáé 0,82 százalékkal emelkedett kedd estéhez képest.
Hiába a demokrata söprés a félidős választásokon, tartósan fennmaradhatnak Trump védővámjai
Újabb büntetővámok bevezetésére készül az Egyesült Államok, ezúttal a strukturális túlkapacitásra hivatkozva 16 kereskedelmi partnerével, köztük az Európai Unióval és Kínával szemben. Bár a vámpolitika jogi megalapozása a bírósági döntések miatt folyamatosan változik, az amerikai protekcionizmus tartósnak bizonyul, és a védővámok rendszerét a közelgő belpolitikai erőviszony-változások sem fogják érdemben lebontani - olvasható az ING Bank elemzésében.
Már 373 felett a forint
Nincs megállás a lejtőn, az euró jegyzése 373 forint fölé emelkedett az elmúlt percekben, ami tegnap estéhez képest már 1 százalékos gyengülést jelent.
A dollár jegyzése 1,1 százalékot emelkedve most 340,8 forintnál jár.
Biztos, hogy most kell kamatot csökkentenie az MNB-nek? Mikor léphet újra a lazítás útjára a jegybank?
Sokakat meglepett a múlt héten a Magyar Nemzeti Bank (MNB) azzal, hogy újra résnyire nyitotta az ajtót a kamatcsökkentés előtt. A világon most ugyanis sokkal inkább monetáris szigorításról szólnak a hírek, lassan a régióban is elolvad a korábbi kamatelőnyünk, ami a forintot vonzóvá tette a befektetők szemében. A hangulat változását a magyar deviza is megérezte a múlt héten, hiszen féléves mélyponton is járt az euróval szemben. Ennek ellenére nem zárható ki, hogy lazítani tud a Monetáris Tanács decemberben, de ahhoz még további kedvező fejleményekre lenne szükség.
ING Bank: pozícióleépítések a feltörekvő devizákban, nyomás alatt maradhat a forint is
Rendkívül kedvezőtlen befektetői környezet alakult ki a nemzetközi devizapiacokon, ami a kockázatosabb pozíciók tömeges leépítéséhez vezet - figyelmeztettek az ING Bank közgazdászai szerdai devizapiaci kitekintőjükben. Az amerikai technológiai szektorral kapcsolatos bizonytalanságok, a Fed szigorú monetáris politikája és az újabb vámfenyegetések miatt
a tőke menekül a feltörekvő piaci, valamint az árupiaci devizákból, miközben a befektetők ismét az amerikai dollárban keresnek menedéket.
A globális kockázatvállalási kedv csökkenése tehát nyomást helyez a feltörekvő piaci valutákra, ami részben magyarázhatja a forint közelmúltbeli gyengélkedését. A magyar fizetőeszköz esetében szintén meg kell említeni az erős kockázatérzékenységet (magas béta) és pozícionáltságot is, amelyek egyaránt felerősíthetik az árfolyammozgásokat.
Tovább rontotta a piaci hangulatot a Wall Street Journal értesülése, amely szerint az amerikai kormányzat újabb vámtarifák bevezetésére készül kereskedelmi partnereivel szemben. A tengerentúli gyártási túlkapacitásokat vizsgáló eljárások nyomán 5–10 százalékos pótlólagos vámok sújthatják Kína, az Európai Unió és további 14 ország feldolgozóipari exportját. Ez a lépés egy olyan időszakban érkezik, amikor az amerikai jegybank elkötelezett a kamatemelések mellett, az ipari fémek pedig komoly nyomás alatt állnak, így a réz tonnánkénti árfolyama például már a 12 000 dolláros szint alá esett.
A globális növekedési kilátások romlása érzékenyen érinti a nyersanyagpiaci kitettségű és a feltörekvő piaci fizetőeszközöket.
Különösen sebezhetőnek bizonyultak a fémexportnak erősen kitett latin-amerikai devizák, amelyek közül négy is bekerült a világ öt legrosszabbul teljesítő fizetőeszköze közé az elmúlt időszakban. Hasonló eladási hullám söpört végig az ausztrál dolláron is. Bár az erős inflációs adatok és a szigorúbb jegybanki fellépésre vonatkozó várakozások nyomán kezdetben fél százalékot erősödött az amerikai dollárral szemben, végül másfél százalékos zuhanással letörte a 0,6600-os kulcsfontosságú támaszt.
