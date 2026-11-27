Ha a jelenlegi tendencia folytatódik,

a közös európai fizetőeszköz nagyjából 11 százalékos mínuszban zárhatja az idei évet a jüannal szemben.

Bár a két deviza közvetlen kereskedése minimális – a kínai exportőrök a bevételeiket általában először dollárra, majd onnan jüanra váltják –, a keresztárfolyam így is fontos mutatója a kínai deviza erejének. A devizapár jegyzése jelenleg a 2023-as mélypont közelében, 7,3095 körül mozog.

Az EURCNY árfolyam alakulása. Forrás: TradingView.

Az euró gyengülését elsősorban a francia belpolitikai bizonytalanságok és a viszonylag magas amerikai kamatokkal kapcsolatos piaci várakozások hajtják, amelyek elriasztják a befektetőket. Ezzel párhuzamosan a rekordméretű külkereskedelmi többlet folyamatosan erősíti a kínai fizetőeszközt. Trang Le, az LGT Private Banking ázsiai és csendes-óceáni térségért felelős deviza- és kamatpiaci stratégája szerint

ugyanakkor a kínai árukra kivetett szigorúbb európai korlátozások ronthatják a piaci hangulatot, miközben fokozhatják a nyomást a jüan felértékelésére a versenyképességi különbségek kiegyenlítése érdekében.

Az euró esése ugyanakkor aligha csillapítja az európai vezetők aggodalmait. Az Eurostat adatai szerint az Európai Unió Kínával szembeni külkereskedelmi hiánya szeptemberben éves összevetésben 18,5 százalékkal, 41,7 milliárd euróra nőtt, ami napi szinten csaknem 1,4 milliárd eurós mínuszt jelent. Friedrich Merz német kancellár, a pekingi árfolyampolitika egyik leghangosabb kritikusa szerint a jüant mesterségesen, akár 30 százalékkal is alulértékelt szinten tartják. Ezzel szemben a kínai jegybank úgy véli, hogy Európa csupán a felelősséget próbálja elhárítani, amikor az árfolyamot hibáztatja a kialakult helyzetért.

A gazdasági elemzők szerint az egyensúlytalanság mértéke miatt az árfolyam-kiigazítás önmagában nem jelent teljes megoldást.

Adam Wolfe, az Absolute Strategy Research közgazdásza rámutatott, hogy

a jüan további nominális felértékelődése valószínűleg nem gyakorolna érdemi hatást a külkereskedelmi mérlegre.

A kínai termelői árak ugyanis jóval lassabban emelkedtek az európaiaknál, ami ellensúlyozza a jüan erősödését, és megőrzi Kína relatív árversenyképességét.

A gyenge euróból származó esetleges, minimális előnyök hosszabb távon el is tűnhetnek. Trang Le előrejelzése szerint az euró-jüan árfolyam 2027-ben visszatérhet a 7,4 és 7,5 közötti sávba, amennyiben a francia elnökválasztás nem vált ki újabb piaci kilengéseket. Mivel a devizapár forgalma egyébként is alacsony, a spekulatív kereskedés viszonylag mérsékelt. Bár az opciós piacon az elmúlt évben az euró gyengülésére és a jüan erősödésére játszó ügyletek domináltak, a kötési volumenek messze elmaradnak a 2026 elején mért csúcsoktól.

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