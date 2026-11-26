Kis korrekció a forintban
Az euró jegyzése 372,1, a dolláré 339,3 forintig csökkent az elmúlt percekben.
Továbbra is mélyponton a német lakossági hangulat
Miközben a legfontosabb üzleti hangulatmutatók, mint az Ifo-index és a beszerzésimenedzser-indexek (BMI), a német gazdaság ciklikus kilábalásának folytatódását jelzik, a lakosság továbbra sem osztja a vállalatok derűlátását. A legfrissebb adatok szerint a fogyasztók pénztárcája zárva marad, a háztartások óvatossága pedig fékezi a gazdasági növekedést - írta az ING Bank friss elemzésében.
Megint 373 forint felé közelít az euró árfolyama
Az elmúlt percekben 372,7 forintra ugrott fel a kurzus.
Erős munkaerőpiaci adatok érkeztek Magyarországról
A tavalyi év második felében, illetve az idei év elején látott visszaesés egyelőre átmenetinek bizonyult a hazai foglalkoztatásban. Az elmúlt néhány hónapban ugyanis a foglalkoztatottak számának növekedését látjuk. Mindeközben a munkanélküliségi ráta is mérséklődött. A (munkaképes korú) népesség csökkenését ellensúlyozza az aktivitás emelkedése.
Továbbra is nyomás alatt a forint, de jött némi enyhülés a piacra
A 372 forintos szinteken kezdi a forint a csütörtöki napot az euróval szemben, ami azt jelzi, hogy a globális kockázatvállalási hajlandóság csökkenése nyomás alatt tartja a magyar fizetőeszközt. A forint az elmúlt napokban erősebb kilengéseket mutatott a vezető tartalékvaluták, de a régiós fizetőeszközök ellenében is, amiben az erős spekulatív pozícionáltság is szerepet játszhatott.
A tegnapi este folyamán a dollár-forint kurzus is némileg mérséklődött, csütörtök reggel így ismét 340 forint alatti jegyzéseket láthatunk a piacon (339,7).
A forint jelenlegi helyzetével és kilátásaival alábbi cikkeinkben foglalkoztunk:
Megtorpant a dollár erősödése
A hat főbb devizából álló kosárhoz viszonyított dollárindex az éjszakai gyengülés után csütörtökön 0,1 százalékkal 103,8 pontra korrigált vissza.
Az amerikai fizetőeszköz ezzel összességében stabil maradt egy olyan viharos héten, amely során a technológiai részvények árfolyamának éles kilengései felváltva erősítették és gyengítették a kurzust.
Szim Mo Sziong, a szingapúri OCBC devizastratégája szerint a dollár és a részvénypiacok kapcsolata továbbra is hullámzó maradhat.
Az árfolyamot egyrészt a biztonságos menedékeszközök iránti kereslet, másrészt az az aggodalom mozgatja, hogy az AI-szektor komolyabb lassulása az egész amerikai gazdasági növekedést visszavetheti
- nyilatkozta a szakember. A stratéga úgy véli, a további dollárerősödésre játszani már kevésbé kifizetődő a kockázatokhoz képest, az amerikai jegybank (Fed) szigorú monetáris politikája azonban továbbra is támaszt nyújt a devizának. A piaci várakozásokat ugyanis megszilárdította, hogy az októberi személyes fogyasztási kiadások (PCE) maginflációja a vártnál magasabban alakult, a harmadik negyedéves GDP-adatot jelentősen felfelé módosították, egy friss Fed-felmérés pedig a töretlen gazdasági növekedés mellett makacs inflációt jelzett. Mindezek alapján a befektetők biztosra veszik, hogy a jegybank decemberben, majd 2027 elején is 25 bázispontos kamatemelést hajt végre.
A mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetői hangulat romlása miatt ugyanakkor sokan az amerikai államkötvényekbe menekültek a héten. Ez a lépés lejjebb nyomta a kötvényhozamokat, valamelyest mérsékelve a dollár kamatelőnyét. Vishnu Varathan, a Mizuho Bank közgazdásza rámutatott, hogy
ez a folyamat némi támaszt nyújtott a japán jennek, amely az ázsiai kereskedésben 159,19-es szinten stagnált a dollárral szemben.
A szakértő szerint azonban a japán fizetőeszköz nem tekinthető klasszikus menedékdevizának, mivel az AI-piaci korrekció és a kereskedelmi nehézségek egyaránt érzékenyen érintik.
A kereskedelmi feszültségeket eközben fokozza, hogy
a Trump-adminisztráció szerdán új vámok kivetését javasolta 14 jelentős kereskedelmi partner áruira.
A legmagasabb tételekkel Kínát sújtanák, amelyet Washington a globális piacok olcsó exportcikkekkel való elárasztásával vádol. Varathan szerint azonban ennek a lépésnek visszafogott lesz a hatása a devizapiacon, a tervezett intézkedések ugyanis már nem váltanak ki olyan sokkot, mint a 2025-ös bevezetések. A közgazdász szerint
jelenleg inkább a dollár védekező jellegű erejéről van szó, semmint az ázsiai devizák kereskedelmi hátterének drasztikus összeomlásáról.
A többi jelentős deviza közül az euró 0,2 százalékkal 1,096 dollárra, a brit font pedig ugyancsak 0,2 százalékkal 1,3097 dollárra gyengült, miközben a piac az Európai Központi Bank októberi ülésének jegyzőkönyvéből próbált következtetni a várható kamatpályára.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
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