Az Egyesült Államokban a fogyasztói bizalom látványos megugrása után a személyes fogyasztási kiadások (PCE) maginflációs mutatója is a kedvezőtlen inflációs trendet erősítheti meg a maga 0,3 százalékos havi növekedésével. Ez a folyamat az amerikai hozamgörbe további laposodását eredményezheti a rövid hozamok emelkedése mellett, ami hagyományosan hátrányos a ciklikus devizák számára, a dollárnak viszont komoly támaszt nyújt.
Bár a rövid távú kamatkülönbözetek alapján az amerikai fizetőeszköz árfolyama már túlértékelt lehet, a feltörekvő és árupiaci devizákból történő folyamatos tőkekivonás továbbra is erősen felfelé hajtja a zöldhasút. Amennyiben az amerikai inflációs adatok nem okoznak váratlan pozitív meglepetést, a dollárindex (DXY) könnyen tesztelheti a 104,60-as ellenállási szintet, miközben a piaci szereplők változatlanul a menedékdevizának számító dollárt, japán jent és svájci frankot részesítik előnyben.
Kellemetlen meglepetések az árakban, a vártnál erősebb szigor jöhet a japán kamatpolitikában
A japán jegybank (BoJ) jövő év közepéig akár 2 százalékra is emelheti az irányadó kamatot, ami 1993 óta nem látott szintet jelentene. A további szigorítást az erősödő inflációs nyomás és a vállalati szolgáltatások drágulása is alátámasztja, miközben a japán cégek egyre inkább megérzik a növekvő hitelköltségek terheit - közölte a Bloomberg.
Trump újra kitekerné a világ nyakát, készül az újabb gazdasági rémálom
Újabb importvámokat javasolhat a Trump-adminisztráció annak a vizsgálatnak a nyomán, amely tizenhat jelentős kereskedelmi partner, köztük az Európai Unió és Kína ipari többletkapacitását mérte fel. Az új terhek részben azokat a globális vámokat pótolnák, amelyeket az amerikai Legfelsőbb Bíróság februárban megsemmisített. Egy korábbi kereskedelmi tisztviselő szerint 15 és 25 százalék közötti vámtételek jöhetnek, amelyek a kényszermunka miatt már kivetett 10 vagy 12,5 százalékos vámokra rakódnának rá. A Fehér Ház ugyanakkor tiszteletben tartja a már megkötött megállapodások felső határait, így az EU esetében továbbra is 15 százalékos plafon érvényes, Mexikó és Norvégia pedig várhatóan egyelőre megússza az új terheket. Washington elsősorban Kínát tartja a túltermelés fő forrásának, Pekinggel szemben azonban egy január 10-ig érvényes kereskedelmi fegyverszünet miatt csak szűk mozgástér maradt.
Gyengül a forint
Az euró árfolyama ismét 372 forint felé közelít, a dollár jegyzése pedig 339,8 forintig szúrt fel az elmúlt percekben.
Erőpróba jön a forint számára
Komoly kilengéseket produkált a forint árfolyama az elmúlt napokban, ennek nyomán pedig ismét előkerültek azok a hangok, akik szerint tartós gyengülés vár a forintra (egy friss várakozás szerint 2028-ra egészen 400 forintig emelkedhet az árfolyam). A külső környezetnek és a Magyar Nemzeti Bank kamatpolitikájának forintra gyakorolt hatását, valamint a középtávú kilátásokat alábbi cikkünkben mutattuk meg:
370 felett az euró
Szerda reggel gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a kedd esti szintekhez képest.
- A kora reggeli kereskedésben 370,6 forinton jegyezik az eurót, szemben az előző esti 369,7 forinttal – ez közel egyforintos elmozdulás, mintegy 0,3 százalékos forintgyengülés.
- A dollár jegyzése 337,1-ról 338,7 forintra emelkedett, ami közel 0,5 százalékos gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából. A svájci frankért 404,95 forintot kellett adni az előző esti 403,64 forint után.
Hullámvasúton mozgott kedden a forint
A hétfői jelentős erősödés után kedden mozgalmas napot zárt a forint: az euró jegyzése reggel még 368,8 körül alakult, majd napközben megközelítette a 370-es szintet. Délután átmenetileg 369-ig kapaszkodott vissza a magyar deviza, estére azonban ismét 369,7 környékére emelkedett az árfolyam.
A forint így az euróval szemben mintegy 0,3 százalékkal gyengült, a dollárral szemben viszont ugyanekkora erősödést mutatott.
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