A japán belügyminisztérium pénteki adatai szerint a friss élelmiszerek nélküli fogyasztói árindex – amely az országos inflációs folyamatok legfontosabb előrejelző mutatója – éves összevetésben 2,9 százalékkal emelkedett a fővárosban. Ez 2025 júliusa óta a legmagasabb érték, és pontosan megfelel az elemzői várakozásoknak. A teljes fogyasztói árindex 2,8 százalékkal nőtt, míg a jegybank által kiemelten figyelt, friss élelmiszerektől és energiától megtisztított maginfláció 2,5 százalékot ért el.
A drágulást főként az energiaköltségek megugrása hajtotta, az áram ára ugyanis 9,5, a vezetékes gázé pedig csaknem 14 százalékkal nőtt, miután kifutott a kormány három hónapos nyári rezsitámogatási programja. A feldolgozott élelmiszerek szintén valamivel gyorsabban drágultak, a rizs ára viszont közel 34 százalékkal zuhant. Ez 1971 óta a legnagyobb visszaesés az alapvető élelmiszer esetében, amely egy évvel ezelőtt még az infláció egyik fő motorja volt, mostanra azonban jelentősen visszafogja az árindexet.
A hosszan tartó defláció korszakával ellentétben a japán vállalatok ma már gyorsan áthárítják a közel-keleti konfliktusból és a mesterséges intelligencia iránti keresletből fakadó költségnövekedést. A Teikoku Databank adatai szerint a nagyobb élelmiszer- és italgyártók 1477 termék árát emelik meg ebben a hónapban, ami csaknem a tízszerese az egy évvel ezelőttinek. Emellett a vállalatok közötti szolgáltatások ára is 36 éve nem látott ütemben emelkedett, míg a lakossági szolgáltatások drágulása stabilan 2,1 százalékon maradt.
A kormányzati beavatkozások ugyanakkor megnehezítik a tisztánlátást a jegybank számára. Takaicsi Szanae miniszterelnök bejelentette, hogy decembertől három hónapra visszaállítják a rezsitámogatásokat, áprilistól pedig csökkentenék az élelmiszerek forgalmi adóját, miközben az üzemanyag-támogatásokat fokozatosan leépítik. Az állami intézkedések hatását kiszűrő jegybanki mutató októberben már hároméves csúcsra, 3,5 százalékra gyorsult. Bár a reálbérek idén minden hónapban nőttek, a lakossági fogyasztás továbbra is gyenge, és a szeptemberig tartó két egymást követő negyedévben zsugorodott.
A friss inflációs adatok nyomán az elemzők többsége arra számít, hogy a jegybank a december 18-i ülésén 25 bázispontos kamatemelést hajt végre, mivel a döntéshozók értékelése szerint az alapfolyamatok már elérték a 2 százalékos célt.
A részvénypiacokon tapasztalt közelmúltbeli ingadozások ugyan óvatosságra inthetnek a túl gyors szigorítással kapcsolatban, de a felfelé mutató inflációs kockázatok továbbra is erősek. Ueda Kazuo jegybankelnök hétfőn mond beszédet, amelyben már konkrétabb utalásokat tehet a decemberi kamatdöntésre.
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