Rendkívül kedvezőtlen befektetői környezet alakult ki a nemzetközi devizapiacokon, ami a kockázatosabb pozíciók tömeges leépítéséhez vezet - figyelmeztettek az ING Bank közgazdászai szerdai devizapiaci kitekintőjükben. Az amerikai technológiai szektorral kapcsolatos bizonytalanságok, a Fed szigorú monetáris politikája és az újabb vámfenyegetések miatt

a tőke menekül a feltörekvő piaci, valamint az árupiaci devizákból, miközben a befektetők ismét az amerikai dollárban keresnek menedéket.

A globális kockázatvállalási kedv csökkenése tehát nyomást helyez a feltörekvő piaci valutákra, ami részben magyarázhatja a forint közelmúltbeli gyengélkedését. A magyar fizetőeszköz esetében szintén meg kell említeni az erős kockázatérzékenységet (magas béta) és pozícionáltságot is, amelyek egyaránt felerősíthetik az árfolyammozgásokat.

Tovább rontotta a piaci hangulatot a Wall Street Journal értesülése, amely szerint az amerikai kormányzat újabb vámtarifák bevezetésére készül kereskedelmi partnereivel szemben. A tengerentúli gyártási túlkapacitásokat vizsgáló eljárások nyomán 5–10 százalékos pótlólagos vámok sújthatják Kína, az Európai Unió és további 14 ország feldolgozóipari exportját. Ez a lépés egy olyan időszakban érkezik, amikor az amerikai jegybank elkötelezett a kamatemelések mellett, az ipari fémek pedig komoly nyomás alatt állnak, így a réz tonnánkénti árfolyama például már a 12 000 dolláros szint alá esett.

A globális növekedési kilátások romlása érzékenyen érinti a nyersanyagpiaci kitettségű és a feltörekvő piaci fizetőeszközöket.

Különösen sebezhetőnek bizonyultak a fémexportnak erősen kitett latin-amerikai devizák, amelyek közül négy is bekerült a világ öt legrosszabbul teljesítő fizetőeszköze közé az elmúlt időszakban. Hasonló eladási hullám söpört végig az ausztrál dolláron is. Bár az erős inflációs adatok és a szigorúbb jegybanki fellépésre vonatkozó várakozások nyomán kezdetben fél százalékot erősödött az amerikai dollárral szemben, végül másfél százalékos zuhanással letörte a 0,6600-os kulcsfontosságú támaszt.

Az Egyesült Államokban a fogyasztói bizalom látványos megugrása után a személyes fogyasztási kiadások (PCE) maginflációs mutatója is a kedvezőtlen inflációs trendet erősítheti meg a maga 0,3 százalékos havi növekedésével. Ez a folyamat az amerikai hozamgörbe további laposodását eredményezheti a rövid hozamok emelkedése mellett, ami hagyományosan hátrányos a ciklikus devizák számára, a dollárnak viszont komoly támaszt nyújt.

Bár a rövid távú kamatkülönbözetek alapján az amerikai fizetőeszköz árfolyama már túlértékelt lehet, a feltörekvő és árupiaci devizákból történő folyamatos tőkekivonás továbbra is erősen felfelé hajtja a zöldhasút. Amennyiben az amerikai inflációs adatok nem okoznak váratlan pozitív meglepetést, a dollárindex (DXY) könnyen tesztelheti a 104,60-as ellenállási szintet, miközben a piaci szereplők változatlanul a menedékdevizának számító dollárt, japán jent és svájci frankot részesítik előnyben.