A hétfői jelentős erősödés után kedden mozgalmas napot zárt a forint: az euró jegyzése reggel még 368,8 körül alakult, majd napközben megközelítette a 370-es szintet. Délután átmenetileg 369-ig kapaszkodott vissza a magyar deviza, estére azonban ismét 369,7 környékére emelkedett az árfolyam.

A forint így az euróval szemben mintegy 0,3 százalékkal gyengült, a dollárral szemben viszont ugyanekkora erősödést mutatott.