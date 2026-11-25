370 felett az euró
Szerda reggel gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a kedd esti szintekhez képest.
- A kora reggeli kereskedésben 370,6 forinton jegyezik az eurót, szemben az előző esti 369,7 forinttal – ez közel egyforintos elmozdulás, mintegy 0,3 százalékos forintgyengülés.
- A dollár jegyzése 337,1-ról 338,7 forintra emelkedett, ami közel 0,5 százalékos gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából. A svájci frankért 404,95 forintot kellett adni az előző esti 403,64 forint után.
Hullámvasúton mozgott kedden a forint
A hétfői jelentős erősödés után kedden mozgalmas napot zárt a forint: az euró jegyzése reggel még 368,8 körül alakult, majd napközben megközelítette a 370-es szintet. Délután átmenetileg 369-ig kapaszkodott vissza a magyar deviza, estére azonban ismét 369,7 környékére emelkedett az árfolyam.
A forint így az euróval szemben mintegy 0,3 százalékkal gyengült, a dollárral szemben viszont ugyanekkora erősödést mutatott.
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