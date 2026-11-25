A korábban becsültnél alacsonyabb pályán mozoghat a brit infláció, amennyiben a nemzetközi energiaárak a legutóbbi csökkenés után a jelenlegi szinten stabilizálódnak – jelentette ki Andrew Bailey, a Bank of England (BoE) kormányzója. A jegybanknak ugyanakkor a vártnál ellenállóbb hazai gazdasági teljesítményt és a munkaerőpiac alakulását is be kell építenie az előrejelzéseibe, miközben az élelmiszerek drágulása jövőre elérheti az öt százalékot.

A brit jegybank a november 5-én közzétett alappályájában még azzal számolt, hogy a pénzromlás üteme a jövő év derekán 5 százalék körül tetőzik majd. A jelentés megjelenése óta eltelt hetekben azonban mind a kőolaj, mind a földgáz világpiaci ára mérséklődött,

ami érdemben módosíthatja a korábbi várakozásokat.

Andrew Bailey a brit parlament pénzügyi bizottsága előtt tartott szerdai meghallgatásán rámutatott arra, hogy ha a nyersanyagárak a mostani szinten maradnak, az tisztán számszakilag is alacsonyabb inflációs csúcsot eredményez a korábban vártnál.

A jegybankelnök arra is kitért, hogy az Egyesült Királyság gazdasága az utóbbi időben a vártnál ellenállóbbnak bizonyult, a munkaerőpiaci feszesség enyhülése pedig megállt. Ezeket a tényezőket a monetáris politikai döntéshozóknak szintén figyelembe kell venniük a következő inflációs előrejelzések összeállításakor.

A bizottsági meghallgatáson felszólalt Clare Lombardelli, a Bank of England alelnöke is, aki az élelmiszerárak várható alakulását ismertette. Tájékoztatása szerint a jegybank jelenleg arra számít, hogy az élelmiszer-infláció jövőre 5 százalék körülire emelkedik.

Forrás: Reuters

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